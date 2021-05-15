رالي الأندلس: العطية الأسرع في المرحلة الثالثة ويقترب من التتويج

كان العطية قد حقق التوقيت الأسرع في إحدى المراحل للمرة الثالثة منذ انطلاق الرالي، بعدما كان في قمة الأوقات في المرحلة التمهيدية ومن ثم في الأولى والثالثة، فيما انتزع منافسه المباشر الإسباني كارلوس ساينز التوقيت الأسرع للمرحلة الثانية.

وكما كان متوقعاً استفاد سائق "تويوتا هايلوكس" من افتتاح منافسيه للمسارات وانطلاقه من المركز الثالث في المرحلة الثالثة لينقض مع ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل على الصدارة، مؤكداً أحقيته بالاحتفاظ بلقبه قبل يوم من نهاية المنافسات.

وحقق العطية التوقيت الأسرع متقدماً على منافسه السعودي يزيد الراجحي بفارق 1:48 دقيقة، وبفارق 3:17 دقائق عن الإسباني كارلوس ساينز.

وتصدر العطية الترتيب العام بوقت إجمالي قدره 8:15:32 ساعات متقدماً بفارق 4:43 دقائق عن ساينز، فيما حافظ الراجحي على مركزه الثالث متأخراً بفارق 9:37 دقائق عن العطية، لكنه قلّص الفارق مع منافسه الإسباني للتقدم لمركز الوصافة.

ومرة جديدة ظهر العطية في شريط مصور تم نشره على مواقع التواصل مع نهاية المرحلة داخل هيكل سيارته وهو يشير باصبعه إلى أنه الرقم واحد في حركة باتت اعتيادية من "سوبر" الرياضة القطرية والعالمية متمتماً "الرقم واحد"، فيما قال ملاحه بوميل فرحاً: "فوز جديد وما زال أمامنا مرحلة واحدة".

من جهته قال الراجحي مع نهاية الرالي في شريط مصور أيضاً نشره على مواقع التواصل الإجتماعي: "الحمدلله أنهينا اليوم الرابع من دون أن نضغط كثيراً، ولكن في آخر المرحلة تعرضنا وقبل النهاية بحوالي 40 كيلومتراً لمشكلة في مساعد المقود".

وتوجه إلى ملاحه ديريك فون زيتزيفيتز قائلاً: "عمل رائع اليوم"، فجاء الرد: "نعم، عمل رائع. كانت سرعة جيدة من دون أن نهاجم أو نخاطر وحللنا في المركز الثاني".

ويشكل رالي الاندلس في نسخته الثانية، الجولة الأولى من كأس العالم للراليات الصحراوية كروس كاونتري ويقام من 12 إلى 16 الشهر الحالي.

وانطلقت المرحلة الخاصة الثالثة بمسافة 315 كيلومتراً، حيث كان يتوجب على الفرق المشاركة أن تخوض 66 كيلومتراً للوصول إلى خط النهاية وفور نهايتها قيادة 66 كلم أخرى للعودة إلى موقع المبيت.

ومرة أخرى تألق خليفة صالح العطية الشقيق الأصغر لناصر في فئة "تي4" فحقق التوقيت الأسرع للمرحلة الثانية توالياً متقدماً بفارق 25 ثانية عن آرون دومزالا و40 ثانية عن أوستين جونز.

وانطلق خليفة لخوض غمار المرحلة الثالث في صدارة ترتيب "تي4" وفي المركز الـ 13 في الترتيب العام في نتيجة أكثر من مشرفة.

أما شقيقه الأكبر العطية فعلى الرغم من تسجيله ثالث أسرع توقيت في المرحلة الثانية، إلاّ أنه حافظ على صدارة الترتيب العام المؤقت للرالي بوقت إجمالي قدره 5:02:54 ساعات بفارق 1:26 دقيقة عن ساينز، ليعود ويرتفع الفارق بينهما إلى أكثر من 4 دقائق مع نهاية المرحلة الثالثة.

افتتح الفائز بمرحلة يوم أمس في فئة الدراجات النارية لورن سانتولينو مسارات المرحلة الثالثة في تمام الساعة 7:45 صباحاً، وتلاه التشيلي بابلو كوينتانيلا بعد ثلاث دقائق.

ولم يكن التوفيق حليف متصدر فئة "كوادز" إذ اضطر الفرنسي سيباستيان سوداي للانطلاق من المركز الأخير بعدما واجهته مشكلة مع كتيب الطريق.

