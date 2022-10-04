رالي المغرب الصحراوي: سيب يستعيد لمسته السحرية ويتصدَّر

بقلم خالد الناصير

شهد اليوم الثاني من رالي المغرب الصحراوي 2022، الجولة الثالثة من بُطولة العالم للراليات الصحراوية، انقلابًا في الأوضاع، حيث ابتسمَ للسائق الفِرنسي سيباستيان "سيب" لوب ولفريق "البحرين رايد إكستريم – بي آر أكس"، وذلك باستحواذ سياراتها على المراكز الثلاث الأولى في المرحلة الخاصة الثانية (طانطان – العيون).

أُقيمت اليوم المرحلة الخاصة الثانية (طانطان – العيون)، ومسافتها الإجمالية 436 كيلومترًا، منها 316 كيلومترًا مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، و 120 كيلومترًا مرحلة وصل. وصلت المرحلة لجنوب المغرب، مع تضاريس أكثر تنوعًا من المرحلة السابقة، تضمنت مقاطع سريعة، وكثبان رملية ومنطقة فيها عروق صغيرة ومتفرقة، لكنها صعبة.

استعادَ سيب وتيرته العالية بعد خيبة الأمل الكبيرة في اليوم السباق (الأحد)، حيث أنهاهُ سابعًا، ومنه انطلقَ اليوم، ما أعطاهُ أفضليةً على مُنافسيه في الأمام، اكتملت مع سرعة عالية في مقابل مواجهة مشكلات لمن هم أمامه، حيث صعدَ سريعًا في الترتيب، وصل للمركز الثاني في أول 46 كيلومترًا من المرحلة، وصعد للمركز الأول بعد اجتياز أول 123 كيلومترًا من المرحلة.

أنهى سيب اليوم في 2:56:54 ساعتين، تبِعهُ زميله الأرجنتيني أورلاندو "أورلي" تيرانوفا بفارق 10:15 دقيقة، واكتملت فرحة "بي آر أكس" مع إنهاء السائق الفِرنسي غيرلان ششريه المرحلة ثالثًا بفارق 18:08 دقيقة عن سيب، علمًا بأن غيرلان يُشارك في سيارة "بي آر أكس- هانتر" صنَعتها مؤسسة "برودرايف" البريطانية، بألوان "فريق جي سي كاي موتورسبورت" الخاص.

تعافي السائق الهولندي إريك فان لون ("تويوتا – أوفردرايف") من مشكلات الأمس، وأنهى مرحلة اليوم رابعًا بتوقيت 3:21:17 ساعات، تبِعه السائق الأرجنتيني خوان كروز ياكوبيني.

أنهى السائق الإسباني إيسيدري إستيفي بويول ("تويوتا – أوفردرايف") المرحلة سادسًا، تبِعه السائق البلجيكي غويام دي ميفيوس ("ريد بُل – أوفردرايف") بتوقيت 3:29:40 ساعات، علمًا بأنه الأسرع في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة الأنموذجية "تي 3".

أنهى السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي (تويوتا - أوفردرايف") مرحلة اليوم في المركز الثامن، بتوقيت 3:30:16 ساعات، بفارق 33:22 دقيقة عن سيب. لم تكن مهمة يزيد سهلةً اليوم، إذ كان أول المنطلقين في المرحلة بعد تسجيله أسرع توقيت في مرحلة أمس (الأحد)، ومواجهته انثقابات إطارات.

صرَّح يزيد بعد انتهاء المرحلة قائلًا: "كانت مرحلة اليوم مثيرةً للغاية لنا، يمكنني أن أقول إننا قمنا بعمل رائع. لقد افتتحنا المرحلة، إنما لم يحالفنا الحظ في البداية، فقد تعرضت وملّاحي ديريك لثلاث انثقابات إطارات. تعرضنا للانثقاب الأول بعد أن اجتزنا حوالي أول 25 كيلومترًا من المرحلة، وكنا نضغط فعلًا، ولكن سرعان ما قررنا الاحتفاظ بالوتيرة الجيدة".

وأكمل: "بعد ذلك، واجهنا الانثقاب الثاني بعد اجتياز 202 كيلومترين من المرحلة، وكانت هذه المنطقة وعرةً جدًا وبها صخور حادة، في ذلك الوقت، أدركنا أنه ليس لدينا أي إطارٍ احتياطي فقررنا أن نأخذ الأمر بروية، وسُقتُ السيارة ببطء حتى اجتزنا 55 كيلومترًا إضافية تقريبًا، حيث تعرضنا لانثقاب ثالث في الإطارات، بالرغم من أننا لم نكن نضغط كما أن التضاريس لم تكن بالقاسية. كنا على بُعد عشرة كيلومترات تقريبًا من خطّ النهاية، وأضعنا نصف ساعة تقريبًا نحاول فك الإطار واستبداله، ثم تحركنا وسرنا عليه عدة كيلومترات، بعدها تعيّن علينا الوقوف مرةً أخرى واستبداله مرةً أخرى بآخر مكسور حتى تكسرت العجلة المعدنية بالكامل، ما اضطرنا للسير على قرص المكابح إلى خط النهاية".

ختمَ يزيد تصريحه بالقول: "فعلًا، لم يكن يومنا، إنما حمدًا للـه على سلامتنا وإنهائنا للمرحلة بهذه الطريقة، مازال لدينا ثلاثة أيام، ونتطلع لذلك بكل حماس".

