رالي الأندلس: سعاد مقتدري ممثلة للمرأة المغربية والعربية في المنافسات

يعد رالي الأندلس الذي ينظم من طرف الفرنسي دايفيد كاستيرا، خلال الفترة من 12 وحتى 16 مايو/أيار الجاري، المحطة الافتتاحية من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة.

حيث يشهد مشاركة نخبة من نجوم رالي داكار الأسطوري، كالقطري ناصر العطية و السعودي يزيد الراجحي و الأسطورة الإسباني كارلوس ساينز.

هذا وأعربت سعاد مقتدري عن سرورها بالمُشاركة في الرالي، قائلة: "أنا جد مسرورة بأول مشاركة دولية لي في أوروبا، والتواجد بين نجوم عالم الراليات الصحراوية من مختلف الجنسيات".

وأكملت: "لي عظيم الشرف أن أكون ممثلة للمرأة المغربية و العربية عامة في هذه المنافسة الدولية، وسأبذل قصارى جهدي لأكون في المستوى المطلوب بهذا الحدث إن شاء الله!".

تشارك السائقة المغربية في رالي الأندلس، إلى جانب الملاح الفرنسي فريدريك فيليرس ضمن فئة السيارات " أوبن" و ذلك في إطار استعداداتها لخوض منافسات رالي المغرب، الذي سينظم في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

يذكر أن سعاد مثلت المغرب خلال السنوات الأخيرة في العديد من الراليات الدولية المنظمة على أراضي المملكة المغربية، مثل رالي المغرب الدولي لعامي 2018 و2019، بالإضافة إلى منافسات رالي محاميد إكسبريس و رالي المغرب ساند اكسبريس. ما سمح لها بالمشاركة إلى جانب أقوى الأسماء العالمية في عالم الراليات الصحراوية لتكتسب بذلك المزيد من الخبرة و التجربة على طريق تحقيق حلمها بالمشاركة في رالي داكار ضمن المملكة العربية السعودية.