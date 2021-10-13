رالي المغرب الصحراوي: العطية يُحقّق فوزًا سادسًا تاريخيًا

سجَّل السائق القطري ناصر بن صالح العطية فوزه السادس في رالي المغرب الصحراوي 2021، بعد أعوام 2014 و 2015 و 2016 و 2017 و 2018. وصعد معها لصدارة الترتيب العام المؤقت لكأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا كروس كانتري" على حساب السائق الروسي دنيس كروتوف.

قادَ العطية مجموعة سائقي "تويوتا أوفردرايف" للسيطرة على المراكز الأربعة الأولى في الترتيب العام النهائي، إذ أنهى زميله السعودي يزيد بن محمد الراجحي الرالي ثانيًا، وسيطر السائقان العربيان على جميع مراحل الرالي بتسجيلهما أسرع الأوقات، وأنهى زملاؤهما الأرجنتيني لوسيو ألفاريز والفرنسي رونان شابو الرالي في المركزين الثالث والرابع على التوالي.

قرر القائمون على الرالي تقصير مسافة المرحلة الخاصة الأخيرة، لكن هذا شكَّل ضغطًا على المنافسين الذين أرادوا إما التشبُّث بمراكزهم الحالية وإنهاء الرالي بسلام أو المجازفة لتحسين ترتيبهم، وقد كانت مسارات هذه المرحلة شبيهة مسارات المرحلة الأولى، وبدأت من منطقة فم زكيد مع مقطع سريع وانتهت في المحاميد، مرورًا بثلاثين كيلومترًا من الكثبان الرملية في عرق شقاقة، ومقطع جديد بالكامل في منتصف المرحلة.

بلغت المسافة الإجمالية للمرحلة الخاصة الخامسة 412 كيلومترًا، منها 166 كيلومترًا مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، سبقتها مرحلة وصل بطول 142 كيلومترًا، وتبعتها مرحلة وصل بطول 143 كيلومترًا وصولًا إلى مخيَّم المبيت في زاكورة.

في التفاصيل، انطلق الراجحي في مرحلة اليوم من المركز الأول، على وقع تسجيله أسرع الأوقات في المرحلة الخاصة الرابعة يوم أمس الثلاثاء، تبعه العطية الذي صعد للمركز الأول على صعيد الأوقات المسجلة منذ نقطة المرور الأولى عند الكيلومتر 41 داخل المرحلة، وأكمل الرحلة بعدها وصولًا لخطّ النهاية، مسجلًا أسرع توقيت، 1:37:50 ساعة، يليه السائق البولندي ياكوب "كوبا" برزيغونسكي (ميني أكس رايد) بفارق 3:42 دقائق، والراجحي ثالثًا بتوقيت 1:42:27، وماتيو سيرادوري (باغي سنتشوري) رابعًا بفارق 6:09 دقائق عن العطية وأكمل ألفاريز قائمة المراكز الخمسة الأولى بفارق 6:52 دقائق عن زميله العطية.

في باقي المراكز، سجَّل الأرجنتيني سيباستيان هالبيرن (ميني أكس رايد) سادس أسرع توقيت، 1:46:14 ساعة، وأنهى الروسي دنيس كروتوف (ميني أكس رايد) المرحلة سابعًا، والبولندي آرون دومزالا (كان – أم) ثامنًا والأول في فئة "تي 4" المركبات الصحراوية الخفيفة والأرجنتيني خوان كروز ياكوبيني (تويوتا أوفردرايف) تاسعًا، وأخيرًا الليتواني روكاس باشيوسكا (كان – أم).

في الترتيب العام للرالي، كانت النتائج واضحة للعيان منذ يومين على الأقل، العطية أولًا، حيث أنهى الرالي بتوقيت 15:52:10 ساعة، يليه زميله الراجحي بفارق 15:58 دقيقة، فيما ازداد الفارق ليصبح فجوةً كبيرة مع باقي المراكز، أنهى ألفاريز الرالي ثالثًا بفارق 1:10:52 دقيقة عن العطية، وشابو رابعًا بفارق 1:27:58 ساعة، وهالبيرن خامسًا بتوقيت 17:27:08 ساعة، والأول بين مجموعة سائقي سيارات "ميني أكس رايد".

اكتفى الروسي كروتوف بإنهاء الرالي سادسًا، متأخرًا بفارق 1:53:26 ساعة عن العطية، وأنهى السائق البولندي آرون دومزالا الرالي سابعًا بتوقيت 18:12:12 ساعة، وكان الأول في فئة "تي 4" للمركبات الصحراوية الخفيفة، والبُرتغالي رودريغو لوبي دي أوليفيرا ثامنًا، وثانيًا في فئة "تي 4"، وأكمل السائق الإيطالي يوجينيو آموس قائمة المراكز العشرة الأولى، والثالث في "تي 4".

على صعيد الترتيب العام المؤقت لكأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة، تقدَّم العطية والراجحي للمركزين الأول والثاني على التوالي، يليهما ألفاريز ثالثًا.

