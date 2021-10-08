رالي المغرب الصحراوي: العطية والراجحي الأسرع في المرحلة الاستعراضية

لا جديد يُذكر؛ مارسَ السائقان العربيان العطية والراجحي هوايتهما بتسجيل أسرع الأوقات، حيث سجلا أسرع توقيتين في المرحلة الاستعراضية الخاصة لرالي المغرب الصحراوي، الجولة الرابعة من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة "كروس كانتري"، علمًا بأن أصحاب المراكز الأولى سيحظون بأفضلية اختيار مركز انطلاقتهم في المرحلة الخاصة الأولى، يوم السبت، ما يُزيح عنهم عبء افتتاح المسارات أمام منافسيهم والملاحة.

بلغ طول المرحلة الخاصة الاستعراضية عشرة كيلومترات، المقطع الأول من المرحلة حجري مع تغير مستمر في خط المسار ومخاطر التعرض لانثقابات في الإطارات، وباقي المقاطع مسارات رملية سريعة بمخاطر أقل للانثقابات.

كان أول المنطلقين السائق الهولندي إريك فان لون في سيارة تويوتا "هايلوكس تي 1 ألتيمايت" الجديدة كليًا، المطورة لرالي داكار، لكن لن يحق له المنافسة على اللقب، حيث ستنحصر مهمته بافتتاح المسار أمام المتسابقين. مع ذلك سجَّل الهولندي تاسع أسرع توقيت.

انطلق السائقون في المرحلة الاستعراضية بناءً على ترتيبهم العام في الترتيب العام المؤقت للسائقين، أي أن السائق الروسي دنيس كروتوف يكون أول المنطلقين يليه السائق القطري ناصر بن صالح العطية والأرجنتيني لوسيو ألفاريز ثالثًا وهكذا دواليك.

كان قصب السبق عربيًا، إذ سجَّل السائق القطري أسرع توقيت، 5:48 دقائق، تلاه زميله السعودي بفارق ثانية واحدة فقط. وتمكن الفرنسي ماتيو سيرادوري من تسجيل ثالث أسرع توقيت في مركبة باغي "سينتشوري سي آر 6"، وسجَّل السائقان السويدي ماتياس إكستروم، والبولندي ياكوب "كوبا" برزيغونسكي نفس التوقيت، 6:07 دقائق، ويشارك كلاهما في سيارة في سيارة "ميني أكس رايد".

سجل الأرجنتيني سيباستيان هالبيرن سادس أسرع توقيت في سيارة ميني، تبعه السائق البلجيكي ألكساندر ليروي في سيارة باغي "سينتشوري"، والفرنسي جان بيار غارسين في سيارة بيجو، وأكمل السائقان الأرجنتيني لوسيو ألفاريز والفرنسي رونان شابو قائمة المراكز العشرة الأولى، وكلاهما يسوق سيارة "تويوتا أوفردرايف".

وقد سجَّل السائق الروسي دنيس كروتوف، متصدر الترتيب العام المؤقت لسلسلة الراليات الصحراوية الطويلة "كروس كانتري" التوقيت الـ 12، 6:31 دقائق، بفارق 43 ثانية عن العطية. وسجَّل الهولندي إريك فان لوون ثامن أسرع توقيت، لكن لا يحق المنافسة في الرالي.

جديرٌ بالذكر أن اجتماعًا سيُعقد بعد المرحلة ليختار العشرة الأوائل مراكز انطلاقهم في مرحلة الخاصة الأولى ليوم الغد.

الدرّاجات النارية:

في فئة الدرّاجات النارية، قررت اللجنة المنظمة مضاعفة الأوقات أربع مرّات لإيجاد تنافسية بين المتسابقين، تصدَّر الدرّاج البرتغالي خواكيم رودريغز قائمة أسرع الأوقات على درّاجة "هيرو" بتوقيت 25:00 دقيقة بعد تطبيق معامل مضاعفة الأوقات أربع مرّات، واكتفى الأسترالي توبي برايس بثاني أسرع توقيت على درّاجة "كاي تي أم"، بفارق ثمان ثواني فقط، والبوتسواني روس برانش سجَّل ثالث أسرع توقيت على درّاجة ياماها، والأرجنتيني فرانكو كايمي رابعًا على درّاجة "هيرو"، والألماني سيباستيان بوهلر خامسًا على درّاجة "هيرو".

من اللافت للنظر أن عددًا من الدرّاجين لم يضغط خلال المرحلة لكي لا يقع على عاتقهم عبء افتتاح المسارات أمام الآخرين في المراحل التالية، حيث إن الدرّاجات النارية هي أولى المنطلقين ضمن الرالي إجمالًا، واتبع درّاجو فريق "هوندا" هذه الخطة، خاصةً وأن هدفهم الرئيس اختبار درّاجاتهم والتحضير للاستحقاق الأكبر والأهم، رالي داكار 2022، حيث يمثّل لهم رالي المغرب الصحراوي فرصةً مناسبةً لذلك، بالنظر لأنه رالي طويل (خمسة أيام)، ويأتي قبل أشهر قليلة فقط من موعد رالي داكار، وتشابه تضاريس مراحله مع بعض مراحل الرالي الشهير.

