رالي الشرقية: ياسر بن سعيدان الأسرع في المرحلة الاستعراضية

القصد من هذه المرحلة تحديد مراكز الانطلاق في المرحلة الخاصة الأولى يوم الجمعة – حيث تبدأ المنافسات الفعلية، وعليه سينطلق ابن سعيدان أولًا. ويجلس الملاح الروسي أليكسي كوزميتش إلى جانب السعودي في سيارة ميني "جون كوبر وركس" رباعية الدفع من تحضير فريق "أكس رايد" الألماني، وسجل توقيت 6:22 دقائق متقدمًا بـ 26 ثانية على السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال الذي سجل ثاني أسرع توقيت في سيارة فورد "أف 150 إيفو".

أنهى السائق السعودي يزيد الراجحي المرحلة في المركز الثالث بتوقيت 6:53 دقائق في سيارة تويوتا "هايلوكس أوفردرايف". علمًا بأنه يعتبر المرشح الأوفر حظًا للفوز بلقب الرالي. واحتل مواطنه السائق صالح السيف المركز الرابع في الترتيب العام والأول في فئة السيارات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري "تي 4"، وأكمل السعودي خالد الفريحي قائمة المراكز الخمسة الأولى.

أنهى السائق الهولندي إريك فان لون المرحلة في المركز السادس، علمًا بأنه يقود أيضاً سيارة تويوتا "هايلوكس أوفردرايف".

سجلت السائقة السعودية دانيا عقيل في سيارة "كان – أم" طراز "مافريك أكس 3" في فئة "تي 3" بألوان فريق "شيرو" وتحضير فريق "دووست رالي" توقيت 10:03 دقائق حيث تحتل المركز الـ 11 في الترتيب العام، ويعاونها الملاح الفرنسي لوران ليشتلوشتيه.

أخذت 11 سيارة شارة الانطلاق في فئة الرالي الدولي، الجولة الثالثة من كأس العالم من الاتحاد الدولي للسيارات للراليات الصحراوية القصيرة "فيا – باها"، و 26 سيارة وشاحنة واحدة و 21 دراجة نارية عادية و 10 دراجات نارية رباعية العجلات "كوادز" في فئة الرالي الوطني، إذ يشكل هذا الرالي أيضاً الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية لموسم 2021، علمًا بأن الرالي من تنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

لم يتمكن السائق السعودي صالح العبدالعالي، الفائز بلقب رالي حائل الدولي 2020، من أخذ شارة الانطلاق في سيارته هامر "أتش 3"، إذ لم تجتز السيارة إجراءات الفحص الفني والتوثيق الإداري التي تسبق الرالي. إذ ارتأى الفاحصون الفنيون بأن وصلات الوقود في سيارته مخالفة للأنظمة الفنية مرعية الإجراء، ولم يسمحوا له بالانطلاق في الفئة الدولية لدواعي السلامة. لذا قرر الانتقال للمشاركة في الفئة الوطنية مع مواطنه إبراهيم بن سلمان.

في فئة الرالي الوطني، تصدر السائق السعودي المشنا الشمري فئة السيارات حيث يقود سيارة نيسان باترول، يليه موطناه السائقان صالح العبدالعالي ومتعب الشمري، إلا أن الأوقات قد تتغير بحسب العقوبات الزمنية التي قد يصدرها الحكام لاحقًا.

بالانتقال إلى فئة الدراجات النارية، سجل الدراج السعودي عبدالحليم المغيرة أسرع توقيت على متن دراجة "كاي تي أم" طراز "إي أكس سي 450"، يليه في المركز الثاني مواطنه قتيْبة الشريف بفارق نصف دقيقة وهو يستخدم طرازًا أقوى من دراجات "كاي تي أم". في حين يتأخر الدراج السعودي مشعل الغنيم – المرشح الأبرز في هذه الفئة - ثلاث دقائق عن المغيرة، لذا سيتعين عليه الضغط في مرحلة الغد لتعويض الفارق.

وفي فئة الدراجات النارية رباعية العجلات "كوادز"، تمكن الدراج السعودي هيثم التويجري من إنهاء المرحلة أولًا متقدمًا بسبع ثوانٍ عن عبدالمجيد الخليفي الذي يعتبر الاسم الأقوى في هذه الفئة، وأنهى الدراج السعودي أحمد الحربي المرحلة ثالثًا.

يشرف على رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021 لجنة منظمة يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

سيخوض المشاركون صبيحة يوم غدٍ (الجمعة) المرحلة الخاصة الأولى وتقام على مسارات رملية ضمن صحراء المنطقة الشرقية، وطولها 217.50 كيلومترًا، على أن تنطلق أولى السيارات الساعة 10:10 صباحًا. وفي داخل المرحلة ثلاث نقاط مرور، الأولى بعد اجتياز 30.73 كيلومترًا داخل المرحلة والثانية عند 138.50 كيلومتر، والأخيرة عند الكيلومتر 172.56.

