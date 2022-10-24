رالي الأندلس: العطية يحسم اللقب العالمي ولوب يفوز بالرالي

بقلم خالد الناصير

شهد رالي الأندلس عدة أيام من هطلان الأمطار، حيث الأجواء الخريفية المنعشة في إقليم الأندلس، وأدت لإلغاء المرحلة الخاصة الثانية، لكنها لم توقف المنافسات كليًا. شهد اليوم (الأحد) إقامة المرحلة الخاصة الرابعة -الأخيرة في الرالي، التي أقيمت ضمن مقاطعة قادش، بمسافة إجمالية 402 كيلومترين، منها مئة كيلومتر خاضعة للتوقيت، مرّت مرحلة اليوم في مقاطع تطّل على شواطئ مضيق جبل طارق ومن خلفها شمال إفريقيا العربي.

كانت الأجواء صافية، لكنها رفعت حرارة المنافسة سعيًا لبذل المشاركين أفضل ما لديهم أملًا في قلب الأوضاع في اللحظات الأخيرة، انطلق السائق الفرنسي سيباستيان "سيب" لويب (بي آر أكس – برودرايف) أولًا، على وقع تسجيله أسرع توقيت في المرحلة الثالثة السابقة، يوم السبت. بذل سيب أفضل ما لديه على أمل الفوز على الفوز بلقبي الرالي والعالم، وبالفعل، تبادل هو ناصر بن صالح العطية (تويوتا – غازو) تسجيل أسرع الأوقات طيلة المرحلة، وقيست الفوارق بينهما بالثواني.

أنهى ناصر المرحلة أولًا بتوقيت 1:17:15 ساعة، وفي إثره سيب بفارق 22 ثانية، وتمكّن السائق الفرنسي غيرلان شيشريه (بي آر أكس – برودرايف) من إنها المرحلة ثالثًا، متأخرًا 2:10 دقيقتين عن ناصر، واكتفى يزيد بالمركز الرابع في هذه المرحلة، بتوقيت 1:21:43 ساعة، بعد أن ضمن المركز الثالث في الترتيب العام للرالي، وأكمل السائق الهولندي إريك فان لون (تويوتا – أوفردرايف) قائمة المراكز الخمسة الأولى، بفارق 6:07 دقائق عن ناصر.

أنهى السائق الفرنسيي ليونيل باود (تويوتا – أوفردرايف) المرحلة سادسًا، بتوقيت 1:23:36 ساعة، تبعه سابعًا السائق البلجيكي غويام دي ميفيوس (ريد بل – جي رالي) بتوقيت 1:24:07 ساعة، والأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة الأنموذجية "تي 3".

حلّ في المراكز من الثامن إلى العاشر السائقون الأمريكي سيث كوينتيرو (ريد بل – جي رالي)، والثاني في فئة "تي 3"، والإسباني باو نافارو (كان – أم – أف أن سبيد) بتوقيت 1:26:04 ساعة، والأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري "تي 4"، وأكملت السائقة الإسبانية كريستينا غوتييرز (ريد بل – جي رالي) المرحلة في المركز العاشر إجمالًا.

الترتيب العام للرالي:

على صعيد الترتيب العام، لم يكن فوز ناصر بمرحلة اليوم كافيًا له للفوز بلقب الرالي للمرة الثالثة على التوالي، حيث كان الفوز بالرالي من نصيب سيب، بتوقيت 8:40:35 ساعات، تبعه ناصر متأخرًا بفارق ستّ ثواني فقط عنه، وأكمل يزيد منصة التتويج بتوقيت 8:49:01 ساعات.

