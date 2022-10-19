رالي الأندلس الصحراوي: سيب الأسرع في المرحلة الاستعراضية

بقلم خالد الناصير

تحتدم المنافسة على لقب أول موسم من بطولة العالم للراليات الصحراوية من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا - كروس كانتري"، مع وصولنا للجول الرابعة - الختامية، رالي الأندلس.

يتصدر السائق القطري ناصر بن صالح العطية (تويوتا - غازو) الترتيب العام للبطولة، يتبعه غريمه الفرنسي سيباستيان "سيب" لوب (بي آر أكس - بردرايف)، في حين يتربص بهما السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي (تويوتا - أوفردرايف) الذي لديه فرصة حسابية لإنهاء الموسم في مركز الوصافة.

سجل سيب أسرع الأوقات في المرحلة الخاصة الاستعراضية من رالي الأندلس، التي أقيمت على مضمار الأندلس الكبير لسباقات الخيول في دوس هيرمانوس بمقاطعة إشبيليا، بمسافة 9.67 كيلومترات. أنهى سيب المرحلة بتوقيت 7:52 دقائق، تبعه يزيد ثانيًا بفارق 17 ثانية، وتمكن السائق الفرنسي غيرلان شيشريه (بي آر أكس - برودرايف) في وضع نفسه في المركز الثالث، بفارق 31 ثانية عن مواطنه.

أنهى السائق البرتغالي خواو دياس (كان أم - سانتاغ) المرحلة رابعًا، والأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة الأنموذجية "تي 3"، بتوقيت 8:25 دقائق، حيث استفاد من تأقلمه مع التضاريس المتماثلة مع تلك في غربي شبه الجزيرة الإيبيرية. وأكمل مواطنه خواو فيرييرا (ميني - أكس رايد) قائمة المراكز الخمسة الأولى، بتوقيت 8:26 دقائق.

سجل السائق البلجيكي غويام دي ميفيوس سادس أسرع توقيت، بفارق 36 ثانية عن سيب، والثاني في فئة "تي 3"، تبعه سابعًا السائق الهولندي إريك فان لون (تويوتا - أوفردرايف) بتوقيت 8:29 دقائق. وحل السائق الليتواني روكاس باتسيوشكا في المركز الثامن، بتوقيت 8:29 دقائق، والأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري "تي 4".

أكمل السائقان البرتغالي بيدرو كارفالهو والتشيلي فرانشيسكو "تشاليكو" لوبيز عقد المراكز العشرة الأولى، علمًا بأنهما منافسان في فئة "تي3".

جدير بالذكر أنه يحق لأصحاب المراكز العشرة الأولى اختيار مراكز انطلاقتهم في مرحلة الغد (الخميس)، وغالبًا ما يختار أصحاب المراكز الأولى مراكز متأخرة في الانطلاق لتجنب عبء افتتاح المسارات والملاحة.

جدير بالذكر أن ناصر سجل توقيتًا تنافسيًا في المرحلة، إنما فرضت عليه عقوبة زمنية بإضافة دقيقة واحدة إلى توقيته، بسبب تجاوزه السرعة في منطقة محددة السرعة، حيث يحتل الآن المركز الـ 21 في الترتيب العام، بتوقيت 8:57 دقائق، متأخرًا بفارق 1:05 دقيقة عن سيب. لا يعد هذا الفارق كبيرًا، كما إن انطلاقه من مركز متأخر يخفف عنه وعن ملاحه عبء افتتاح المسارات ومهام الملاحة.

إلى ذلك، تقام غدًا (الخميس) القسم الآخر من المرحلة الخاصة لأولى، بمسافة إجمالية 464 كيلومترًا، منه 319 كيلومترًا خاضعة للتوقيت، تخترق ريف مقاطعة إشبيلية في إقليم الأندلس، بين جنبات كروم الزيتون دائم الخضرة وحقول القمح الذهبية.

الترتيب العام المؤقت لرالي الأندلس – بعد المرحلة لخاصة الاستعراضية:

السائق والملاح السيارة التوقيت

01- سيباستيان لوب (فرنسا)/ فابيان لوركين (بلجيكا) - بي آر أكس - برودرايف "هانتر" – 7:52 دقائق

02- يزيد بن محمد الراجحي (السعودية)/ ديرك فون تسيتسفيتس (ألمانيا) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 8:09 دقائق

03- غيرلان شيشريه (فرنسا)/ أليكس وينوك (فرنسا) - بي آر أكس - برودرايف "هانتر" – 8:23 دقائق

04- خواو دياز (البرتغال)/ خواو مونتييرو (البرتغال) – كان – أم – سانتاغ (تي 3) – 8:25 دقائق

05- خواو فيرييرا (البرتغال)/ ديفيد مونتييرو (البرتغال) - ميني "جي سي دبليو رالي - أكس رايد" – 8:26 دقائق

06- غويام دي ميفيوس (بلجيكا)/ فرانسوا كازاليه (فرنسا) - ريد بل "أو تي 3 - جي رالي" – 8:28 دقائق

07- إريك فان لون (هولندا)/ سيباستيان ديلاوناي (فرنسا) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 8:29 دقائق

08- روكاس باتسيوشكا (ليتوانيا)/ أوريول فيدال (إسبانيا) – كان أم – ساوث (تي 4) – 8:29 دقائق

09- بيدرو كارفالهو (البرتغال)/ نونو مورايس (البرتغال) – كان أم "مافريك أكس 3 – أس جي أس" – 8:30 دقائق

10- فرانشيسكو "تشاليكو" لوبيز كونتاردو (التشيلي)/ باولو سيتشي (إيطاليا) - كان - أم "مافريك – ساوث" – 8:33 دقائق