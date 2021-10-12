رالي المغرب الصحراوي: الراجحي يتصدّر المرحلة الرابعة أمام العطية

حان اليوم دور السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي (تويوتا أوفردرايف) للتألق، فقد سجَّل أسرع الأوقات في المرحلة الخاصة الرابعة في رالي المغرب الصحراوي، الجولة الرابعة من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة "كروس كانتري"، وأنهى زميله القطري ناصر بن صالح العطية المرحلة ثانيًا.

تميَّزَت مرحلة اليوم باقتصار المسارات الرملية على بعض المقاطع فقط، ومثَّلت "الهدوء قبل العاصفة"، مع بعض العروق الصغيرة لاجتيازها، وتضمَّنت مقاطع جديدة مع مقاطع استُخدمت سابقًا في رالي داكار في حقبته الأولى في إفريقيا، وتحديدًا في آخر خمسين كيلومترًا من المسار إلى فم زكيد، كان للملاحة دورٌ كبير اليوم، علمًا بأن مسارها كان أطول لفئتي السيارات النارية و "رالي جي بيه" للدرّاجات النارية.

امتدت مرحلة اليوم، الثلاثاء، لمسافة 546 كيلومترًا إجمالًا، منها 367 كيلومترًا مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، تسبقها مرحلة وصل بطول 118 كيلومترًا من مخيم المبيت إلى خط بداية المرحلة الخاصة، ومرحلة وصل من نهاية المرحلة إلى المخيَّم بطول 61 كيلومترًا.

كما الحال في الأيام الثلاثة السابقة، كان السائق القطري ناصر بن صالح العطية (تويوتا أوفردرايف) أول المُنطلقين في المرحلة، بصفته الأسرع في مرحلة الأمس الاثنين، لكن القطري اختبر خطة عدم الضغط ليكون في موقعٍ مريح في اليوم الأخير من الرالي، حيث يريد ضمان الفوز به، وبالتالي صعد زميله السعودي يزيد بن محمد الراجحي للصدارة، حيث كان الأسرع في جميع نقاط المرور حتى نهاية المرحلة، تأدية مثالية خالية من الأخطاء من السعودي الذي أنهى المرحلة مع أسرع توقيت، 3:51:22 ساعات، يليه زميله العطية بفارق 1:39 دقيقة.

قال الراجحي بعد انتهاء المرحلة: "أنا سعيدٌ جدًا بالتأكيد، فزنا بمرحلة اليوم، يومٌ موفقٌ لنا، لم نواجه أية انثقابات ولا مشكلات من أي نوع، كما قدَّم ملّاحي مايكل أور عملًا رائعًا اليوم، تسير الأمور كافة بسلاسة عندما تعمل السيارة جيدًا، ومعها يمكننا الفوز بالمراحل، لدينا السرعة والخبرة، لكن نحتاج لبعض التوفيق".

فيما قال ماتيو بوميل، ملّاح ناصر العطية: "لم نرغب بافتتاح المسارات يوم غدٍ [الأربعاء] الأخير من الرالي، لذا كانت انطلاقتنا صباح اليوم [الثلاثاء] هادئة، لكن ارتكبنا خطأ ملاحيًا صغيرًا كلفنا خسارة دقيقة أو اثنتين، تمكنا من السيطرة على الأوقات في الكيلومتر 224، ورأينا يزيد يتراجع خمسة دقائق تقريبًا، وكوبا تراجع بدقيقتين تقريبًا، لذا قررنا في المقطع الأخير من المرحلة رفع وتيرتنا قليلًا، نحن على أتم الجهوزية ليوم غدٍ، خطتنا أن نكون في أثر يزيد وأن نبقى خلفه".

هيمنت سيارات "ميني أكس رايد" على باقي المراكز وصولًا للخامس، قدَّم السائق البولندي ياكوب "كوبا" برزيغونسكي تأديةً جيدة، حيث أنهى المرحلة ثالثًا بتوقيت 3:53:52 ساعات، والأرجنتيني سيباستيان هالبيرن رابعًا، والسويدي ماتياس إكستروم خامسًا.