لعب غيرلان على الجانب الآمن، وقرّر البقاء في ظل الكبار، لينهي الرالي رابعًا بتوقيت 8:55:39 ساعات، بفارق 15:04 دقيقة عن مواطنه سيب. قدّم غويام تأديةً اتسمت بالاستقرار والاستمرارية، بحيث أنهى الرالي خامسًا ومعها الفوز بلقب فئة "تي 3"، بتوقيت إجمالي 9:07:42 ساعات، وهذا أول فوزٍ له في فئة "تي 3". تبعه سادسًا زميله سيث بفارق 8:03 دقائق.

اكتفى السائق التشيلي فرانشيسكو "تشاليكو" لوبيز (كان – أم – ساوث) بإنهاء الرالي سابعًا في الترتيب العام، والثالث في فئة "تي 3"، بتوقيت 9:29:45 ساعات، وكان هذا كافيًا له ليتوّج بطل العالم لهذه الفئة. وسطع نجم السائق الإسباني باو نافارو في الرالي، إذ أنهى الرالي ثامنًا بتوقيت 9:33:50 ساعات، والأول في فئة "تي 4"، وهذا أول فوزٍ له بلقب الفئة على الساحة العالية، تبعه مواطنه ومنافسه في الفئة جيرار بفارق 1:22 دقيقة فقط، وأكمل السائق الفرنسي ماتيو سيرادوري (زفيير – بيه أتش سبور) عقد المراكز العشرة الأولى، والرابع في فئة "تي 4"، بفارق 59:47 عن سيب.

ناصر بطل العالم:

كان أن قرّر الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" ترفيع وضع الراليات الصحراوية إلى مستوى بطولة للعالم رسمية ومعترف بها حملت اسم بطولة العالم للراليات الصحراوية "دبليو 2 آر سي"، كانت بدايتها من رالي داكار 2022 في المملكة العربية السعودية، وضمّت هذا الموسم أربع جولات: رالي داكار، وتحدي أبوظبي الصحراوي، ورالي المغرب الصحراوي، ورالي الأندلس.

تمنح النقاط للسائقين مرتّين، الأولى على الترتيب العام للرالي لأول 15 مشاركًا ينهون الرالي، ولكل مرحلة يوميًا للسائقين الذين ينهون المرحلة في المركز الخمسة الأولى. لعبة حسابية قد يراها معقدةً. إنما تمكّن ناصر من إتقانها، ليفوز باللقب العالمي برصيد 169 نقطة، تبعه سيب بفارق عشرون نقطة تمامًا، ويزيد في المركز الثالث برصيد 121 نقطة، تبعه رابعًا السائق البولندي ياكوب "كوبا" برزيغونسكي (ميني – أكس رايد).

في باقي الفئات، توّج تشاليكو بلقب بطل العالم في فئة "تي 3"، برصيد 199 نقطة في فئته، والمركز الخامس في الترتيب العام برصيد 57 نقطة، بعد منافسةٍ قوية مع سائقي "فريق بل أوف رود"؛ سيث وكريستينا. وتوّج السائق الليتواني روكاس باتسيوشكا (كان – أم – ساوث) بلقب بطولة العالم في فئة "تي 4"، برصيد 176 نقطة، والـ 11 في الترتب العام برصيد 30 نقطة. شهدت فئة "تي 4" منافسةً نديةً ومتقاربة بين روكاس والسائقين البولندي ماريك غوتشال (كان – أم – كوبانت)، والأمريكي أوستن جونز (كان – أم – ساوث). أنهى ماريك الموسم برصيد 170 نقطة، وأوستن برصيد 167 نقطة.

