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كروس كانتري / رالي الأندلس / تقرير المرحلة

رالي الأندلس: الراجحي يستعيد الصدارة مع نهاية المرحلة الثالثة 

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رالي الأندلس: الراجحي يستعيد الصدارة مع نهاية المرحلة الثالثة 
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استعاد يزيد الراجحي سائق تويوتا أوفردرايف الصدارة التي فقدها البارحة، حيث أنهى مرحلة اليوم الثالثة من رالي الأندلس بالمركز الأول متقدماً على ناصر العطية سائق تويوتا غازو ريسينغ.

أكمل الراجحي المرحلة الثالثة التي بلغ طولها 233 كيلومتراً إجمالياً، بزمن إجمالي قدره ساعة و44 دقيقة و38 ثانية، لينهي اليوم الثالث أمام منافسه الأساسي القطري ناصر العطية بفارق تجاوز 46 ثانية.

وتعتبر هذه المرحلة مختلفة للغاية عن غيرها، إذ تعتبر "مفتوحة" بشكل أكبر مع أشجار قليلة.

كما أن إيقاعها مختلف، خاصة في الكيلومترات الأربعين الأولى والتي يبلغ متوسط السرعة فيها أكثر من 100 كيلومتر في الساعة.

وتأخرت انطلاقة المرحلة ساعة ونصف. ونظراً لدواعي السلامة، تمّ تقصير المرحلة الخاصة وتعديل كتيّب المسار.

وكان السعودي قد تصدر المرحلة الأولى قبل أن يتراجع إلى المركز الثاني خلف العطية في المرحلة الثانية، لكن مرحلة اليوم شهدت تقدمه إلى المركز الأول.

ستيفان بيترانسيل أنهى المرحلة بالمركز الرابع على متن سيارته ميني محسناً مركزه بالمقارنة مع المرحلة الثانية لينهي بفارق دقيقة و53 ثانية عن المتصدر.

وتقدم بيترانسيل على الماتادور الإسباني كارلوس ساينز الذي اكتفى بالمركز الخامس مع سيارته ميني باغي وبفارق دقيقتين و22 ثانية خلف الراجحي.

أما المركز الخامس فكان من نصيب ياسر سعيدان لصالح فريق "ميني أول ريسينغ" وبفارق تجاوز التسع دقائق عن صاحب المركز الأول.

يشار إلى أن هذه النتيجة دفعت بالراجحي مجدداً إلى صدارة الترتيب العام أمام العطية وبفارق 23 ثانية.

وستقام غداً المرحلة الرابعة والأخيرة من الرالي.

ترتيب المرحلة الثالثة (غير رسمي)

1- يزيد الراجحي (تويوتا أوفردرايف)

2- ناصر العطية (تويوتا غازو ريسينغ)

3- ستيفان بيترانسيل (ميني رالي)

4- كارلوس ساينز (ميني باغي)

5- ياسر سعيدان (ميني أول ريسينغ)

رالي الأندلس: العطية يفوز بالمرحلة الثانية أمام الراجحي لينتزع صدارة الترتيب العام

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السلاسل كروس كانتري
الحدث رالي الأندلس
الكاتب خلدون يونس

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