يواصل السائق الفرنسي ماتيو سيرادوري (باغي سينتشوري) تقديم تأدية طيبة إجمالًا، إذ أنهى مرحلة اليوم سادسًا، بفارق 14:35 دقيقة عن الراجحي، يليه الأرجنتيني لوسيو ألفاريز (تويوتا أوفردرايف)، والروسي دنيس كورتوف (ميني أكس رايد)، والفرنسي رونان شابو، الذي تأخر بفارق 22:48 عن زميله الراجحي، وأكمل السائق الإسباني إيسيدري إستيف بوخول (تويوتا أوفردرايف) قائمة المراكز العشرة الأولى بتوقيت 4:21:19 ساعات.

واجهت السائقة الإسبانية كريستينا غوتييرز مشاكل في علبة التروس في مركبتها الخفيفة "أو تي 3 أوفردرايف"، وكان الحال شبيهًا مع زميلها الأمريكي سيث كوينترو، علمًا بأن كلاهما يقود لمصلحة "فريق ريد بُل للناشئين في الراليات الصحراوية".

في الترتيب العام المؤقت، يواصل فريق "تويوتا أوفردرايف" تعزيز قبضته على المركزين الأول والثاني، إضافةً إلى هيمنة جزئية على المركز الثالث. لا يزال العطية أولًا بتوقيت إجمالي 14:14:20 ساعة، يليه الراجحي الذي قلَّصَ الفارق مع العطية إلى 11:21 دقيقة، وألفاريز ثالثًا بتوقيت 15:18:20 ساعة، وصعد إكستروم للمركز الرابع، لكن بفارقٍ كبير عن العطية، 1:11:15 ساعة، وأكمل رونان شابو قائمة المراكز الخمسة الأولى.

صعد هالبيرن للمركز السادس بتوقيت 15:40:54 على حساب الفرنسي ليونيل باود الذي تعرض لعقوبة زمنية أدت لتراجعه كثيرًا، يليه كروتوف بفارق 1:43:53 ساعة عن العطية، وتقدَّم البولندي ميشال غوتشال للمركز الثامن في الترتيب العام، بتوقيت 16:13:35 ساعة، وهو الأول بين سائقي فئة "تي 4" للمركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري، ووصل السائق البولندي هارون دومزالا إلى المركز التاسع، والثاني في فئة "تي 4"، وأكمل السائق البرازيلي رودريغو لوبي دي أوليفييرا قائمة المراكز العشرة الأولى والثالث في فئة "تي 4"، علمًا بأن غوتشال ودومزالا ودي أوليفييرا يستخدمون مركبات شبيهة "بي آر بيه كان – أم" طراز "مافِريك أكس آر أس".

فئة الدرّاجات النارية: كرٌ وفر بين هوندا و "كاي تي أم"

كان الدرّاج الأمريكي ريكي برابيك (هوندا) أول المنطلقين في مرحلة اليوم، بحكم تسجيله أسرع الأوقات في المرحلة السابقة، الثالثة، لكنه أبقى وتيرته القيادية منخفضة، ما أدى لتقدم زميله التشيلي بابلو كوينتانيا للمركز الأول عند أول نقطة مرور، وحافظ على ذلك بعد اجتياز أول 80 كيلومترًا من المرحلة، في حيت تواصل تراجع برابيك.

بقي درّاجو هوندا في الصدارة من خلال تقدم الإسباني خوان باريدا إليها عند الكيلومتر 121، في حين تراجع برابيك للمركز الـ 14.

استعاد كونتانيا وتيرته تدريجيًا، لكن هذا لم يكن كافيًا لمنع الدرّاج الأسترالي دانيال ساندرز (غازغاز) من الفوز بالمرحلة، بتوقيت 3:50:34 ساعات، يليه النمساوي ماتياس والكنر (كاي تي أم)، بفارق 36 ثانية، وكونتانيا ثالثًا، بفارق 2:55 دقيقتين.

أكمل باريدا المرحلة رابعًا، والبرتغالي خواكيم رودريغز (هيرو) المرحلة خامسًا.