احتل درّاجو فريق هوندا المصنعي المؤلف من الأمريكي ريكي باربيك والإسباني خوان باريدا والتشيليان خوسيه إغناسيو كورنيخو وبابلو كوينتانيا المراكز من 20 إلى 23 على التوالي. حيث قال روبين فاريا، مُدير فريق هوندا: "اعتمدنا خطة إزاله العبء عن كاهل درّاجينا، وربما يكون هذا السبب وراء بطئنا الشديد، إنها مجازفة على الدوام، وسنعرف نتائجها لاحقًا وحسب".

في حين قالت أندريا بيترانسيل، مدير فريق ياماها المصنعي: "بالتأكيد لا نريد لدرّاجينا أن يفتتحوا المسارات غدًا، وشخصيًا لا أرغب أن ينطلق درّاجونا متأخرين جدًا، أكثر من المركز الـ 15. هنالك مخاطرة بوجود سحب غبار كثيف أو يعلقوا خلف الدرّاجين البطيئين".

سجَّل الدرّاج النمساوي ماتياس والكنر، متصدر الترتيب العام المؤقت لفئة الدرّاجات النارية في سلسلة "كروس كانتري" تاسع توقيت، 25:56 دقيقة، علمًا بأنه فضل عدم المجازفة من خلال استخدامه درّاجة "كاي تي أم" القديمة، في حيت استخدم الأرجنتيني لوسيانو بينافيدس أحدث طراز من درّاجات هاسكافارنا، وسجَّل سادس أسرع توقيت. كما دفع فريق "شيركو تي في أس" بدرّاجات جديدة في رالي المغرب استخدمها الإسباني لوينزو سانتولينو.

إلى ذلك، سيخوض المشاركون يوم غدٍ السبت، التاسع من تشرين الأول (أكتوبر)، المنفاسات الحقيقية مع المرحلة الخاصة الأولى، ومسافتها الإجمالية 441.77 كيلومترًا منها 288.24 كيلومترًا خاضعة للتوقيت.

رالي المغرب الصحراوي 2021، نتائج المرحلة الاستعراضية الخاصة:

فئة السيارات:

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فرنسا) تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" 5:48 دقائق

02- يزيد بن محمد الراجحي (السعودية)/ مايكل أور (السعودية) تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" 5:49 دقائق

03- ماتيو سيرادوري (فرنسا)/ لويك ميناوديه (فرنسا) باغي "سينتشوري سي آر 6" 6:05 دقائق

04- ماتياس إكستروم (السويد)/ إميل بيرغكفيست (السويد) ميني "جون كووبر ووركس رالي" 6:07 دقائق

05- ياكوب "كوبا" برزيغونسكي (بولندا)/ تيموغوتشالك (ألمانيا) ميني "جون كووبر ووركس باغي" 6:07 دقائق

06- سيباستيان هالبيرن (الأرجنتين)/ برنانردو غراو (الأرجنتين) ميني "جون كووبر ووركس باغي" 6:11 دقائق

07- ألكساندر ليروي (بلجيكا)/ نيكولا ديلانج (فرنسا) سينتشوري "سي آر 6" 6:23 دقائق

08- جان بيار غارسين (فرنسا)/ ليونيل باود (فرنسا) بيجو "3008 دي كاي آر" 6:23 دقائق

09- إريك فان لون (هولندا)/ سيباستيان يلاونيه (فرنسا) تويوتا "هايلوكس ألتيمايت" 6:26 دقائق

10- لوسيو ألفاريز (الأرجنتين)/ أرماند مونليون (إسبانيا) تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" 6:28 دقائق

11- رونان شابو (فرنسا)/ جيل بيلّو (فرنسا) تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" 6:30 دقائق

فئة الدرّاجات النارية:

الدرّاج الدرّاجة التوقيت

01- خواكيم رودريغز (البرتغال) هيرو "450 رالي" 25:00 دقيقة

02- توبي برايس (استراليا) "كاي تي أم" "450 رالي مصنعية ريبليكا" 25:08 دقيقة

03- روس برانس (بوتسوانا) ياماها "دبليو آر 450 أف رالي" 25:08 دقيقة

04- فرانك كايمي (الأرجنتين) هيرو "450 رالي" 25:20 دقيقة

05- سيباستيان بوهلر (ألمانيا) هيرو "450 رالي" 25:24 دقيقة

06- لوسيانو بينافيدس (الأرجنتين) هاسكفارنا "450 رالي مصنعية ريبليكا" 25:28 دقيقة

07- سكايلر هاوس (أمريكا) هاسكفارنا "450 رالي مصنعية ريبليكا" 25:28 دقيقة

08- لورينزو سانتولينو (إسبانيا) شيركو "مصنعية 450 آر تي آر" 25:52 دقيقة

09- ماتياس والكنر(النمسا) "كاي تي أم" "450 رالي مصنعية ريبليكا" 25:56 دقيقة

10- أندرو شورت (أمريكا) ياماها "دبليو آر 450 أف رالي" 26:00 دقيقة