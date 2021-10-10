رالي المغرب الصحراوي: العطية يستمر في فرض سيطرته ويُنهي اليوم الثاني في الصدارة

بدأت معالم المنافسة تتشكل في رالي المغرب الصحراوي، الجولة الرابعة من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة "كروس كانتري"، حيث واصل السائقان العربيان العربيان ناصر بن صالح العطية والسعودي يزيد بن محمد الراجحي تسجيل أسرع الأوقات، وهذه المرة في المرحلة الخاصة الثانية.

امتدت المرحلة لمسافة 607 كيلومترات إجمالًا، منها 334 كيلومترًا خاضعة للتوقيت، سبقها مرحلة وصل من مخيم المبيت بطول 211 كيلومترًا، وتبعها مرحلة وصل إلى المخيم بطول 62 كيلومترًا. وهي المرحلة التي يعدّها دايفيد كاستيرا، مُدير الرالي، الأجمل على الإطلاق والأكثر توازنًا.

تميزت المرحلة بأن فيها بعضًا من سمات مراحل رالي داكار 2020، مرحلة وصل صباحية طويلة تمتد لأكثر من 200 كيلومتر وصولًا إلى منطقة كثبان رملية تُعدّ الأعلى في المملكة المغربية، بارتفاع 150 مترًا، في حين يمتد مسار العودة لمخيَّم المبيت في زاكورة عبر عرق الشبي، طغى على هذه المرحلة المسارات الرملية، لكن تغيَّرت تضاريسها مقارنةً بنسخة 2019 – آخر نسخة أُقيمت من الرالي قبل تفشي جائحة الحُمَّة التاجية المستجدة "كوفيد 19"، ما أدى أيضاً لغيات السيّاح وطمس آثار المسارات التي ترسمها سيارات الدفع الرباعي التي كانت تنقلهم في هذه المنطقة، لذا كانت الملاحة عاملًا هامًا من عوامل النجاح في اجتياز المرحلة.

كان السائق القطري ناصر بن صالح العطية (تويوتا أوفردرايف) أول المُنطلقين في المرحلة، على وقع تسجيله أسرع الأوقات في مرحلة الأمس، السبت، أي أنه تولى مهمة افتتاح المسارات أمام منافسيه، علمًا بأن فئتي الدرّاجات النارية "رالي جي بيه" والسيارات قد سلكتا مسارًا أطول على الكثبان الرملية من باقي الفئات.

مما لا شكّ فيه بأن المهارات الملاحية للملّاح الفِرنسي ماتيو بوميل قد أسهمت في فوز العطية، وظهر هذا بتصدر العطية قائمة الأوقات ما إن وصل للكيلومتر 120 داخل المرحلة، متقدمًا بـ 12 ثانية على زميله السعودي يزيد بن محمد الراجحي، الذي تصدَّر المرحلة عند أول نقطتين مرور.

لم تتغيَّر القصة كثيرًا، تبادل الثنائي العربي تسجيل أسرع الأوقات عند كل نقطة مرور وصولًا لخطّ النهاية، حيث كان العطية أولًا بتوقيت 3:45:16 ساعات، يليه الراجحي بفارق 6:01 دقائق فقط، وأنهى السائق البولندي ياكوب "كوبا" برزيغونسكي (ميني أكس رايد) المرحلة ثالثًا، بفارق 6:49 دقائق عن العطية.

استعاد السائقان الأرجنتيني لوسيو ألفاريز (تويوتا أوفردرايف) والفرنسي ماتيو سيرادوري (باغي سينتشوري) وتيرتهما السريعة وأنهيا المرحلة في المركزين الرابع والخامس على التوالي، علمًا بأن سيرادوري استخدم محرك جديد في سيارته بعد تعطل الأول في مرحلة الأمس.

أنهى السائق السويدي ماتياس إكستروم (ميني أكس رايد) المرحلة سادسًا أمام الفرنسي رونان شابو (تويوتا أوفردرايف)، وسجَّل السائق الفرنسي ليونيل باود (بيجو بيه أتش سبور) تأديةً مستقرةً، حيث أنهى المرحلة ثامنًا، وأكمل السائقان البرازيلي رودريغو لوبي دي أوليفييرا والبولندي ماريك غوتشال قائمة المراكز العشرة الأولى والأوائل في فئة "تي 4" للمركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري. ووصل الفارق بين العطية وغوتشال في المركز العاشر إلى 15:44 دقيقة.

