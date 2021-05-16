رالي الأندلس: العطية يحتفظ باللقب عاماً ثانياً أمام ساينز والراجحي ثالثاً

يُعتبر رالي الأندلس، الذي يشكّل الجولة الأولى من كأس العالم للراليات الصحراوية كروس كاونتري، إلى جانب رالي المغرب الصحراوي التحضير الأفضل لرالي داكار المقبل والمقام في المملكة العربية السعودية بعد رحلته في قارتي إفريقيا وأميركا الجنوبية.

وحقق العطية فوزه الثاني توالياً إلى جانب ملاحه الفرنسي ماتيو بوميل، بعدما انطلق في المرحلة الرابعة الأخيرة متلسحاً بفارق بلغ حوالي 4 دقائق عن مطارده المباشر الاسباني كارلوس ساينز (ميني)، ما جعله يعتمد القيادة الذكية وعدم المخاطرة في سعيه لاحراز لقب الرالي والبقاء على مسافة آمنة من بطل رالي داكار 3 مرات.

وبالفعل، نجح العطية في الاستراتيجية التي وضعها ووصل ثانياً في المرحلة الرابعة الاخيرة (247 كلم) خلف ساينز متأخراً بفارق دقيقتَين، ما كان كافياً ليرفع كأس المركز الاوّل. فيما حل السائق السعودي يزيد الراجحي ثالثاً في منصة تتويج طغت عليها السمة العربية.

ونذكر أن منصة هذا العام لم تتبدل عن العام الماضي مع الثلاثة الأوائل أنفسهم.

وقال العطية منتشياً بفوزه: "لقد كانت مرحلة صعبة ولم يكن من السهل القيادة إذ كنا نريد المحافظة على المركز الأوّل في الترتيب العام، وأنا سعيد لاني فزت مرة جديدة هنا".

وعن المنافسة التي جمعته مع الاسباني ساينز قال: "نعم، في سباق يحتدم الصراع مع كارلوس الذي يعتبر من أهم السائقين في العالم. نعم أنا سعيد جداً (للفوز)".

وفي تفاصيل المرحلة الرابعة، وصل ساينز إلى نقطة المرور الأولى متقدماً بفارق 29 ثانية عن العطية، وتلاهما الراجحي متأخراً بفارق 57 ثانية، ليعود سائق ميني ويزيد الفارق عن "سوبرمان: الرياضة القطرية والعالمية إلى 1.05 دقيقة عند النقطة الثانية.

غير أن السائق الأميركي غوثري ميتشيل على متن آلية "أو تي3 أو تي3" مصنفة ضمن فئة "تي3" كان الاسرع عند هذه النقطة، متقدماً على ساينز، الذي رد عليه عند النقطة التالية ليستعيد الصدارة بفارق 50 ثانية، فيما وصل العطية ثالثاً متأخراً 1,30 دقيقة.

ولكن مع وصول الليتواني فايدوتاس زالا (ميني) تبين أنه ثاني أسرع السائقين خلف ساينز بفارق 29 ثانية، قبل أن تنتهي المنافسة على وقع فوز العطية باللقب.

في فئة الدراجات النارية أحرز التشيلي خوان باريدا اللقب، أمام كل من الاسباني لورنزو سانتولينو وبابلو كوينتانيلا اللذين أكملا منصة التتويج.

ونذكر أن خليفة العطية، الشقيق الاصغر لناصر، متصدر ترتيب فئة الـ "تي4" منذ بداية الرالي تعرض لحادث إنقلاب في المرحلة الثالثة عند أحد المنعطفات قبل أن يعاود مساره بعد مساعدة من الجماهير، ويتراجع للمركز الثاني ضمن فئته.

وتحدث خليفة عما تعرض له قائلاً: "المرحلة (الثالثة) كانت صعبة وتعرضنا لحالة انقلاب ولكن عدنا إلى المسار وأكملنا مسيرتنا، ثم واجهنا حالة إنثقاب في الإطار".

وتابع في مشاركته الأولى في رالي الأندلس: "حللنا في المركز الثالث في المرحلة وتراجعنا للمركز الثاني في الترتيب العام في فئة "تي4" متأخرين بفارق 1,30 دقيقة عن المتصدر الجديد".

غير أن خليفة لم يتمكن من تحقيق حلم الفوز ليسير على المسار ذاته الذي سلكه قبله شقيقه الاكبر، فاكتفى مرغماً في المركز الثاني في الترتيب العام في نتيجة أكثر من مشرفة للسائقين العرب خلال مجريات هذا الرالي.