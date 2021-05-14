رالي الأندلس: ساينز الأسرع في المرحلة الثانية

إلى جانب ملاحه الوفي ومواطنه لوكاس كروز، فرض بطل العالم للراليات مرتين وبطل داكار 3 مرات نفسه الأسرع بوقت إجمالي قدره 3,16,24 ساعات، متقدماً على السائق السعودي يزيد الراجحي (تويوتا هايلوكس) بفارق 1,08 دقيقة.

ووصل القطري ناصر صالح العطية الأسرع في المرحلتَين التمهيدية والأولى ثالثاً متأخراً بفارق 0,07 ثانية عن الراجحي في صراع حبس الأنفاس (3,17,32 د. مقابل 3,17,39 د.)، وبفارق 1.15 دقيقة عن الفائز.

وأكمل خماسي المقدمة الليتواني فايدوتاس زالا (ميني جون كوبر ووركس رالي) والهولندي غيريك فان لون مع ملاحه الفرنسي سيباستيان دولوني (تويوتا هايلوكس أوفرادرايف) ضمن نتائج أولية بانتظار صدور الترتيب العام المؤقت.

ويشكل رالي الأندلس في نسخته الثانية، الجولة الأولى من كأس العالم للراليات الصحراوية كروس كاونتري ويقام من 12 إلى 16 الشهر الحالي.

وانطلقت المرحلة الثانية بمسافة 339 كيلومتراً، إضافة إلى 112 كلم مرحلة وصل حيث كان على الفرق المشاركة أن تجتاز 46 كيلومتراً للوصول إلى نقطة البداية ومن ثم 66 كلم مع نهاية المرحلة الخاصة للوصول إلى موقع المبيت.

وكان خليفة صالح العطية، الشقيق الأصغر لناصر نجح مع ملاحه الفرنسي كزافييه بانسيري على متن "كان ـ آم مافريك إكس آر أس" في نهاية المرحلة الأولى في تصدر فئة الـ "تي4" متقدماً بفارق 47 ثانية عن الفرنسي ماثيو مارغايون، فيما حلّ الأميركي أوستين جونز ثالثاً متأخراً بفارق 3,07 دقائق.

افتتح العطية، الفائز بلقب النسخة الأولى العام الماضي، الأسرع في المرحلة الاولى مسارات المرحلة الثانية أمام الليتواني فايدوتاس زالا (ميني) والإسباني كارلوس ساينز (ميني).

ونذكر أن زالا هو بطل ليتوانيا للراليات عامي 2019 و2020 مع فريق "أغروروديو رايسينغ" (شكودا فابيا آر5).

وكان ساينز الأسرع عند الوصول إلى نقطة المرور الأولى، حيث بينت النتائج الاولوية وقبل وصول جميع المشاركين تقدمه بفارق 18 ثانية عن زالا، فيما وصل العطية ثالثاً متأخراً 32 ثانية.

ولكن تبين مع وصول آليات فئة "تي3" أنها بمنافسة فعلية مع سيارات "تي1"، حيث تمكن سائق الراليات السابق البلجيكي غريغوار دو ميفيوس من "حشر" نفسه في المركز الثاني خلف ساينز، فيما تراجع زالا للمركز الثالث. كما حلّ مارغايون رابعاً أمام العطية المتراجع للخامس.

ولم يتمكن كيونتيرو الاسرع في فئة "تي3" في المرحلة الاولى من أخذ شارة انطلاق هذه المرحلة بسبب مشكلة في علبة التروس.

في المقابل، تعرض السائق الروسي فاليري فاسيلييف المتوج العام الماضي بلقب كأس العالم للراليات كروس كازنتري باخا بعد نهاية جولتي حائل والفائز بلقب باخا روسيا مطلع العام الحالي، لحادث قبل الوصول إلى نقطة المرور الأولى حيث نشرت مواقع التواصل الإجتماعي خبراً يؤكد صحة الحادث ويطمئن أن السائق والملاح خرجا سالمين.

وتابع ساينز تصدره للترتيب مع وصول الفرق إلى نقطة المرور الرابعة، في حين برز اسم السائق السعودي يزيد الراجحي كثاني أسرع السائقين بفارق 6 ثوانٍ فقط عن منافسه. وتلا ثنائي المقدمة العطية الذي خسر 1,36 دقيقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الراجحي الذي يجلس خلف مقود سيارة "تويوتا هايلوكس" كان حلّ رابعاً في المرحلة الأولى.

ولم تتبدّل الحال عند نقطة المرور الخامسة بل تبدلت الفوارق فحافظ "الماتادور" ساينز بطل العالم مرتين للراليات وبطل داكار 3 مرات على تقدمه، والراجحي على المركز الثاني لكن الفارق بات 28 ثانية، فيما ظل العطية ثالثاً متأخراً 1,38 دقيقة.

وتابع ساينز تقدمه عند النقطة السادس أمام الراجحي (بفارق 24 ثانية)، فيما كان العطية ما يزال يفتتح المسارات ليحتل المركز الثالث متأخراً بفارق 1,14 دقيقة.

ووسع ساينز الفارق مع مطارده المباشر الراجحي غلى 37 ثانية، فيما قلص العطية من تـاخره ليصبح 1,11 دقيقة، إلاّ أن ذلك لم يكن كافياً ليمنع فوز السائق الإسباني بالمرحلة محققاً انتصاره الأوّل على متن سيارة رباعية الدفع منذ عام 2011 بعدما اعتاد على قيادة سيارة باغي.

وفي فئة "تي3" تصدر دو ميفيوس ليحتل أيضاً المركز الخامس في الترتيب العام لهذه المرحلة، فيما برز خليفة مرة جديدة كالسائق الأسرع في فئة "تي4".

في فئة الدراجات النارية كان الفوز من نصيب الدراج الإسباني خوان باريدا بورت (هوندا سي آر أف 450 رالي)ـ متقدماً بفارق 1,17 دقيقة عن مواطنه خوان بيدريرو غارسيا (ريخو 450). فيما حلّ البرتغالي خواكيم رودريغيز (هيرو 450 رالي) ثالثاً متأخراً بفارق 1,31 دقيقة.

وفي فئة الكواد، وبعد نتائج أولية، قلب الفرنسي سيباستيان سوداي (ياماها 450) المعادلة حيث تمكن من احتلال المركز الاوّل بوقت إجمالي قدره 3,50,04 ساعات، متقدماً على مواطنه فيسينت بادرونا (ياماها رابتور 700)، الاسرع في الاولى، بفارق 11,47 دقيقة. فيما حافظ الإسباني توني فينغوت (ياماها رابتور 700) على مركزه الثالث ولكنه تأخر بفارق كبير وصل إلى 38,04 دقيقة.