في الترتيب العام لمؤقت، سيطرت تويوتا على المراكز الأربعة الأولى، عزَّزَ العطية صدارته مع تسجيل 6:51:48 ساعات، يليه الراجحي بفارق 10:18 دقائق، بوجود زميلهما ألفاريز وشابو في المركزين الثالث والرابع على التوالي. أصبح إكستروم في المركز الخامس والأول بين مجموعة سائقي "ميني أكس رايد"، ولكن بفارقٍ كبير عن العطية، 40:09 دقيقة، ما سيُصعِّب المهمة على الفريق الألماني، وصعد باود للمركز السادس.

صعد ميشال غوتشال للمركز السابع في الترتيب العام بعد أن أنهى مرحل اليوم في المركز الـ 11، وهو الأول بين سائقي فئة فئة "تي 4" للمركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري في مركبة "بي آر بيه كان – أم" طراز "مافِريك أكس آر أس"، بتوقيت إجمالي 7:49:15 ساعات. يليه الأمريكي أوستن جونز في ذات الفئة، فيما بقيت كريستينا غوتييرز في المركز التاسع، والأولى ضمن فئة فئة "تي 3" للمركبات الصحراوية الخفيفة الأنموذجية في مركبة "أو تي 3 أوفردرايف"، بتوقيت إجمالي 7:55:17 ساعات، وصعد رودريغو لوبي دي أوليفييرا للمركز العاشر في الترتيب العام المؤقت. ازداد الفارق بين العطية وصاحب المركز العاشر إلى 1:03:33 ساعة.

أنهى السائق دنيس كروتوف ("ميني أكس رايد") المرحلة في المركز الـ 21 بتوقيت 4:30:41 ساعات، بفارق 45:25 دقيقة عن العطية، علمًا بأن الروسي المنافس الأبرز للعطية على لقب كاس العالم للراليات الصحراوية الطويلة، ومع تبقي ثلاث مراحل على الرالي فإن العطية يكفيه إدارة هذا الفارق مع كروتوف وصولًا لخطّ النهاية، لكنه ليس من هذا النوع، ونتوقع مواصلة وتيرته العالية في اليومين التاليين على أقل تقدير.

فئة الدرّاجات النارية: دور "كاي تي أم"

كان الدرّاج الإسباني خوان باريدا (هوندا) أول المنطلقين أول المنطلقين في مرحلة اليوم، بعد تسجيله أسرع الأوقات في المرحلة الخاصة الأولى يوم أمس، السبت، لكن لم يستمر هذا طويلًا مع صعود زميليه بابلو كوينتانيا وإغناسيو كورنيخو للمركزين الأولين بعد اجتياز 39 كيلومترًا داخل المرحلة. في حين واجه السلوفاكي اشتيفان سفيتكو مشكلةً ميكانيكية في درّاجته عند الكيلومتر 50 داخل المرحلة.

تقدَّم ماتياس والكنر للأمام عند الكيلومتر 120، في حين تعرَّض الدرّاج الأرجنتيني فرانكو كايمي لمشكلة ميكانيكية في درّاجته "هيرو" عند الكيلومتر 171 أجبرته على الانسحاب من المرحلة، علمًا بأنه أفضل درّاج ضمن مجموعة درّاجي "هيرو".

واصل والكنر تأديته القوية في باقي مقاطع المرحلة إلى أ اجتازها أولًا بتوقيت 3:40:32 ساعات، يليه كورنيخو بفارق 1:19 دقيقة، وكوينتانيا ثالثًا بفارق 2:50 دقيقتان، والأسترالي دانيال ساندرز رابعًا وكيفن بينافيدس خامسًا.