رالي الشرقية تويوتا الدولي:

نتائج فئة السيارات الدولية - الجولة الثالثة من كأس العالم من الاتحاد الدولي للسيارات للراليات الصحراوية القصيرة "فيا – باها" (الأوقات المسجلة بعد المرحلة الخاصة الاستعراضية)

01- ياسر بن سعيدان (السعودية)/ أليكس كوزميتش (روسيا) – ميني "جون كوبر وركس" – 6:22 دقائق

02- ميروسلاف زابليتال(تشيكيا)/ ماريك سيكورا (سلوفاكيا) - فورد "أف 150 إيفو" – 6:48 دقائق

03- يزيد الراجحي (السعودية)/ مايكل أور (بريطانيا) – تويوتا "هايلوكس أوفرداريف" – 6:53 دقائق

04- صالح السيف (السعودية)/ أوريول فيدال (إسبانيا) - "كان – أم" "مافريك أكس 3" فئة "تي 4" – 7:12 دقائق

05- خالد الفريحي (السعودية)/ عمر اللحيم (السعودية) – نيسان "باترول بيك أب" – 7:25 دقائق

06- إريك فان لون (هولندا)/ سيباستيان ديلاونيه (فرنسا) - تويوتا "هايلوكس أوفرداريف" – 7:26 دقائق

07- مشاري الطفيري (الكويت)/ ناصر الكواري (قطر) - "كان – أم" "مافريك أكس 3" فئة "تي 4" – 8:00 دقائق

08- توماس بل (الإمارات)/ أرماند موليون (إسبانيا) - "كان – أم" "مافريك أكس 3" فئة "تي 4" – 8:59 دقائق

09- سعيد الموري (السعودية)/ سيرجيو لافوينتي (الأوروغواري) - "كان – أم" "مافريك أكس 3" فئة "تي 4" – 9:12 دقائق

10- كلود فورنييه (فرنسا)/ سيمون غوسبودارشيك (بولندا) - "كان – أم" "مافريك أكس 3" فئة "تي 4" – 9:15 دقائق

11- دانيا عقيل (السعودية)/ لوران ليشتلوشتيه (فرنسا) – "كان – أم" "مافريك أكس 3" فئة "تي 3" – 10:03 دقائق

نتائج فئة الرالي الوطني - الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2021 (الأوقات المسجلة بعد المرحلة الخاصة الاستعراضية):

فئة السيارات

01- المشنا الشمري (السعودية)/ خـَالـد الشمري (السعودية) - نيسان "باترول" – 6:21 دقائق

02- صالح العبدالعالي (السعودية)/ محمد النعيم (السعودية) – هامر "أتش 3" – 7:10 دقائق

03- متعب سعود الشمري (السعودية)/ يزيد التميمي (السعودية) – نيسان "باترول" – 8:09 دقائق

04- رضا الشمري (السعودية)/ سلمان الشمري (السعودية) – نيسان "باترول" – 8:23 دقائق

05- ماجد الشمري (السعودية)/ عبدالعزيز الرمالي (السعودية) – نيسان "باترول" – 8:30 دقائق

06- عبداللـه اللحيدان (السعودية)/ فواز المسعود (السعودية) – نيسان "باترول" – 8:36 دقائق

07- عوَيد الشمري (السعودية)/ مطْلَق الشمري (السعودية) – تويوتا – 8:40 دقائق

فئة الشاحنات

01- إبراهيم المهنا (السعودية)/ أسامة السنَد (السعودية)/ رائد أبوذيب (السعودية) – مرسيدس "يونيموغ" – 10 دقائق

فئة الدراجات النارية

الدراج الدراجة التوقيت

01- عبداللـه المغيرة (السعودية) – "كاي تي أم" "إي أكس سي 450" – 9:02 دقائق

02- قتَيْبَة الشريف (السعودية) - "كاي تي أم" "إي أكس سي 500" – 9:32 دقائق

03- أنس الرهيني (السعودية) – "كاي تي أم" "إي أكس سي 450" – 9:51 دقائق

04- عثمان الغفلي (السعودية) – هوندا "سي آر أف 450" – 9:52 دقائق

05- محمد المنذوري (أستراليا) "كاي تي أم" "إي أكس سي 500" – 9:55 دقائق

06- إبراهيم الجاراللـه (السعودية) – ياماها "دبليو آر أف 450" – 10:26 دقائق

07- محمد الكَعبي (قَطَر) - "كاي تي أم" "إي أكس سي 450" – 10:41 دقائق

فئة الدراجات النارية رباعية العحلات "كوادز":

الدراج الدراجة التوقيت

01- هيثم التويجري (السعودية) – ياماها "واي زد 450 آر" – 8:49 دقائق

02- عبدالمجيد الخليفي (السعودية) – ياماها "رابتور 700 آر" – 8:56 دقائق

03-أحمد الحربي (السعودية) – ياماها "رابتور 700 آر" – 9:08 دقائق

04- رياض الشمري (السعودية) – ياماها "رابتور 700 آر" – 9:32 دقائق

05- سلطان المسعود (السعودية) – ياماها "رابتور 700 آر" – 10:11 دقائق