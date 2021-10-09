رالي المغرب الصحراوي: العطية يبدأ الهجوم بإنهاء اليوم الأول في الصدارة

انطلقت اليوم، السبت، المنافسات الفعلية لرالي المغرب الصحراوي، الجولة الرابعة من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة "كروس كانتري"، حيث سجَّل السائقان العربيان ناصر بن صالح العطية والسعودي يزيد بن محمد الراجحي أسرع الأوقات على سيارتَي تويوتا "هايلوكس".

مسافة مرحلة اليوم الإجمالية 442 كيلومترًا، 143 كيلومترًا مرحلة وصل حتى بداية المرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، و 288 كيلومترًا مرحلة خاصة تنافسية، و 11 كيلومترًا مرحلة وصل حتى مخيّم المبيت في زاكورة. تألَّف المقطع الأول من المرحلة الخاصة من مسارات صحراوية بطول 80 كيلومترًا نحو منطقة المحاميد، يليها 30 كيلومترًا من الكثبان الرملية في عرق الشقاقة، ومن ثم مسارات رملية وصخرية، وأخيرًا مقطع حجري بمسارات صعبة.

سجَّل العطية أسرع الأوقات في المرحلة الاستعراضية يوم أمس، الجمعة، وحصل على أفضلية اختيار مركز انطلاقته في المرحلة الخاصة اليوم، حيث قرَّر الانطلاق من المركز العاشر، في حين قرَّر الراجحي الانطلاق من المركز الخامس، وقرَّر الأرجنتيني لوسيو ألفاريز الانطلاق أولًا. أي أن المسارات كانت مفتوحةً عمليًا أمام العطية والراجحي، مع تقلص مخاطر الأخطاء الملاحية.

تمكَّن العطية من التقدم سريعًا، حيث سجل أسرع الأوقات، تبعه السائقان البولندي كوبا برزيغونسكي والسويدي ماتياس إكستروم، كلاهما يقودان سيارات ميني، وبدءا المرحلة من المركزين الثالث والسادس على التوالي. لم يستمر الوضع طويلًا على هذا الحال، فقد تعرَّض لعطلٍ أجبره على التوقف لمدة خمسين دقيقة عند الكيلومتر 110 داخل المرحلة، في هذه الأثناء تقدَّم الراجحي للمركز الثاني، والفرنسي ماتيو سيرادوري (باغي "سينتشوري") ثالثًا، لكن واجه سيرادوري عطلًا في المحرك أخرّه كثيرًا وأطاح به من قائمة المنافسين على المراكز الأولى.

قال سيرادوري: "تمتعنا بوتيرةٍ جيدةٍ صباحًا، وسار كل شيءٍ جيدًا خلال مقطع الكثبان الرملية، افتتحنا المسارات لبعض الوقت، وقدَّم ملّاحي لويك ميناوديه عملًا جيدًا. بالتأكيد أنا خائب الظن لأنني كنت أنافس على منصة التتويج، سنغيِّر المحرك ونعاود الانطلاق غدًا وسنحاول تجربة بعض الأمور المختلفة مثل الإطارات لتعويض لجام الهواء في المحرك الجديد الذي سبب بعض المشكلات لنا".

حالف التوفيق سائقي فريق "تويوتا أورفردرايف" إذ سجَّل سائقوها أسرع ثلاثة أوقات مع العطية، 3:00:4 ساعات، والراجحي بفارق 4:16 دقائق عنه، والفرنسي رونان شابو، 3:15:14 ساعات.

قال العطية: "لم تكن مرحلةً سهلة، اجتزنا 300 كيلومتر منها على الرمال الناعمة في منتصفها، وكان المقطع الأخير صخريًا، ولكن لا بأس بذلك، قدمنا عملًا جيدًا، ولم نواجه انثقابات، أعتقد بأنها بداية جيدة للرالي. ستكون مرحلة الغد [الأحد] طويلةً ولكن سنبذل أفضل ما لدينا. في الحقيقة لم تكن فكرة الانطلاق من المركز العاشر هذا اليوم [السبت] جيدةً، واجهنا الكثير من الغبار ولكن تمكنا من اجتياز أربع سيارات في مقطع الكثبان الرملية".

