رالي الأندلس الصحراوي: الأمور تنقلب رأسًا على عقب في المرحلة الثالثة

بقلم خالد الناصير

ازدادت أهمية المرحلة الخاصة الثالثة من رالي الأندلس، الجولة الرابعة من بُطولة العالم للراليات الصحراوية "فيا - كروس كانتري"، على وقع إلغاء المرحلة الخاصة الثانية أمس (الجُمعة)، لكن حامَ شبح الإلغاء عليها إثر تأجيل الانطلاقة ثلاث مرّات، كل مرة نصف ساعة، بسبب هطلان الأمطار التي أثرت على مدى الرُؤية وإمكانية إقلاع المروحيات وطيرانها، ومن ثم بسبب الضباب. إنما تحسَّن الأجواء سريعًا بما سمح للجميع بالانطلاق.

أُقيمَت المرحلة الخاصة الثالثة في مُقاطعة وَلـْبـَة في أقصى غرب إقليم الأندلس. كانت الأصعب، وتتحدّد فيها معالم الرالي ومراكز المُشاركين، حيث ستكون المرحلة الأخيرة أقصر ولن تمنح المتنافسين ما يكفي لتعويض الخسائر والأوقات الضائعة. طولها الإجمالي 425 كيلومترًا، منها 284 كيلومترًا مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت.

دخَلَ السائق القطري ناصر بن صالح العطية (تويوتا – غازو) المرحلة بأريحية، حيث يكفيه إنهاء الرالي على منصة التتويج للفوز بلقب الموسم، في حين تعيَّن على منافسة الرئيس سيباستيان "سيب" لويب (بي آر أكس – برودرايف)، الضغط لأقصى حدّ للفوز باللقب.

جديرٌ بالذكر أن لجنة الحُكام في الرالي قرَّرت حذف العقوبة الزمنية التي فُرِضَت على السائق القطري ناصر بن صالح العطية (تويوتا – غازو) في المرحلة الخاصة الاستعراضية، بإضافة دقيقة واحدة إلى توقيته، كانت بسبب تجاوزه السرعة المحددة.

عودةً للمرحلة، تمكَّن سيب من إنهاء المرحلة أولًا، بتوقيت 3:37:01 ساعات، حيث كشَّرَ عن أنيابه منذ الكيلومترات الأولى، وصعد للمقدمة بموازاة خفض ناصر لوتيرته، أنهى السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي (تويوتا – أوفردرايف) المرحلة ثانيًا متأخرًا بفارق 4:42 دقائق عن سيب. ما زال السائق الفِرنسي غيرلان شيشريه (بي آر أكس – برودرايف) في دائرة المركاز الأولى، حيث أنهى المرحلةَ ثالثًا، بفارق 9:32 دقائق عن مواطنه. اكتفى ناصر بإنهاء المرحلة رابعًا بتوقيت 3:48:49 ساعات، متأخرًا بفارق 11:48 دقيقة عن سيب.

سيطر سائقو المركبات الصحراوية الخفيفة على بقية المراكز، إذ أنهى السائق البلجيكي غويام دي ميفيوس (ريد بُل – جي رالي) قائمة المراكز الخمسة الأوائل، حيث أنهى المرحلة بتوقيت 3:50:13 ساعات، والأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة الأنموذجية "تي 3"ـ تبِعَه سادسًا السائق الأمريكي سيث كوينتيرو (ريد بُل – جي رالي)، الثاني في "تي 3"، بفارق 4:44 دقائق عن زميله غويام.

أنهى السائق البُرتُغالي لويس بورتيلا مورايس (أو تي 3 – جي رالي) في المركز السابع، بتوقيت 3:56:41 ساعات، تبِعه مواطنه خواو دياس (كان – أم – سانتاغ)، بتوقيت 3:56:44 ساعات.

حلَّ السائق الإسسباني جيرار فارس (كان – أم – ساوث) في المركز التاسع، بتوقيت 4:00:35 ساعات، والأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري "تي 4"، وأكمل السائق الفِرنسي ماثيو سيرادوري (زفير - بي أتش سبور) قائمة المركاز العشرة الأولى.