الترتيب العام لرالي الأندلس:

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- سيباستيان لويب (فرنسا)/ فابيان لوركين (بلجيكا) - بي آر أكس - برودرايف "هانتر" – 8:40:35 ساعات

02- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فرنسا) – تويوتا "هايلوكس – غازو" – 8:40:41 ساعات

03- يزيد بن محمد الراجحي (السعودية)/ ديرك فون تسيتسفيتس (ألمانيا) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 8:49:01 ساعات

04- غيرلان شيشريه (فرنسا)/ أليكس وينوك (فرنسا) - بي آر أكس - برودرايف "هانتر" – 8:55:39 ساعات

05-غويام دي ميفيوس (بلجيكا)/ فرانسوا كازاليه (فرنسا) - ريد بل "أو تي 3 - جي رالي" – 9:07:42 ساعات

06- سيث كوينتيرو (أمريكا)/ دينيس تسينس (ألمانيا) - ريد بل "أو تي 3 - جي رالي" – 9:15:45 ساعات

07- فرانشيسكو "تشاليكو" لوبيز كونتاردو (التشيلي)/ باولو سيتشي (إيطاليا) - كان - أم "مافريك – ساوث" – 9:29:45 ساعات

08- باو نافارو فيرير (إسبانيا)/ مايكل ميتج (فرنسا) - كان - أم "مافريك أكس آر أس توربو - أف أن سبيد" – 9:33:50 ساعات

09- جيرار فارس غويل (إسبانيا)/ دييغو أورتيغا جيل (إسبانيا) - كان - أم "مافريك أكس آر أس توربو – ساوث" – 9:35:12 ساعات

10- ماتيو سيرادوري (فرنسا)/ لويك مينوديه (فرنسا) – (زفير -بيه أتش سبور) – 9:40:22 ساعات

الترتيب العام لبطولة العالم للراليات الصحراوية موسم 2022 من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا – رالي رايد":

السائق الفريق النقاط

01- ناصر بن صالح العطية (قطر) تويوتا غازوو للسباقات 169 نقطة

02- سيباستيان "سيب" لويب (فرنسا) البحرين رايد إكستريم – برودرايف 149 نقطة

03- يزيد بن محمد الراجحي (السعودية) تويوتا – أوفردرايف 121 نقطة

04- ياكوب "كوبا" برزيغونسكي (بولندا) أكس رايد – ميني جي سي دبليو 77 نقطة

05- فرانشيسكو "تشاليكو" لوبيز كان – أم – ساوث للسباقات 57 نقطة

06- غيرلان شيشريه جي سي كاي موتورسبورت – بي آر أكس 48 نقطة

07- ماتيو سيرادوري (فرنسا) فريق سينتشوري للسباقات 44 نقطة

08- كريستينا غوتييرز (إسبانيا) ريد بل – جي رالي 38 نقطة

09- أورلاندو "أورلي" تيرانوفا (الأرجنتين) البحرين رايد إكستريم – برودرايف 35 نقطة

10- سيث كونتيرو (أمريكا) ريد بل – جي رالي 35 نقطة

ترتيب فئة المركبات الصحراوية الخفيفة الأنموذجية "تي 3 " لموسم 2022 :

السائق الفريق النقاط

01- فرانشيسكو "تشاليكو" لوبيز (التشيلي) كان – أم – ساوث للسباقات 199 نقطة

02- سيث كونتيرو (أمريكا) ريد بل – جي رالي 169 نقطة

03- كريستينا غوتييرز (إسبانيا) ريد بل – جي رالي 167 نقطة

04- غويام دي ميفيوس (بلجيكا) ريد بل – جي رالي 59 نقطة

05- توماس بيل (بريطانيا) كان – أم – ساوث للسباقات 47 نقطة

ترتيب فئة المركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري "تي 4 " لموسم 2022 :

السائق الفريق النقاط

01- رواس اتسيوشكا (ليتوانيا) كان – أم – ساوث للسباقات 176 نقطة

02- ماريك غوشتال (بولندا) كان – أم – كوبانت للسباقات 170 نقطة

03- أوستن جونز (أمريكا) كان - أم – ساوث للسباقات 167 نقطة

04- باو نافارو (إسبانيا) كان - أم -فريق أف ن سيبد 66 نقطة

05- لوكاس خوسيه ديل ريو ألاموس (التشيلي ) كان - أم – ساوث للسباقات 63 نقطة