أنهى السائق دنيس كروتوف ("ميني أكس رايد") المرحلة رابعًا، بفارق 18:35 دقيقة عن العطية، يليه الأرجنتينيان سيباستيان هالبيرين ("ميني أكس رايد")، ولوسيو ألفاريز ("تويوتا أوفردرايف") سادسًا، علمًا بأنه كان أول المنطلقين اليوم. وإكستروم سابعًا بتوقيت 3:24:50 ساعات، والإسبانية كريستينا غوتييرز ("أو تي 3 أوفردرايف") ثامنًا، والأولى في فئة "تي 3" للمركبات الصحراوية الخفيفة الأنموذجية، بتوقيت 3:27:46 ساعات.

أنهى السائق الفرنسي ليونيل باود المرحلة تاسعًا في سيارة بيجو "3008 دي كاي آر" من تحضير فريق "بيه أتش سبور"، والبولندي ميشال غوتشال عاشرًا، وكان الأول في فئة "تي 4" للمركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري في مركبة "بي آر بيه كان – أم" طراز "مافِريك أكس آر أس"، بتوقيت 3:28:04 ساعات.

من نافلة القول أن العطية والراجحي يُحافظان على صدارتهما لجدول الأوقات، 3:06:32 ساعات للعطية يليه الراجحي بفارق 4:17 دقائق. خلفهما تغيَّر المشهد العام جذريًا مع صعود شابو للمركز الثالث وكروتوف رابعًا، بفارق 19:18 دقيقة إجمالًا عن العطية، وأكمل هالبيرن قائمة المراكز الخمسة الأولى.

يحتل ألفاريز المركز السادس في الترتيب العام المؤقت للرالي وإكستروم سابعًا وباود ثامنًا وكريستينا تاسعًا وغوتشال عاشرًا، وعند هذه النقطة يتسِّع الفارق بين العطية وصاحب المركز العاشر إلى 28:37 دقيقة.

فئة الدرّاجات النارية: هوندا ترد

كان الدرّاج البرتغالي خواكيم رودريغز ("هيرو") أول المنطلقين في مرحلة اليوم، بعد تسجيله اسرع الأوقات في المرحلة الاستعراضية الخاصة يوم أمس، سرعان ما تقدم الدرّاج البوتسواني روس برانس ("ياماها") للصدارة عند نقطة المراقبة الأولى، ردَّت هوندا بالتقدم للمراكز الأولى عند الكيلومتر 82، مع الدّراجين الإسباني خوان باريد أولًا والأمريكي ريكي برابيك ثالثًا والتشيليان بابلو كوينتانيا خامسًا وناتشو كورنيخو سابعًا، علمًا بأنهم بدؤوا المرحلة من المركز 20 إلى 23.

واصل درّاجو هوندا سيطرتهم عند الكيلومتر 28، مع استحواذها على المراكز الأربعة الأولى مع باريدا، في حين كان الدرّاجان الأسترالي توبي برايس ("كاي تي أم") وبرانش أكبر الخاسرين جرّاء خروجهما عن المسار لمسافة 150 كيلومترًا وخسارة 45 دقيقة، وأرجع برايس السبب لدخوله عاصفة غبار أدت لخروجه عن المسار، حيث تاهَ قليلًا إلى وجد المسار، ويأمل أن يتمكن من تعويض الخسار في الأيام التالية.

خسر كورنيخو بعض الوقت وتأخر تسع دقائق عن زملائه، استغل النمساوي ماتياس والكنر ذلك وتقدم للمركز الرابع خلف مجموعة هوندا.

سيطرت هوندا على المراكز الثلاثة أولى مع باريدا أولًا، بتوقيت، 2:58:53 ساعتان، وبرابيك ثانيًا بفارق 1:10 دقيقة، وكوينتانيا ثالثًا، وماتياس والكنر رابعًا بفارق 6:50 دقائق، والأسترالي دانيال ساندرز خامسًا في درّاجة "غازغاز"، والفرنسي أدريان فان بيفرين سادسًا على دراجة "ياماها"، وكورنيخو سابعًا والسلوفاكي شتيفان سفيتكو ثامنًا، وأكمل الأخوان الأرجنتينيان لوسيانو وكيفن بينافيدس المراكز العشرة الأولى، الأول مع "هاسكفارنا" والآخر مع "كاي تي أم".

