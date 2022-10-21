رالي الأندلس الصحراوي: إلغاء المرحلة الخاصة الثانية

بقلم خالد الناصير

كان من المقرر يوم الجمعة إقامة المرحلة الخاصة الثانية، في مقاطعة ملقة، ضمن إقليم الأندلس الأخضر، مع مسارات جديدة ذات طبيعة مختلفة شبيهة بمراحل بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، كان من المقرر أن تكون أطول بمسافة 335 كيلومترًا مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، تبدأ بقسم أول مساراته ضيقة وملتوية، يليها قسم أخير في مسارات جبلية. إنما لم تكن الظروف مواتيةً لإقامتها.

لم يكن بإمكان الطائرات المروحية التي تستخدم لمراقبة الرالي، وفي حالات الطوارئ للإسعاف والإخلاء، الإقلاع من مخيّم المبيت إلى خطّ بداية المرحلة بسبب الظروف الجوية غير المواتية، حيث انتشر الضباب. جديرٌ بالذكر أن مسار المرحلة الخاصة بمعظمه كان صافيًا، إنما حجب الضباب الرؤية في مرحلة الوصل، بطول 120 كيلومترًا تقريبًا إلى خطّ بداية المرحلة الخاصة.

تنصّ أنظمة الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" مرعية الإجراء عمومًا على ضرورة أن تكون الظروف الجوية مواتيةً لإقلاع المروحيات، لما لها من دور حاسم في مراقبة مجريات الرالي والإنقاذ والإسعاف والإخلاء.

اتخذّ بادي الأمر قرارٌ بتأخير انطلاق المرحلة ساعتين، وأعلن المنظمون تقصير مسافة المرحلة الخاصة لتتلاءم مع التأخر في بدايتها، إلى أن اتخذوا قرارًا بتقصير مسافة المرحلة الخاصة إلى 84 كيلومترًا. مع ذلك، لم ينقشع الضباب بتاتًا، لذا اضطر المنظمون بحلول الساعة الثانية بعد الظهر، الثالثة بتوقيت السعودية، إلى اتخاذ قرار حاسم بإلغاء المرحلة برمتّها.

قال السيد ديفيد كاستيرا، مدير الرالي: "اتخذنا قرارًا بإلغاء المرحلة الثانية بسبب عجز مروحياتنا من الوصول للمرحلة الخاصة بسبب الظروف الجوية غير المواتية. المسار صالح للسير بمعظمه، إنما تبعد نقطة البداية 120 كيلومترًا من هنا، وعلى الطيّارين اجتياز مناطق يعلوها الضباب دون رؤية واضحة إطلاقًا. لقد تريثنا طويلًا قبل إلغاء المرحلة الخاصة. قررنا تقصير مسافتها بمرور الوقت، ولكن تعيّن علينا اتخاذ قرار نهائي قبل الثانية بعد الظهر [الثالثة بعد الظهر بتوقيت السعودية]، وعندما حلّت هذه الساعة لم تكن مروحياتنا قادرةً على الوصول لبداية المرحلة، لذا لم يكن أمامنا إلا إلغاء المرحلة".

وعليه، يبقى الترتيب العام للرالي كما هو، يتصدّر السائق القطري ناصر بن صالح العطية (تويوتا – غازو) الرالي، أمام السائق السعودي يزي بن محمد الراجحي (تويوتا – أوفردرايف)، ويحتل السائق الفرنسي سيباستيان "سيب" لويب (بي آر أكس – برودرايف) المركز الثالث بفارق أكثر من عشر دقائق عن ناصر.

يحتل السائق البلجيكي غويام دي ميفيوس (ريد بل – جي رالي) المركز السادس في الترتيب العام، والأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة الأنموذجية "تي 3"، ويحتل السائق الإسباني باو نافارو (كان – أم – أف أن سبيد) المركز العاشر في الترتيب العام، والأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري "تي 4".

إلى ذلك، تقام غدًّا (السبت)، المرحلة الخاصة الثالثة في مقاطعة ولـْبـة في إقليم الأندلس. ستكون الأصعب، وقد تتحدّد فيها معالم الرالي ومراكز المشاركين، حيث ستكون المرحلة الأخيرة أقصر ولن تمنح المتنافسين ما يكفي لتعويض الخسائر والأوقات الضائعة.

الترتيب العام المؤقت لرالي الأندلس – بعد المرحلة الخاصة الثانية:

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فرنسا) – تويوتا "هايلوكس – غازو" – 3:37:27 ساعات

02- يزيد بن محمد الراجحي (السعودية)/ ديرك فون تسيتسفيتس (ألمانيا) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 3:46:44 ساعات

03- سيباستيان لويب (فرنسا)/ فابيان لوركين (بلجيكا) - بي آر أكس - برودرايف "هانتر" – 3:48:43 ساعات

04- إريك فان لون (هولندا)/ سيباستيان ديلاوناي (فرنسا) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 3:51:47 ساعات

05- غيرلان شيشريه (فرنسا)/ أليكس وينوك (فرنسا) - بي آر أكس - برودرايف "هانتر" – 3:52:20 ساعات

06- غويام دي ميفيوس (بلجيكا)/ فرانسوا كازاليه (فرنسا) - ريد بل "أو تي 3 - جي رالي" – 3:57:05 ساعات

07- سيث كوينتيرو (أمريكا)/ دينيس تسينس (ألمانيا) - ريد بل "أو تي 3 - جي رالي" – 4:03:05 ساعات

08- إيسيدري إستيفي بوخول (إسبانيا)/ خوسيه ماريا فيلالوبوس فالكارسيل (إسبانيا) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 4:06:03 ساعات

09- فرانشيسكو "تشاليكو" لوبيز كونتاردو (التشيلي)/ باولو سيتشي (إيطاليا) - كان - أم "مافريك – ساوث" – 4:06:29 ساعات

10- باو نافارو فيرير (إسبانيا)/ مايكل ميتج (فرنسا) - كان - أم "مافريك أكس آر أس توربو - أف أن سبيد" – 4:08:18 ساعات