وفي فئة السيارات كان ساينز الفائز بالمرحلة الثانية أول المنطلقين في تمام الساعة 11:26 صباحاً، تلاه السعودي يزيد الراجحي (تويوتا هايلوكس) فالقطري العطية.

ولم يكد المشاركون يصلون عند نقطة المرور الأولى حتى فرض سائق "تويوتا هايلوكس" العطية اسمه على قمة أسرع الأوقات متقدماً على الثلاثي ساينز والراجحي والليتواني فايدوتاس زالا (ميني جون كوبر ووركس رالي) بالفارق ذاته وهو 22 ثانية.

وداهمت المشاكل باكراً السائقة الاسباني لايا سانز، ليظهر اسم سائقة "ميني" في المركز الخامس عشر في الترتيب بفارق 3:49 دقائق عن العطية.

وتعتبر سانز صاحبة الباع الطويل على متن دراجة نارية والمشاركة مع مواطنها ساينز في الجولة الأولى من سلسلة سباقات إكستريم إي التي أقيمت في العلا في المملكة العربية السعودية.

ولم تشذ الحال عند نقطة المرور الثانية إذ حافظ السائق "العنابي" على تقدمه بفارق 28 ثانية عن زالا الذي تقدم للمركز الثاني على حساب ساينز المتراجع للثالث بفارق 33 ثانية.

كما تألق السائق السويدي ماتياس اكستروم المتوج بطلاً في سباقات بطولة ألمانيا للسيارات سوبر السياحية "دي تي أم" وفي رالي كروس، فحل خامساً بفارق 2:10 دقيقتين عن صاحب أسرع توقيت، في بداية جيدة لسائق "ميني باغي".

وتابع العطية تقدمه عند النقطة الثالثة، فيما نجح زالا في تقليص الفارق بينهما إلى 3 ثوانٍ فقط، وتقدم الراجحي ثالثاً متأخراً 49 ثانية.

وبعدما وعد أنه سيعتمد القيادة الضاغطة، وفى زالا بوعده حيث وصل إلى نقطة المرور الرابعة بلباس الأسرع متقدماً على العطية بفارق 37 ثانية.

غير أن ردّ العطية لم يتأخر، إذ عاد للتألق مجدداً لينهي المرحلة كصاحب أسرع توقيت متقدماً على الراجحي بفارق 1:48 دقيقة، وبفارق 3:17 دقائق عن ساينز.

ومقابل تراجع زالا تقدم إكستروم للمركز الرابع (+7:02 د.)، أمام إيريك فان لون (+10:09 د.).

وتصدر فئة "تي3" البلجيكي غيوم دو ميفيوس (26 عاماً) على متن "أس أس في أوفردرايف أو تي3"، وهو نجل سائق الراليات السابق غريغوار المشارك بدوره في الرالي على متن سيارة مصنفة ضمن "تي1".

وجلس إلى جانب دو ميفيوس الإبن، صاحب سادس أسرع توقيت في المرحلة الثالثة، الإبن طوم كولسول نجل غي كولسول، في بدايات هذا الثنائي في عالم راليات الرايد في مشروع 100 في المئة بلجيكي ومغامرة أولى لفريق "أوفردرايف رايسينغ" لصاحبه جان ـ مارك فورتين الذي سبق له أن جلس في مقعد الملاحه إلى جانب الوالدين معاً.

واكتسب غيوم خبرة كبيرة برغم صغر سنه من مشاركاته في بطولة بلجيكا للراليات وفي كأس العالم للراليات الصحراوية، كما توج بطلاً لبلجيكا للراليات في فئة الناشئين في عام 2017.

في فئة الدراجات النارية كان الفوز مرة ثانية توالياً من نصيب الدراج الإسباني خوان باريدا بورت (هوندا سي آر أف 450 رالي)ـ متقدماً بفارق 2:56 دقيقتين عن البرتغالي خواكيم رودريغيز (هيرو 450 رالي)، فيما حلّ لورنزو سانتولينو ثالثاً (+4:35 د.).

وفي فئة الكواد، وبعد نتائج أولية، عاد التوقيت الاسرع داخل المرحلة للفرنسي فيسينت بادرونا (ياماها رابتور 700) متقدماً بفارق 3:54 دقائق على الإسباني توني فينغوت (ياماها رابتور 700)، فيما وصل كانسيوس ثالثاً (+24:49 د.).

ودفع الفرنسي سيباستيان سوداي (ياماها 450) غالياً ثمن المشكلة التي تعرض لها في الصباح ليحتل المركز الخامس متأخراً بفارق 28:40 دقيقة.