تشهد فئتي المركبات الخفيفة منافسةً قويةً على صعيدي لقب الرالي والبُطولة العالمية، وفي هذا الصدَد تلقت آمال السائقة الإسبانية كريستينا غوتييرز (ريد بُل – جي رالي) ضربةً قويةً إثثر مواجهتها مشكلات في مركبتها. أما فئة "تي 4" فإنها تشهد منافسةً بين السائقين البولندي ماريك غوتشال والأمريكي أوستن جونز والليتواني روكاس باتسيوشكا. أيضاً، تلقت آمال ماريك ضربةً قاصمة، إثر تعرُّضه لحادث اصطدام في المرحلة الخاصة، خرج منه وملّاحه البولندي لوكاش لاسكافيتش.

على صعيد الترتيب العام المؤقت، صعدَ سيب للصدارة، بتوقيت 7:22:58 ساعات، في حين تراجعَ ناصر للمركز الثاني بفارق 28 ثانية فقط عن سيب، ويزيد ثالثًا بتوقيت 7:25:18 ساعات، وغيرلان رابعًا بفارق 11:16 دقيقة عن مواطنه سيب، وأكمل غويام قائمة المركاز الخمسة الأولى، والأول في "تي 3".

يحتل سيث المركز السادس ف الترتيب العام المؤقت للرالي، والثاني في فئة "تي 3"، بتوقيت 7:49:41 ساعات، تيبعَه جيرار سابعًا، والأول في فئة "تي 4"، بتوقيت 8:03.:02 ساعات، والسائق التشيلي فرانشيسكو "تشاليكو" لوبيز (كان – أم – ساوث) ثامنًا بفارق 40:04 دقيقة عن سيب، وأكمل السائقان الإسباني باو نافارو (كان – أم – أف أن سبيد) وخواخو دياز (كان – أم – سانتاغ) قائمة المراكز العشرة الأولى.

إلى ذلك، قرر منظِّمو الرالي، منح المُشاركين في فئة السيارات نصف عدد النقاط الممنوحة في نهاية الرالي لأول 15 مركزًا يُنهو الرالي، ذلك أن طول مراحله الخاصة أقل من 900 كيلومتر، وهي المسافة المحددة لمنح النقاط كاملةً. علمًا بأن هذا القرار لن يُؤثِّر على النقاط التي تُمنَح لأصحاب المراكز الخمسة الأولى عقب نهاية كل مرحلة خاصة.

إلى ذلك، تُقام غدًّا (الأحد)، المرحلة الخاصة الرابعة، والأخيرة، ستكون قصيرةً. ويُفترض أن تكون النتائج محسومةً بالنسبة للفوارق الزمنية الكبيرة.

الترتيب العام المؤقت لرالي الأندلس – بعد المرحلة الخاصة الثالثة:

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- سيباستيان لويب (فِرنسا)/ فابيان لوركين (بلجيكا) - بي آر أكس - برودرايف "هانتر" – 7:22:58 ساعات

02- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فِرنسا) – تويوتا "هايلوكس – غازو" – 7:23:26 ساعات

03- يزيد بن محمد الراجحي (السعودية)/ ديرك فون تسيتسفيتس (ألمانيا) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 7:25:18 ساعات

04- غيرلان شيشريه (فِرنسا)/ أليكس وينوك (فِرنسا) - بي آر أكس - برودرايف "هانتر" – 7:34:14 ساعات

05-غويام دي ميفيوس (بلجيكا)/ فرانسوا كازاليه (فِرنسا) - ريد بُل "أو تي 3 - جي رالي" – 7:43:35 ساعات

06- سيث كوينتيرو (أمريكا)/ دينيس تسينس (ألمانيا) - ريد بُل "أو تي 3 - جي رالي" – 7:49:41 ساعات

07- جيرار فارس غويل (إسبانيا)/ دييغو أورتيغا جيل (إسبانيا) - كان - أم "مافريك أكس آر أس توربو – ساوث" – 8:03:02 ساعات

08- فرانشيسكو "تشاليكو" لوبيز كونتاردو (التشيلي)/ باولو سيتشي (إيطاليا) - كان - أم "مافريك – ساوث" – 8:03:02 ساعات

09- باو نافارو فيرير (إسبانيا)/ مايكل ميتج (فِرنسا) - كان - أم "مافريك أكس آر أس توربو - أف أن سبيد" – 8:05:46 ساعات

10- خواو دياز (البُرتُغال)/ خواو ميراندا (البُرتُغال) – كان – أم "مافريك أكس 3 – سانتاغ" – 8:11:03 ساعات