قال والكنر: "لقد قُدت بقوة طوال اليوم وفزت أخيرًا بمرحلة من مراحل الرالي وصعدت للصدارة، تفاجئت من أن الدرّاجين السرعين لم يلحقوا بي مثل روس برانش وسام ساندرلاند وتوبي برايس، أنا سعيدٌ باللحاق بمجموعة درّاجي هوندا لأننا كما رأينا في رالي داكار فإن بإمكانهم توسعة الفارق سريعًا وهم يقودون معًا. رأيت عند التوقف لإعادة التزود بالوقود بأنني اقتربت منهم، ومن ثم أصبحنا معًا بعد اجتياز 300 كيلومتر داخل المرحلة".

نتيجة والكنر كانت كافيةً له للصعود لصدارة الترتيب العام للرالي بتوقيت 7:12:11 ساعات، لكن كوينتانيا خلفه ثانيًا بفارق 19 ثانية فقط، والأمريكي ريكي برابيك ثالثًا بفارق دقيقة واحدة فقط، وخوان باريدا رابعًا ودانيال ساندرز خامسًا، بفارق 4:57 دقائق عن والكنر، لذا فإن أي تأخير ناجم عن خطأ ملاحي أو كبوة عابرة ستكون كافية لقلب الأمور في الترتيب العام لفئة الدرّاجات النارية.

رالي المغرب الصحراوي 2021، الترتيب العام المؤقت بعد المرحلة الخاصة الأولى:

فئة السيارات:

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فرنسا) تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" 6:51:48 ساعات

02- يزيد بن محمد الراجحي (السعودية)/ مايكل أور (السعودية) تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" 7:02:06 ساعات

03- لوسيو ألفاريز (الأرجنتين)/ أرماند مونليون (إسبانيا) تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" 7:24:20 ساعات

04- رونان شابو (فرنسا)/ جيل بيلّو (فرنسا) تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" 7:28:47 ساعات

05- ماتياس إكستروم (السويد)/ إميل بيرغكفيست (السويد) ميني "جون كووبر ووركس رالي" 7:31:57 ساعات

06- ليونيل باود (فرنسا)/ جان بيار غارسان (فرنسا) بيجو "3008 دي كاي آر" 7:43:53 ساعات

07- ميشال غوتشال (بولندا)/ سيمون غوسبودارشيك (بولندا) "كان أم" "مافِريك أكس آر أس" 7:49:15 ساعات

08- أوستن جونز (أمريكا)/ غوستافو جوغلمين (الرازيل) "كان أم" "مافِريك أكس آر أس" 7:54:26 ساعات

09- كريستينا غوتييرز (إسبانيا)/ فرانسوا كازاليه (فرنسا) أوفردرايف "أو تي 3" 7:55:17 ساعات

10- رودريغو لوبي دي أوليفييرا (البرازيل)/ مايكل جوستو (البرازيل) "كان أم" "مافِريك أكس آر أس" 7:55:21 ساعات

فئة الدرّاجات النارية:

الدرّاج الدرّاجة التوقيت

01- ماتياس والكنر (النمسا) "كاي تي أم" "450 رالي مصنعية ريبليكا" 7:12:11 ساعات

02- بابلو كونتانيا (التشيلي) هوندا "سي آر أف 450 رالي" 7:12:30 ساعات

03- ريكي برابيك (أمريكا) هوندا "سي آر أف 450 رالي" 7:13:11 ساعات

04- خوان باريدا (إسبانيا) هوندا "سي آر أف 450 رالي" 7:15:12 ساعات

05- دانيال ساندرز (أستراليا) غازغاز "450 رالي مصنعية ريبليكا" 7:17:08 ساعات

06- خوسيه إغناسيو كورنيخو (التشيلي) هوندا "سي آر أف 450 رالي" 7:18:08 ساعات

07- كيفن بينافيدس (الأرجنتين) "كاي تي أم" "450 رالي مصنعية ريبليكا" 7:23:29 ساعات

08- أدريان فان بيفيرن (فرنسا) ياماها "دبليو آر 450 أف" 7:24:58 ساعات

09- سام ساندرلاند (بريطانيا) "كاي تي أم" "450 رالي مصنعية ريبليكا" 7:30:20 ساعات

10- لوسيانو بينافيدس (الأرجنتين) هاسكفارنا "450 رالي مصنعية ريبليكا" 7:30:52 ساعات