رالي المغرب الصحراوي: العطية يواصل الاستعراض بفوزه بالمرحلة الثالثة

عزَّزَ السائق القطري ناصر بن صالح العطية صدراته للترتيب العام في رالي المغرب الصحراوي، الجولة الرابعة من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة "كروس كانتري"، إثر تسجيله أسرع الأوقات في المرحلة الخاصة الرابعة، وأنهى زميله السعودي السعودي يزيد بن محمد الراجحي المرحلة ثالثًا.

امتدت المرحلة لمسافة 603 كيلومترات إجمالًا، منها 340 كيلومترًا خاضعة للتوقيت، سبقتها مرحلة وصل من مخيم المبيت بطول 76 كيلومترًا، وتبعتها مرحلة وصل إلى المخيم بطول 187 كيلومترًا. تُعدّ مرحلة اليوم "مريحةً" مقارنةً بالمرحلتين السابقتين، تضمَنت مرحلة اليوم المرور بتضاريس منطقة تاسيلي بمناظرها الطبيعية المهيبة. مرّ المشاركون بعرق واحد صغير، وغلبَت على المرحلة المسارات الرملية، ما خفَّف الضغط على المشاركين، إلى جانب مقاطع حجرية تطلبت انتباه الملّاحين، كما أنّ مرحلة الوصل الصباحية بين مخيَّم المبيت في نقطة البداية قصيرة، ما أتاح لهم فرصة النوم لبضع دقائق إضافية "ثمينة".

كان السائق القطري ناصر بن صالح العطية (تويوتا أوفردرايف) أول المُنطلقين في المرحلة، بصفته الأسرع في مرحلة الأمس، الأحد، وتولى مهمة افتتاح المسارات أمام الآخرين، وتراجع للمركز الثامن بعد اجتياز أول 41 كيلومترًا من المرحلة، وصعد السائق الفرنسي ماتيو سيرادوري للصدارة، في حين صعد السعودي يزيد بن محمد الراجحي الصعود لصدارة المرحلة عند الكيلومتر 160، تمكن العطية من العودة للصدارة تدريجيًا إلى خطّ النهاية، حيث سجَّل أسرع توقيت، 3:29:1 ساعات، في حين أنهى السائق البولندي ياكوب "كوبا" برزيغونسكي (ميني أكس رايد) المرحلة ثانيًا بفارق 27 ثانية عن العطية، والراجحي ثالثًا بتوقيت 3:32:13 ساعات، وسطع نجم سيرادوي (باغي سينتشوري) اليوم، إذ أنهى المرحلة رابعًا بتوقيت 3:35:44 ساعات، والسائق الأرجنتيني سيباستيان هالبيرن (ميني أكس رايد) بفارق 12:07 دقيقة عن العطية.

اكتفى ثنائي "تويوتا أوفردرايف" الأرجنتيني لوسيو ألفاريز والفرنسي رونان شابو مرحلة اليوم في المركزين السادس والسابع على التوالي، خلفهما السائق الروسي دنيس كروتوف ثامنًا، والسويدي ماتياس إكستروم تاسعًا، وكلاهما يقودان سيارة "ميني أكس رايد"، وأكمل السائق الفرنسي ليونيل باود (بيجو بيه أتش سبور) المراكز العشرة الأولى.

في الترتيب العام المؤقت، واصل فريق "تويوتا أوفردرايف" هيمنته على المراكز الأربعة الأولى، عزَّزَ العطية صدارته بتوقيت 10:21:19 ساعات، يليه زملاؤه الراجحي بفارق 13:00 دقيقة، وألفاريز ثالثًا بفارق 45:13 دقيقة، وشابو رابعًا بفارق 50:17 دقيقة. وكان إكستروم أفضل ممثلٍ لفريق "ميني أكس رايد" خامسًا، بتوقيت 11:20:15 ساعة.

يحتل باود المركز السادس بتوقيت 11:1:48 ساعة، مثبتًا بأن سيارة بيجو "3008 دي كاي آر" القديمة نسبيًا فيها قدرة جيدة للمنافسة مع فريق "بيه أتش سبور" الخاص. وصعد هالبيرن للمركز السابع، يليه كروتوف بفارق 1:24:18 ساعة عن العطية، وهبط البولندي ميشال غوتشال للمركز التاسع في الترتيب العام، بتوقيت 11:49:35 ساعة، وهو الأول بين سائقي فئة "تي 4" للمركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري في مركبة "بي آر بيه كان – أم" طراز "مافِريك أكس آر أس"، وتراجعت الإسبانية كريستينا غوتييرز للمركز العاشر، والأولى ضمن فئة "تي 3" للمركبات الصحراوية الخفيفة الأنموذجية في مركبة "أو تي 3 أوفردرايف"، بتوقيت إجمالي 11:52:53 ساعة.

فئة الدرّاجات النارية: غريزة برابيك تقوده للصدارة

سجَّل الدرّاج الأمريكي ريكي برابيك (هوندا) أسرع توقيت في مرحلة اليوم، بتوقيت 3:30:32 ساعات، تبعه الألماني سيباستيان بوهلر (هيرو) بفارق 2:04 دقيقتين، والأمريكي أندرو شورت ثالثًا بفارق 5:24 دقائق.

