رالي الأندلس: العطية الأسرع في المرحلة الأولى بعد توقفها لأسباب تتعلق بالسلامة

يُشكّل رالي الأندلس في نسخته الثانية، الجولة الأولى من كأس العالم للراليات الصحراوية كروس كاونتري ويقام من 12 إلى 16 الشهر الحالي.

وجاء على مواقع التوصل الاجتماعي والموقع الرسمي للرالي في "تويتر" إيقاف المرحلة لأسباب تتعلق بالسلامة العامة وقد منح العطية التوقيت الأسرع في الترتيب العام المؤقت متقدماً بفارق 1,25 دقيقة عن الليتواني فايدوتاس زالا (ميني جون كوبر ووركس رالي)، فيما حلّ الاسباني كارلوس ساينز (ميني) ثالثاً متأخراً بفارق 2,32 دقيقتين.

وشوهد ناصر في أحد مقاطع شريط مصور نشره على مواقع التواصل وهو يعبّر عن فرحته داخل السيارة ويشير بأصبعه إلى الرقم واحد، قائلاً لملاحه بوميل: "عمل رائع ماتيو"، فأجاب الأخير "عمل رائع، نحن نتصدر الرالي".

وختم العطية قائلاً "عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير" في إشارة إلى حلول عيد الفطر السعيد.

وكانت المرحلة الأولى بمسافة 253 كيلومتراً انطلقت في تمام الساعة 10.56 بالتوقيت المحلي، فيما كان السعودي يزيد الراجحي (تويوتا هايلوكس) أوّل المنطلقين، وتلاه الاسباني ساينز (ميني) فالقطري العطية (تويوتا هايلوكس).

وكان العطية سجل أسرع توقيت خلال المرحلة التأهيلية بمسافة 8 كيلومترات أمس (الأربعاء) بوقت قدره 5,50 دقائق متقدماً بفارق 3 ثوانٍ عن الليتواني فايدوتاس زالا، و9 ثوانٍ عن الإسباني ساينز، في لعبة اختيار ترتيب الانطلاق في اليوم التالي.

وتجدر الإشارة إلى سيارة كهربائية افتتحت المرحلة التمهيدية جلس خلف مقودها سيريل ديبريه ضمن رؤية داكار المستقبلية لسيارات تراعي معايير البيئة.

ووصل العطية عند نقطة التوقف الأولى للمرحلة الأولى في لباس الأسرع متقدماً بفارق 28 ثانية عن زالا، وتلاه الراجحي ثالثاً بفارق 30 ثانية، ليعود القطري ويزيد الفارق إلى 1,02 دقيقة مع وصيفه عند النقطة الثانية، فيما تأخر السعودي بفارق 1,40 دقيقة من دون أي تبدل في ثلاثي المقدمة.

واستمرت الحال كما هي عليه عند النقطة الثالثة، فيما تأخر ساينز اثر تعرضه لمشكلة في جهاز التتبع، غير أن النقطة الرابعة عرفت خسارة الراجحي لمركزه الثالث لصالح الروسي فلاديمير فاسيلييف بطل باخا روسيا "نورثرن فوريست" مطلع العام الحالي.

ونجح زالا بطل ليتوانيا للراليات عامي 2019 و2020 مع فريق "أغروروديو رايسينغ" (شكودا فابيا آر5)، في تقليص الفارق مع العطية عند النقطة الخامسة ليصبح 48 ثانياً فقط، فيما عزز فاسيلييف (بي أم دبليو إكس3) مركزه الثالث متأخراً بفارق 2,27 دقيقتين.

ويعتبر زالا الذي دأب على المشاركة في داكار منذ عام 2016، أول سائق ليتواني يفوز بمرحلة في رالي الرايد الأشهر في العالم عندما حلّ أول في المرحلة الإفتتاحية لرالي داكار 2020 في المملكة العربية السعودية.

غير أن المشرفين على الرالي قرروا إيقاف المرحلة عند الكيلومتر 177 في المكان ذاته الذي تم عنده إيقاف المشاركين في فئة الدراجات النارية لأسباب تتعلق بالسلامة العامة.

وفي فئة الكواد، وضمن نتائج أولية، كان الفوز من نصيب الفرنسي فيسينت بادرونا متقدماً على مواطنه سيباستيان سوداي بفارق 1,45 دقيقة. ووصل توني فينغوت ثالثاً بفارق 1,48 دقيقة.