فئة الدرّاجات النارية: كوينتانيا وهوندا يحسمان المعركة

في فئة الدرّاجات النارية، ذهب الفوز بلقب الرالي للدرّاج التشيلي بابلو كوينتانيا (هوندا)، وكانت القسمة عادلة مع سيطرة ثلاث فرق على منصة التتويج، حيث أنهى الدرّاج النمساوي ماتياس والكنر (كاي تي أم) الجولة ثانيًا، والدرّاج الأسترالي دانيال ساندرز (غازغاز) الجولة ثالثًا.

انطلق ساندرز أولًا في مرحلة اليوم، وبقيت الأمور على ما هي عليه عند نقطة المرور الأولى بعد اجتياز 41 كيلومترًا من المرحلة، حيث كان ساندرز أولًا تبعه كونتانيا ووالكنر، ردّ كونتانيا بعد ذلك بأن تصدر المرحلة منذ الكيلومتر 119 حتى خطّ نهايتها، ليكون الأسرع بتوقيت 1:39:12 ساعة، تبعه زميله الأمريكي ريكي برابيك ثانيًا بفارق 17 ثانية، وساندرز ثالثًا بتوقيت 1:39:30 ساعة، والأسترالي توبي برايس (كاي تي أم) رابعًا بفارق 37 ثانية عن كوينتانيا، والبوتسواني روس برانس (ياماها) خامسًا، بتوقيت 1:39:49 ساعة.

على صعيد الترتيب العام النهائي للرالي، كان الفوز من نصيب كوينتانيا بتوقيت 16:26:51 ساعة، يليه والكنر بفارق 1:59 دقيقة فقط، وساندرز ثالثًا بفارق 5:27 دقائق، واكتفى برابيك بالمركز الرابع بتوقيت 16:34:15 ساعة، والفرنسي أدريان فان بيفرين (ياماها) خامسًا بتوقيت 16:44:52 ساعة.

إلى ذلك، ستقام الجولة التالية، الخامسة، من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا كروس كانتري"، في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تحدي أبوظبي الصحراوي، في الفترة ما بين 5 و15 تشرين الثاني (نوفمبر) المُقبل إن شاء الله.

رالي المغرب الصحراوي 2021، الترتيب العام المؤقت بعد المرحلة الخاصة الرابعة:

فئة السيارات:

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فرنسا) تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" 15:52:10 ساعة

02- يزيد بن محمد الراجحي (السعودية)/ مايكل أور (السعودية) تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" 16:08:08 ساعة

03- لوسيو ألفاريز (الأرجنتين)/ أرماند مونليون (إسبانيا) تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" 17:03:02 ساعة

04- رونان شابو (فرنسا)/ جيل بيلّو (فرنسا) تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" 17:20:08 ساعة

05- سيباستيان هالبيرن (الأرجنتين)/ ميني "جون كووبر ووركس باغي" 17:27:08 ساعة

06- دنيس كروتوف (روسيا)/ قسطنطين جيلستوف (روسيا) ميني "جون كووبر ووركس رالي"17:45:36 ساعة

07- آرون دومزالا (بولندا)/ ماسياج مارتون (بولندا) "كان أم" "مافِريك أكس آر أس" 18:12:12 ساعة

08- رودريغو لوبي دي أوليفييرا (البرازيل)/ مايكل جاستو (البرازيل)"كان أم" "مافِريك أكس آر أس" 18:19:06 ساعة

09- يوجينيو آموس (إيطاليا)/ باولو سيتشي (إيطاليا) "كان أم" "مافِريك أكس آر أس" 18:26:01 ساعة

10- خوان كروز ياكوبيني (الأرجنتين)/ أليخاندرو ياكوبيني (الأرجنتين) تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" 18:34:12 ساعة

فئة الدرّاجات النارية:

الدرّاج الدرّاجة التوقيت

01- بابلو كونتانيا (التشيلي) هوندا "سي آر أف 450 رالي" 16:26:51 ساعة

02- ماتياس والكنر (النمسا) "كاي تي أم" "450 رالي مصنعية ريبليكا" 16:28:50 ساعة

03- دانيال ساندرز (أستراليا) غازغاز "450 رالي مصنعية ريبليكا" 1:32:18 ساعة

04- ريكي برابيك (أمريكا) هوندا "سي آر أف 450 رالي" 16:34:05 ساعة

05- أدريان فان بيفيرن (فرنسا) ياماها "دبليو آر 450 أف" 16:44:52 ساعة

06- لوسيانو بينافيدس (الأرجنتين) هاسكفارنا "450 رالي مصنعية ريبليكا" 17:00:54 ساعة

07- كيفن بينافيدس (الأرجنتين) "كاي تي أم" "450 رالي مصنعية ريبليكا" 17:06:29 ساعة

08- خواكيم روديغز (البرتغال) هيرو "450 رالي" 17:07:54 ساعة

09- أندرو شورت (أمريكا) ياماها "دبليو آر 450 أف" 17:08:44 ساعة

10- خوسيه إغناسيو كورنيخو (التشيلي) هوندا "سي آر أف 450 رالي" 17:12:10 ساعة