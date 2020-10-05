رالي الأندلس: الطريق إلى داكار 2021

بعد التحضير للرالي في وقتٍ قياسي، ستنطلق المنافسات على أرض الأندلس يوم 6 أكتوبر/تشرين الأوّل الجاري وستستمرّ لخمسة أيّام على أن تُختم يوم العاشر من ذات الشهر، حيث سيسمح للمشاركين في رالي داكار بإجراء آخر التحضيرات ووضع اللمسات الأخيرة قبل التوجّه إلى الرالي الأكثر قساوة.

وسيُقام الحدث في منطقة فيلامارتين الريفيّة على بُعد 80 كلم من إشبيلية، وذلك بتنظيمٍ من شركة "آي.اس.أو" وهي ذات الشركة المنظّمة لرالي داكار في المملكة العربيّة السعوديّة مطلع 2021.

وفي حين أنّ الرالي لا يتضمّن الكثبان الرمليّة المتوافرة في كلٍ من المغرب والسعوديّة، إلّا أنّه سيعبر بالكثير من التضاريس الوعرة والمناطق الحصويّة السريعة التي ستُحاكي ما سيُواجهه المتنافسون في المملكة في غضون بضعة أشهر، وسيقطع السائقون ما بين 230 و300 كلم يوميًا.

الأندلس، جوهرة إسبانيا

تمّ تصميم مسار الرالي من قبل فريق الاستكشاف في وقتٍ قياسي، وسيسمح للمتشاركين باستكشاف منطقة الأندلس الخلابة بشكلٍ فريدٍ من نوعه. إذ أنّ القرى الجبليّة والريفيّة البيضاء ستزيّن المشهد في الهضاب التي يمرّ بها الرالي، ولا ننسى أشجار الزيتون التي ستكون بمثابة لوحة مزدانة بحبوبها الخضراء والأرجوانيّة.

وستنطلق المنافسات من خلال مرحلة تحضيريّة تقتصر على 9 كلم بالنسبة للدرّاجات والكوادز، بينما ستخوض السيارات ومركبات "اس.اس.في" ذات المرحلة صباح اليوم التالي قبل أن تبدأ المرحلة الخاصة الأولى.

وسيعبر المشاركون في المجمل مسافة 1250 كلم، ستكون ثلاثة أرباعها مراحل خاصة يتمّ احتساب الزمن فيها.

الاختبار الأخير قبل رالي داكار 2021

عادةً ما كان رالي المغرب يلعب دور المنافسات التحضيريّة الأخيرة قبل التوجّه إلى الحدث الأكبر رالي داكار، لكن بالنظر إلى تبعثر الأوراق نتيجة أزمة وباء كورونا في 2020، وتأثير ذلك على موسم منافسات الرالي-ريد، فقد تمّ تعويضه هذا العام برالي الأندلس، وذلك كي يتمكّن المشاركون من وضع اللمسات الأخيرة قبل التوجّه إلى جدّة في يناير/كانون الثاني المقبل لبدء منافسات رالي داكار.

وسيعمل جميع المتنافسين على دوزنة الإعدادات وإجراء آخر الاختبارات لضمان الجهوزيّة التامة، فضلًا عن التأقلم مع كتيّب الطريق الإلكتروني الجديد لنسخة داكار المقبلة، وذلك عوضًا عن كتيبّ الطريق الورقيّ سابقًا.

وأدركت الفرق المصنعيّة أهميّة هذا الرالي، حيث ستكون جميعها حاضرة للمشاركة فيه.

إذ نجد بالنسبة لمنافسات الدرّاجات نخبة من ألمع النجوم يتقدّمهم ريكي برابيك درّاج "مانستر إنرجي هوندا" الفائز بنسخة 2020 من رالي داكار، وذلك رفقة كلٍ من إغناسيو كورنيخو، وخوان باريدا، وكيفن بينافيديس بالنسبة لمعسكر الصانع الياباني، بينما تتسلّح "كاي تي ام" بنجومها المعتادين وهم توبي برايس، وماتياس والكنر، وسام ساندرلاند. كما لا يجب أن ننسى ياماها وهوسكفارنا اللتين ستُحاولان فرض معركة قويّة على الصانعين.

ومثلما هو الحال بالنسبة لفئة الدرّاجات، فإنّ ثلاثيّ الصدارة في نسخة العام الماضي من رالي داكار سيكون حاضرًا في هذا الحدث الإسباني، إذ أنّ كارلوس ساينز الأب سيجلس مجدّدًا خلف مقود ميني، وكذلك ستيفان بيترانسيل أسطورة رالي داكار والفائز به 7 مرّات في فئة السيارات، وسيُشارك الفرنسيّ مع فريق البحرين ريد-إكستريم. وبالطبع لا يجب أن ننسى تشكيلة تويوتا والبطل العربيّ ناصر العطيّة، وستتواصل هذه المعركة الثلاثيّة من دون شكّ حتّى خطّ النهاية.

وبالنسبة لفئة العربات الصحراوية الخفيفة "سايد باي سايد" فإنّ عدد المشاركين فيها يُواصل النموّ عامًا تلو الآخر، وهو ما يُثبت جاذبيّتها بالنسبة للمشاركين.

أوّل رالي من دون حضور جمهور

بسبب الوضع الوبائيّ العالميّ الحالي، سيُقام رالي الأندلس 2020 من دون حضور جمهور. وفرضت شركة "أو.دي.سي إيفنتس" والسلطات المحليّة مجموعة من الإجراءات والتدابير الصارمة تماشيًا مع الوضع.

ولضمان سلامة الجميع، سيتعيّن على كلّ المشاركين تقديم نتائج تحاليل سلبيّة أُجريت في فترة لا تتجاوز 72 ساعة قبل انطلاقهم. كما يجب على الجميع احترام إجراءات التباعد الاجتماعيّ وارتداء الكمامات، فضلًا عن حاجبٍ في بعض الظروف المعيّنة.

متابعة رالي الأندلس 2020

سيكون موقعنا "موتورسبورت.كوم" حاضرًا لمتابعة الرالي، وسيُوفّر لكم تقارير يوميّة ومتابعة لأبرز الأحداث والتصريحات.

كما ستجدون باقة واسعة من الصور الساحرة من جميع مراحل الرالي في منطقة الأندلس ذات المشاهد الخلّابة.