تعرض الدرّاج البريطاني سام ساندرلاند (كاي تي أم) لوعكةٍ صحية خلال المرحلة أخبرته على الانسحاب والعودة لمخيم المبيت. واضطر الدرّاج البوتسواني روس برانش (ياماها) للتوقف بسبب كسر في الإطار الخلفي لدرّاجته.

على صعيد الترتيب العام المؤقت للفئة، استعاد والكنر الصدارة بتوقيت 14:47:02 ساعة، يليه كونتانيا بفارق 37 ثانية فقط، وساندرز ثالثًا بتوقيت 14:52:48 ساعة، وتراجع برابيك للمركز الرابع بفارق 7:34 دقائق عن والكنر، وأكمل الفرنسي أدريان فان بيفرن المراكز الخمسة الأولى بتوقيت 15:01:55 ساعة.

إلى ذلك، سيخوض المشاركون يوم غدٍ، الأربعاء، المرحلة الخاصة الأخيرة من الرالي بمسافة إجمالية 444.72 كيلومترًا، منها 291 كيلومترًا مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، يليها حفل تتويج الفائزين بالمراكز الأولى واختتام الرالي.

رالي المغرب الصحراوي 2021، الترتيب العام المؤقت بعد المرحلة الخاصة الرابعة:

فئة السيارات:

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فرنسا) تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" 14:14:20 ساعة

02- يزيد بن محمد الراجحي (السعودية)/ مايكل أور (السعودية) تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" 14:25:41 ساعة

03- لوسيو ألفاريز (الأرجنتين)/ أرماند مونليون (إسبانيا) تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" 15:18:20 ساعة

04- ماتياس إكستروم (السويد)/ إميل بيرغكفيست (السويد) ميني "جون كووبر ووركس رالي" 15:25:35 ساعة

05- رونان شابو (فرنسا)/ جيل بيلّو (فرنسا) تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" 15:25:46 ساعة

06- سيباستيان هالبيرن (الأرجنتين)/ ميني "جون كووبر ووركس باغي" 15:40:54 ساعة

07- دنيس كروتوف (روسيا)/ قسطنطين جيلستوف (روسيا) ميني "جون كووبر ووركس رالي"15:58:13 ساعة

08- ميشال غوتشال (بولندا)/ سيمون غوسبودارشيك (بولندا) "كان أم" "مافِريك أكس آر أس" 16:13:35 ساعة

09- هارون دومزالا (بولندا)/ ماسياج مارتون (بولندا) "كان أم" "مافِريك أكس آر أس" 16:20:23 ساعة

10- رودريغو لوبي دي أوليفييرا (البرازيل)/ مايكل جاستو (البرازيل)"كان أم" "مافِريك أكس آر أس" 16:22:08 ساعة

فئة الدرّاجات النارية:

الدرّاج الدرّاجة التوقيت

01- ماتياس والكنر (النمسا) "كاي تي أم" "450 رالي مصنعية ريبليكا" 14:47:02 ساعة

02- بابلو كونتانيا (التشيلي) هوندا "سي آر أف 450 رالي" 14:47:39 ساعة

03- دانيال ساندرز (أستراليا) غازغاز "450 رالي مصنعية ريبليكا" 14:52:48 ساعة

04- ريكي برابيك (أمريكا) هوندا "سي آر أف 450 رالي" 14:54:36 ساعة

05- أدريان فان بيفيرن (فرنسا) ياماها "دبليو آر 450 أف" 15:01:55 ساعة

06- لوسيانو بينافيدس (الأرجنتين) هاسكفارنا "450 رالي مصنعية ريبليكا" 15:14:43 ساعة

07- كيفن بينافيدس (الأرجنتين) "كاي تي أم" "450 رالي مصنعية ريبليكا" 15:20:48 ساعة

08- خواكيم روديغز (البرتغال) هيرو "450 رالي" 15:23:15 ساعة

09- أندرو شورت (أمريكا) ياماها "دبليو آر 450 أف" 15:23:26 ساعة

10- خوسيه إغناسيو كورنيخو (التشيلي) هوندا "سي آر أف 450 رالي" 15:26:21 ساعة