أكمل السائقان التشيكي مارتن بروكوب (فورد "رابتور كروس كانتري") والتشيلي فرانشيسكو "تشاليكو" لوبيز كونتاردو ("كان – أم ساوث") المرحلة في المركزين التاسع والعاشر على التوالي.

أنهى السائق القطري ناصر بن صالح العطية ("تويوتا – غازو") المرحلة في المركز الـ 26، بتوقيت 3:50:25 ساعات، متأخرًا بفارق 53:58 دقيقة عن سيب، صاحب أسرع توقيت اليوم. يعود تأخر ناصر لتعرضه لانثقابات إطارات، اثنان في الصباح وواحدٌ لاحقًا، ما اضطره لانتظار مرور سيارة زميله في الفريق خوان كروز، وذلك وفق تصريحات جان مارك فورتين، مدير "فريق تويوتا غازو للسباقات".

في الفئة المفتوحة، سجَّل السائق الإسباني كارلوس ساينز الأب ("أودي كيو إي ترون") أسرع توقيت، إذ أنهى المرحلة في 3:02:21 ساعات، تبِعه زميله الفِرنسي ستيفان بيترهانسيل ثانيًا بفارق 8:52 دقائق، والسويدي ماتياس إكستروم ثالثًا بفارق 11:09 دقيقة عن زميله كارلوس.

على صعيد الترتيب العام المؤقت للرالي، أسهمت نتائج اليوم في قلب الأمور رأسًا على عقب، مع استحواذ سائقي سيارات "بي آر أكس" على المراكز الثلاثة الأولى، سيب أولًا بتوقيت 6:57:20 ساعات، وأورلي ثانيًا بفارق ثمان ثواني فقط عن زميله، وغيرلان ثالثًا بفارق 4:20 دقائق عن سيب. فيما تراجع يزيد للمركز الرابع، بتوقيت 7:06:57 ساعات، ومتأخرًا بفارق 9:37 دقائق عن سيب، في حين احتل خوان كروز المركز الخامس.

تراجع مارتن بروكوب للمركز السادس، وكذا الحال مع ناصر الذي يحتل حاليًا المركز السابع، بتوقيت 7:30:38 ساعات، متأخرًا بفارق 33:18 دقيقة عن سيب، وصعد إيسيدري للمركز الثامن.

أكمل السائق البولندي ياكوب "كوبا" برزيغونسكي ("ميني – أكس رايد")، وتشاليكو ("كان – أم – ساوث") عقد المراكز العشرة الأولى في الترتيب العام.

يتصدر تشاليكو الترتيب المؤقت لفئة المركبات الصحراوية الخفيفة الأنموذجية "تي 3"، بتوقيت 7:40:39 ساعات، في حين صعد السائق الأرجنتيني خيريمياس غونزاليز فيريولي ("كان – أم ساوث") لصدارة الترتيب لمؤقت لفئة المركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري "تي 4" بتوقيت 7:58:35 ساعات، بعد مواجهة المتصدر السابق السائق البولندي ماريك غوتشال ("كان – أم") مشكلات كهربائية في مركبته.

تُقام يوم الثُلاثاء، المرحلة الخاصة الثالثة (العيون)، حيث تدور رحى المُنافسات حول منطقة العُيون، ومسافتها الإجمالية 323 كيلومترًا، منها 300 كيلومتر مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، و 23 كيلومترًا مرحلة وصل.

رالي المغرب الصحراوي 2022 ، الترتيب العام المؤقت بعد المرحلة الخاصة الثانية :

فئة السيارات:

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- سيباستيان "سيب" لوب (فِرنسا)/ فابيان لوركين (بلجيكا) - "بي آر أكس – برودرايف هانتر" – 6:57:20 ساعات

02- أورلاندو "أورلي" تيرانوفا (الأرجنتين)/ أليكس هارو برافو (إسبانيا) - "بي آر أكس – برودرايف هانتر" – 6:57:28 ساعات

03- غيرلان شيشريه (فِرنسا)/ أليكس وينوك (فِرنسا) - "باغي جي سي كاي ثاندر" – 7:01:40 ساعات

04- يزيد بن محمد الراجحي (السعودية)/ ديريك فون تسايسفيتس (ألمانيا) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 7:06:57 ساعات

05- خوان كروز ياكوبيني (الأرجنتين)/دانيال "داني" أوليفيراس كاريراس (الأرجنتين) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 7:22:31 ساعات

06- مارتن بروكوب (تشيكيا)/ فيكتور تشيتكا (تشيكيا) - فورد "رابتور آر أس كروس كانتري" – 7:26:50 ساعات

07- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فرنسا) - تويوتا "هايلوكس جي آر دي كاي آر" – 7:30:38 ساعات

08- إيسيدري إستيفي بوخول (إسبانيا)/ خوسيه ماريا فيلالوبوس فالكارسيل (إسبانيا) – تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 7:35:13 ساعات

09- ياكوب "كوبا" برزيغونسكي (بولندا)/ أرماند مانوليون (إسبانيا) - ميني "جون كووبر ووركس - أكس رايد" – 7:39:15 ساعات

10- فرانشيسكو "تشاليكو" لوبيز كونترادو (التشيلي)/ أوريول مينا (إسبانيا) - "كان أم - مافِريك أكس آر أس" – 7:40:39 ساعات