رالي أبوظبي الصحراوي: بيترانسيل بطلاً وساندرلاند يحرز الفوز ضمن فئة الدراجات النارية

في حين أن المرحلة الخامسة (مرحلة مجلس أبوظبي الرياضي) ومسافتها 209 كم كان من الممكن أن تكرر بعض الأحداث الدرامية كتلك التي شهدتها في السنوات السابقة في اليوم الأخير، إلا أن هدوء كبار المنافسين ضمن وصول بيترانسيل وساندرلاند بأمان إلى خط النهاية في حلبة مرسى ياس، وذلك بعد مرور خمسة أيام شاقة عبر كثبان الظفرة.

وشارك بيترانسيل بسيارته (أودي آر أس كيو إي – ترون) ملاحه إدوارد بولانجر، وحقق الفرنسي لقبه السابع لفئة السيارات في رالي أبوظبي الصحراوي، متقدماً بفارق 29 دقيقة و49 ثانية عن السائق التشيكي مارتن بروكوب الفائز بلقب الرالي عام 2018 مع ملاحه فيكتور شايتكا بسيارة فورد رابتور.

من جانبه أظهر الدراج سام ساندرلاند، الذي بدأ اليوم الأخير متقدما بفارق ضئيل 23 ثانية بدراجة غازغاز، براعة فائقة بكيفية التعامل مع أفضل الدراجين مع الضغط. وابتعد ليفوز بفارق 3 دقائق و 8 ثوان عن الأمريكي ريكي برابيك الذي جاء زميله في فريق هوندا التشيلي بابلو كوينتانيلا بفارق 48 ثانية أخرى في المركز الثالث.

وتمكن الدراج الإماراتي عبد العزيز أهلي على متن دراجة ياماها رابتور من الاحتفاظ بتاجه الكبير بفئة دراجات الكوادز متقدماً بفارق ساعتين و5 دقائق عن منافسه السلوفاكي جوراي فارجا. لتحتفل الدولة المضيفة باقامة رالي أبوظبي الصحراوي الثاني في غضون أربعة أشهر.

وشهدت منافسات الرالي المحتدمة هذا الأسبوع على لقب السائقين سقوط العديد من المنافسين الرئيسيين، ومنهم ناصر العطية الذي انتهت آماله في تحقيق فوز رابع بسبب كسر عجلة بسيارته في المرحلة الأولى.

ومنذ ذلك الوقت ركز العطية على حماية صدارته في بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة لهذا العام، وحقق سلسلة من أربعة انتصارات متتالية في المراحل جنباً إلى جنب مع ملاحه ماتيو بوميل بسيارته تويوتا هايلوكس، وحصد المزيد من نقاط بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة القيمة التي تعوضه عن عدة ساعات من العقوبات الزمنية.

وأحرز التشيلي فرانسيسكو لوبيز بسيارة كان- آم مافريك المركز الثالث ليتوج على منصة التتويج، كما فاز بلقب مجموعة تي 1 للمركبات خفيفة الوزن، متقدما على الإسبانية كريستينا جوتيريز بسيارة برودرايف هانتر أو تي 3، وفاز البولندي ماريك غوكزال بلقب مجموعة تي 4 بسيارة كان آم مافريك أخرى.

وكان ياكوب برزيغونسكي، من أبرز السائقين الذين أنهو الرالي في مجموعة تي 1 وحل في المركز السادس بسيارة ميني جون كوبر وركس باجي.

وحقق الفرنسي سيباستيان لوب، بطل العالم للراليات تسع مرات، المنافس الرئيسي للعطية في بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة ثالث أسرع زمن اليوم بسيارة برودرايف هانتر بالرغم من تعرضها لثلاثة بناشر. وحل في المركز الثامن في أول مشاركة له في رالي أبوظبي الصحراوي. وذلك بعد أن أصبح ضحية ميكانيكية أخرى في المرحلة الأولى بسبب عطل بسيارته.

ومع خروج المرشح التشيكي مارتن ماشيك من المنافسة على لقب الشاحنات بعد مشاكل رئيسية بشاحنته في المرحلة الثانية، نجح الثلاثي الهولندي كيس كولين في الفوز بفئة تي بشاحنة إيفيكو باورستار.

ستيفان بيترانسيل، رالي أبوظبي الصحراوي

وبهذا الانتصار تفوّق بيترانسيل على عدد الانتصارات الستة التي حققها أسطورة الراليات الفرنسي جان لويس شليسر، وأصبح أول سائق يحقق 7 انتصارات، ونتيجة لفوزه على متن دراجة في عام 1996 حصل على رقم قياسي في رالي أبوظبي الصحراوي يعادل الانتصارات الثمانية للمتسابق الإسباني مارك كوما.

وقال بيترانسيل في ختام مرحلة مجلس أبوظبي الرياضي "هذا انتصار خاص وبسيارة جيدة حقاً. وكسائق ارتكبت بعض الأخطاء على بعض الكثبان الرملية، أنا سعيد أن أكون الفائز الأول بالسيارات مع هذا الجيل الجديد من السيارات".

ونال رالي أبوظبي الصحراوي إعجاب أسطورة بطولة العالم للراليات سيباستيان لوب في محاولته الأولى. وقال "إنه رالي خاص حقاً. فالطبيعة جميلة وكنا في كثبان رملية لا مثيل لها في أي مكان آخر. إن القيادة في هذه الظروف أمر مثير للغاية. إن الرالي صعب للغاية في بعض الأماكن بحيث يمكنك أن تتحطم بسهولة شديدة مع بعض القفزات الكبيرة في الكثبان الرملية. كان من المهم القيادة هنا للاستفادة من هذه التجربة".

وقال العطية "عندما تجاوزت خط النهاية في المرحلة الأخيرة، تذكرت على الفور ما حدث في المرحلة الأولى من خيبة أمل. لكن العودة بقوة والفوز بالمراحل الأربع المتبقية لم يكن سهلا، وقمنا بعمل رائع حقاً".

وأعلن ساندرلاند، الذي أضاف لقب آخر إلى لقبه في رالي أبوظبي الصحراوي عامي 2017 و 2019 "أشعر بالراحة حقاً. دائماً ما يكون الرالي صعباً، وكان هذا أكثر صعوبة لأن الجميع كان يسير بسرعة كبيرة. لقد كان سباقاً صعباً، ويتطلب لياقة بدنية عالية. بصراحة، أنا سعيد حقاً، وهذا انتصاري الثاني في بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة".

سام ساندرلاند، رالي أبوظبي الصحراوي

وقال أهلي، بطل الكوادز المسرور "يبدو أن الفوز هذه المرة أفضل بكثير من المرة السابقة لأنني أشعر أنني عملت بجد أكثر من أجل ذلك، وكل هذا العمل الشاق أوتى ثماره في النهاية. أنا سعيد حقاً لأن الفكرة كانت الاستمرار في الدفع كل يوم. وكان اليوم مختلفاً لأنني لم أكن أرغب في الدفع كثيراً، ولكن فقط لأتأكد من إنهاء السباق بسلام".

وأضاف "إنه شعور رائع بالنسبة لي لأن هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها أي متسابق بفئة الكوادز مرتين على التوالي. أنا سعيد جداً وأعتقد أنني سجلت بعض الأرقام القياسية الجديدة في هذا السباق".

عبدالعزيز أهلي، رالي أبوظبي الصحراوي