كان النمساوي ماتياس والكنر (كاي تي أم) أول المنطلقين، تبعه ثنائي هوندا الدرّاجان التشيليان خوسيه إغناسيو كورنيخو وبابلو كوينتانيا. صعد الدرّاج الإسباني خوان باريدا (هوندا) للصدارة بعد اجتياز 200 كيلومتر من المرحلة تبعه ماتياس وكوينتانيا، لكن سعادته لم تكتمل، فقد عانى من مشاكل ملاحية في الأقسام الأخيرة من المرحلة، وتعرض لضربة قاضية عندما فرضت لجنة الحكام عقوبة زمنية عليه بإضافة 45 دقيقة بسبب عدم اجتيازه بثلاث نقاط مرور.

ابتسم الحظّ لبرابيك الذي سجَّل أسرع توقيت في المرحلة، بفضل تركيزه على كُتَيِّب الطريق بنفس تركيزه على القيادة، حيث قال: "بدأت المرحلة من المركز السادس وكان الغبار كثيفًا في الأمام، لم أخسر أي وقت حتى نقطة إعادة التزود بالوقود، بعدها أظهر كُتَّيِب الطريق بأن علينا ترك الحوض النهري ولكن رأيت أن كل آثار الدرّاجين الذين سبقوني ضمنه، حيث كنت متأخرًا بـ 12 دقيقة، ولكن اعتمدت على غريزتي وأخذت مسارًا مختلفًا تبيَّن أنه الصحيح، وقدت آخر 60 كيلومترًا لوحدي، كان علي التركيز على كتيب الطريق، سيكون الرالي مجرد سباق إن لم يكن لديك كتيب طريق، أمامنا يومان حتى نهاية الرالي وعلينا الحفاظ على تركيزنا".

على صعيد الترتيب العام للفئة، صعد برابيك للصدارة بتوقيت 10:43:43 ساعات، يليه ميله كوينتانيا بفارق 10:27 دقائق، وتراجع والكنر للمركز الثالث بفارق 12:09 دقيقة، والفرنسي أدريان فان بيفرن (ياماها) رابعًا بتوقيت 11:01:16 دقيقة، والأسترالي دانيال ساندرز (غازغاز) خامسًا بفارق 18:31 دقيقة عن برابيك.

رالي المغرب الصحراوي 2021، الترتيب العام المؤقت بعد المرحلة الخاصة الأولى:

فئة السيارات:

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فرنسا) تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" 10:21:19 ساعات

02- يزيد بن محمد الراجحي (السعودية)/ مايكل أور (السعودية) تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" 10:34:19 ساعات

03- لوسيو ألفاريز (الأرجنتين)/ أرماند مونليون (إسبانيا) تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" 11:06:32 ساعة

04- رونان شابو (فرنسا)/ جيل بيلّو (فرنسا) تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" 11:11:36 ساعة

05- ماتياس إكستروم (السويد)/ إميل بيرغكفيست (السويد) ميني "جون كووبر ووركس رالي" 11:20:15 ساعة

06- ليونيل باود (فرنسا)/ جان بيار غارسان (فرنسا) بيجو "3008 دي كاي آر" 11:31:48 ساعة

07- سيباستيان هالبيرن (الأرجنتين)/ ميني "جون كووبر ووركس باغي" 11:37:05 ساعة

08- دنيس كروتوف (روسيا)/ قسطنطين جيلستوف (روسيا) ميني "جون كووبر ووركس رالي"11:45:37 ساعة

09- ميشال غوتشال (بولندا)/ سيمون غوسبودارشيك (بولندا) "كان أم" "مافِريك أكس آر أس" 11:49:35 ساعة

10- كريستينا غوتييرز (إسبانيا)/ فرانسوا كازاليه (فرنسا) أوفردرايف "أو تي 3" 11:52:57 ساعة

فئة الدرّاجات النارية:

الدرّاج الدرّاجة التوقيت

01- ريكي برابيك (أمريكا) هوندا "سي آر أف 450 رالي" 10:43:43 ساعات

02- بابلو كونتانيا (التشيلي) هوندا "سي آر أف 450 رالي" 10:54:10 ساعات

03- ماتياس والكنر (النمسا) "كاي تي أم" "450 رالي مصنعية ريبليكا" 10:55:52 ساعات

04- أدريان فان بيفيرن (فرنسا) ياماها "دبليو آر 450 أف" 11:01:16 ساعة

05- دانيال ساندرز (أستراليا) غازغاز "450 رالي مصنعية ريبليكا" 11:02:14 ساعة

06- خوسيه إغناسيو كورنيخو (التشيلي) هوندا "سي آر أف 450 رالي" 11:02:26 ساعة

07- لوسيانو بينافيدس (الأرجنتين) هاسكفارنا "450 رالي مصنعية ريبليكا" 11:10:04 ساعة

08- سام ساندرلاند (بريطانيا) "كاي تي أم" "450 رالي مصنعية ريبليكا" 11:14:24 ساعة

09- أندرو شورت (أمريكا) ياماها "دبليو آر 450 أف" 11:15:49 ساعة

10- كيفن بينافيدس (الأرجنتين) "كاي تي أم" "450 رالي مصنعية ريبليكا" 11:20:04 ساعة