قال خوان باريدا: "سعيدٌ للغاية، لم تكن الانطلاقة سهلة بسبب الغبار خلف الدرّاجين أمامنا، وعندما وصلنا للكثبان حاولت الضغط بقوة وإيجاد وتيرة جيدة، وبعدها رأيت الكثير من الدرّاجين مرتبكين ولكن بقيت هادئًا، وجدت الاتجاه الصحيح ووفرت الكثير من الوقت، حيث كان أكثر وضوحًا وكانت المرحلة جيدةً".

قال برابيك: "كان يومًا طويلًا، البدء من المقدمة صعب، كانت الرياح عاصفة، وفكرت خلال المرحلة قائلًا (سيلغون المرحلة إذ لا يمكنني رؤية شيء). سرت ببطءٍ شديد، ولكن لحقت بخوان باريدا وخرجنا من المقطع الصعب، لا يزال أمامنا أربعة مراحل على انتهاء الرالي".

على صعيد الترتيب العام المؤقت لفئة الدرّاجات النارية، صعد خوان باريدا للصدارة بتوقيت 3:25:57 ساعات، يليه زميلاه برابيك بفارق 54 ثانية، وكوينتانيا بفارق 3:11 دقائق، وأكمل والكنر وساندرز المراكز الخمسة الأولى.

إلى ذلك، سيخوض المشاركون يوم غدٍ الأحد، العاشر من تشرين الأول (أكتوبر)، المرحلة الخاصة الثانية، ومسافتها الإجمالية 609.22 كيلومترات، منها 341 كيلومترًا خاضعة للتوقيت.

رالي المغرب الصحراوي 2021، الترتيب العام المؤقت بعد المرحلة الخاصة الأولى:

فئة السيارات:

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فرنسا) تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" 3:06:32 ساعات

02- يزيد بن محمد الراجحي (السعودية)/ مايكل أور (السعودية) تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" 3:10:49 ساعات

03- رونان شابو (فرنسا)/ جيل بيلّو (فرنسا) تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" 3:21:44 ساعات

04- دنيس كروتوف (ورسيا)/ قسطنطين جيلستوف (روسيا) ميني "جون كووبر ووركس رالي"3:25:50 ساعات

05- سيباستيان هالبيرن (الأرجنتين)/ برنانردو غراو (الأرجنتين) ميني "جون كووبر ووركس باغي" 3:27:21 ساعات

06- لوسيو ألفاريز (الأرجنتين)/ أرماند مونليون (إسبانيا) تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" 3:28:48 ساعات

07- ماتياس إكستروم (السويد)/ إميل بيرغكفيست (السويد) ميني "جون كووبر ووركس رالي" 3:30:57 ساعات

08- ليونيل باود (فرنسا)/ جان بيار غارسان (فرنسا) بيجو "3008 دي كاي آر" 3:34:17 ساعات

09- كريستيان غوتييرز (إسبانيا)/ فرانسوا كازاليه (فرنسا) أوفردرايف "أو تي 3" 3:34:56 ساعات

10- ميشال غوتشال (بولندا)/ سيمون غوسبودارشيك (بولندا) "كان أم" "مافِريك أكس آر أس" 3:35:09 ساعات

فئة الدرّاجات النارية:

الدرّاج الدرّاجة التوقيت

01- خوان باريدا (إسبانيا) هوندا "سي آر أف 450 رالي" 3:25:57 ساعات

02- ريكي برابيك (أمريكا) هوندا "سي آر أف 450 رالي" 3:26:51 ساعات

03- بابلو كونتانيا (التشيلي) هوندا "سي آر أف 450 رالي" 3:29:08 ساعات

04- ماتياس والكنر (النمسا) "كاي تي أم" "450 رالي مصنعية ريبليكا" 3:31:39 ساعات

05- دانيال ساندرز (أوستراليا) غازغاز "450 رالي مصنعية ريبليكا" 3:32:39 ساعات

06- أدريان فان بيفيرن (فرنسا) ياماها "دبليو آر 450 أف" 3:34:52 ساعات

07- خوسيه إغناسيو كورنيخو (التشيلي) هوندا "سي آر أف 450 رالي" 3:36:17 ساعات

08- لوسيانو بينافيدس (الأرجنتين) هاسكفارنا "450 رالي مصنعية ريبليكا" 3:37:41 ساعات

09- فرانك كايمي (الأرجنتين) هيرو "450 رالي" 3:38:06 ساعات

10- اشتيفان سفيتكو (سلوفاكيا) "كاي تي أم" "450 رالي مصنعية ريبليكا" 3:38:29 ساعات