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كروس كانتري / رالي الأندلس / تقرير المرحلة

رالي الأندلس: العطية يفوز بالمرحلة الثانية أمام الراجحي لينتزع صدارة الترتيب العام

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رالي الأندلس: العطية يفوز بالمرحلة الثانية أمام الراجحي لينتزع صدارة الترتيب العام
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تصدر ناصر العطية سائق تويوتا هايلوكس غازو ريسينغ المرحلة الثانية من رالي الأندلس، متقدماً على متصدر المرحلة الأولى يزيد الراجحي سائق تويوتا أوفردرايف.

افتتح الراجحي المسار في المرحلة الثانية التي تقام في "فيامارتن" وبطول 243 كيلومتراً، ونجح بتقديم أداء ثابت وقوي طوال الوقت لينهي ثانياً خلف العطية.

وبات العطية بعد فوزه في المرحلة أمام الراجحي في الترتيب العام وبفارق 15 ثانية فقط.

وأكمل القطريّ المرحلة الثانية بزمن قدره ساعتان 52 دقيقة و05 ثانية متقدماً على الراجحي بفارق دقيقتين و17 ثانية.

المركز الثالث كان من نصيب غيرهارد تين برينكه زميل الراجحي وبفارق دقيقتين و42 ثانية خلف المتصدر.

أما الماتادور الإسباني كارلوس ساينز الذي أنهى مرحلة يوم أمس ثانياً، فقد احتل المركز الرابع في مرحلة اليوم الثانية على متن سيارته ميني باغي وبفارق أكثر من 5 دقائق ونصف عن العطية.

ماثيو سيرادوري أنهى اليوم خامساً أمام ستيفان بيترانسيل وإريك فان لون وكريستينا غوتيريز هيريرو.

بينما أكمل آرون دومزالا وجيرار فاريس غيل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

وضمن الترتيب العام مع انتهاء المرحلة الأولى، تقدم العطية بعد فوزه اليوم إلى المركز الأول أمام الراجحي.

بينما يحتل كارلوس ساينز المركز الثالث أمام بيرنهارد تين برينكه.

ترتيب المرحلة الثانية:

1- ناصر العطية (تويوتا غازو ريسينغ)

2- يزيد الراجحي (تويوتا أوفردرايف)

3- غيرهارد تين برينكه (تويوتا أوفردرايف)

4- كارلوس ساينز (ميني)

5- ماثيو سيرادوري (سانتري ريسينغ)

الترتيب العام بعد المرحلة الثانية:

1- ناصر العطية (تويوتا غازو ريسينغ)

2- يزيد الراجحي (تويوتا أوفردرايف)

2- كارلوس ساينز (ميني)

3- غيرهارد تين برينكه (تويوتا أوفردرايف)

رالي الأندلس: الراجحي في الصدارة أمام ساينز مع نهاية المرحلة الأولى

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رالي الأندلس: الراجحي في الصدارة أمام ساينز مع نهاية المرحلة الأولى
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حول هذه المقالة

السلاسل كروس كانتري
الحدث رالي الأندلس
قائمة السائقين ناصر العطية , يزيد الراجحي
الكاتب خلدون يونس

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