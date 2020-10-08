رالي الأندلس: الراجحي في الصدارة أمام ساينز مع نهاية المرحلة الأولى

بسبب مشكلة في معدات التوقيت، تمّ تحديد ترتيب الانطلاقة في المرحلة الخاصة بحسب الرقم التسابقي، وبالتالي انطلق الماتادور الإسباني كارلوس ساينز أولاً على المسار.

ونجح يزيد الراجحي سائق أوفردرايف بإيصال سيارته تويوتا هايلوكس إلى خط النهاية من دون أية مشكلة، ليتصدر المرحلة بتوقيت إجمالي قدره ساعتان وخمس دقائق و34 ثانية.

وأشار الراجحي إلى أنه حاول عدم الضغط بشكل كبير وعدم المخاطرة على المسار ذي الطبيعة الصعبة.

فقال: "كان كل شيء جيداً. في البداية حاولنا إيجاد الإيقاع الملائم من ثم حاولنا الضغط بشكل أكبر قليلاً من دون المخاطرة".

وأكمل: "وصلنا خلف بيترانسيل وكانت سيارته متضررة، لذا تجاوزناه. ذلك كلفنا ربما 30 ثانية".

وأردف: "سنفتتح المسار في المرحلة التالية وسنحاول تقديم أفضل أداء ممكن. كتيب المسار الإلكتروني يعمل بشكل جيد. إنها فكرة جيدة".

من جهته، أشار ساينز لطبيعة المسار الضيق في بعض الأماكن ما أدى إلى صعوبة رفع السرعة وكسب الوقت وعدم إحساسه بالراحة خلف المقود.

أنهى الإسباني ثانياً خلف الراجحي، وبفارق دقيقة و47 ثانية.

حيث قال: "كان المسار ضيقاً جداً في بعض الأماكن بالنسبة للسيارة، وكان علي الانتباه لذلك وتلك مهمة ليست سهلة. لم أحظ بشعور مريح خلف المقود، وسيكون علينا إدخال بعض التعديلات للمرحلة التالية".

بالمقابل، انطلق ناصر العطية خلف ساينز ونجح بالتعافي من مشكلة أصابت سيارته تويوتا هايلوكس لينهي المرحلة ثالثاً، وبفارق دقيقتين و13 ثانية خلف المتصدر.

لكن القطري لم يبدُ منزعجاً من النتيجة، فقال: "في البداية كان كل شيء جيداً، لكن بعد 45 كيلومتراً عانينا من مشكلة في ذراع نقل الحركة الأمامي الأيسر، لذا أكملنا 100 كيلومتر بدفع خلفي فقط".

وأكمل: "لم تكن مهمة سهلة، لكنني مسرور بإنهاء المرحلة وعدم خسارة الكثير من الوقت".

يشار إلى أن ستيفان بيترانسيل عانى من مشاكل ميكانيكية خلال المرحلة بعد أن كان ضمن المراكز الثلاثة الأولى، ليكتفي بالمركز الثامن على متن سيارته ميني، وبفارق 12 دقيقة و16 ثانية خلف المتصدر.

حيث قال: "عانينا من انثقاب لكنني لم أنتبه له مباشرة وخرجنا عن المسار في المنعطف التالي وصدمتُ الإطار بشدة".

وأكمل: "بعد ذلك باتت قيادة السيارة غريبة بعض الشيء. ونظراً للارتطام الكبير يبدو أن الضرر كان كبيراً للغاية".

وأردف: "لولا أنه تم اختصار المرحلة، لأعتقد أننا كنا عانينا في إنهائها".

يشار إلى أن كريستينا غوتيريز سائقة ميني أول ريسينغ أنهت المرحلة بالمركز الرابع بفارق 7 دقائق تقريباً خلف المتصدر، وأمام ماثيو سيرادوري (سانتري باغي)، بيرنهارد تين برينكه وإريك فان لون (تويوتا هايلوكس أوفردرايف)، بيترانسيل وأكمل آرون دومزالا وجيرار غيل فاريس (كان أم) ترتيب المراكز العشرة الأولى.

الترتيب بعد المرحلة الأولى:

1. يزيد الراجحي (تويوتا) 2.05:34

2. كارلوس ساينز (ميني) +1:47

3. ناصر العطية (تويوتا) +2:13

4. كريستينا غوتيريز (ميني) +6:59

5. ماثيو سيرادوري (سانتري ريسينغ) +8:35