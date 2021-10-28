رالي أبوظبي الصحراوي: المنافسات المحتدمة تعدُ بمعركةٍ حماسية بين كبار المنافسين

في الخامس من نوفمبر تكون حدة المنافسة على لقب بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات (فيا) 2021 قد وصلت إلى مرحلة حاسمة، حيث يتوجه كبار المنافسين لبذل ما بجعبتهم من مهارات للفوز بلقب الجولة قبل الأخيرة من البطولة لتعزيز ترتيب مراكزهم.

ويتصدر القطري ناصر العطية ترتيب البطولة (61 نقطة) متقدماً على السعودي يزيد الراجحي (44 نقطة)، يليهما في الترتيب العام لبطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة الأرجنتيني لوسيو الفاريز (42 نقطة) ثم الروسي دينيس كروتوف (37.5 نقطة)

ويدرك العطية الذي سيقود سيارة تويوتا هايلوكس يساعده ملاحه ماتيو بوميل أن فوزه الثالث خلال مسيرته بلقب رالي أبوظبي الصحراوي وذلك بعد فوزه بلقب رالي المغرب الشهر الماضي، قد يكون كافياً للفوز بلقب بطولة كأس العالم للسائقين.

لكن الراجحي الذي سيقود سيارة تويوتا هايلوكس أوفردرايف مع ملاحه البريطاني مايكل أور لديه أفكار أخرى، ويثق الثنائي في حقيقة أن زيارتهما الأخيرة إلى الإمارات العربية المتحدة في فبراير الماضي قد توّجت بفوزهما بلقب رالي دبي الصحراوي.

في الوقت نفسه فإن فوز لوسيو الفاريز وملاحه الإسباني أرماند مونليون بلقب فاتحة جولات بطولة كأس العالم في كازاخستان على متن سيارة تويوتا هايلوكس يؤكد قدرته على المنافسة في رالي أبوظبي الصحراوي إذا ما اقترنت مع أداء قوي في كثبان الظفرة مما يعزز آماله وتطلعاته للفوز باللقب حيث ستكون خاتمة جولات البطولة في المملكة العربية السعودية الشهر المقبل.

ولا يمكن استثناء كروتوف من التحدي على اللقب، وسيقود سيارة ميني جون كوبر ووركس رالي مع ملاحه مواطنه كونستانتين زيلتسوف الذي شارك مرتين كملاح للسائق فلاديمير فاسيليف بالفوز مرتين بلقب رالي ابوظبي الصحراوي.

وفي الوقت الذي تخوض فيه السيارات والباغي والدراجات النارية ودراجات الكوادس غمار الكثبان الرملية في منطقة الظفرة، ستوفر طائرات طيران أبوظبي المروحية خدمات البحث والإنقاذ الجوية المنقذة للحياة للطواقم الطبية وستكون في وضع الاستعداد الدائم لمساعدة المنافسين الذين قد يواجهون مشاكل.

وصرح سعادة نادر أحمد الحمادي رئيس مجلس إدارة طيران أبوظبي أن طيران أبوظبي تسعى لتأمين النجاح لرالي أبوظبي الصحراوي بتقديم الدعم والاسناد الجوي للحدث العالمي من خلال المشاركة بثلاث طائرات مروحية من نوع (بيل 412 وبيل 212) سيتم استخدامها لأغراض الدعم اللوجستي والإسعاف الجوي، مما يجعل مشاركة طائرات الشركة حيوية لمنح المتسابقين والمراقبين إحساساً بالأمان.

واعتبر وجودها عنصراً رئيسياً من عناصر نجاح الرالي نظراً للظروف البيئية التي تمثلها الصحراء، خاصة أن رالي أبوظبي الصحراوي يعد أطول الراليات الصحراوية في الشرق الأوسط.

و أكد رئيس مجلس إدارة طيران أبوظبي أن العاصمة أبوظبي تشهد نقلة نوعية في البطولات العالمية التي تستضيفها، بخاصة أن رالي أبوظبي الصحراوي يجمع كبار السائقين والدراجين من كل أنحاء العالم للمشاركة في اختبار حقيقي للمهارة والقدرة للفوز بألقاب عالمية .

وأضاف أن الشركة تضع نصب أعينها دعم الرياضة والرياضيين ولم تتخلف عن المشاركة في هذه الفعالية منذ سنوات، وتابع نقدم خبراتنا على مدى 47 عاما لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية العالمية الكبرى، مشيداً بما تمتلكه طيران أبوظبي من طائرات حديثة وطيارين ومهندسين ذوو خبرة عالية.

وختم الحمادي قوله نثمن دور القائمين على رالي أبوظبي الصحراوي، وننتهز هذه الفرصة لنعبر عن تقديرنا الكبير لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة لرعايته لهذا الحدث العالمي، كما نشكر منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية وسعادة محمد بن سليم لتنظيم هذا الحدث العالمي الذي يساهم في توجيه أنظار العالم للإمارات.

الجدير بالذكر أن طيران أبوظبي هي أكبر مشغل للطائرات المروحية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي شركة وطنية مساهمة تمتلك وتدير 65 طائرة منها 58 مروحية و7 طائرات ذات جناح ثابت، وحصلت على العديد من الجوائز العالمية في السلامة.

وقال محمد بن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات للرياضة " نحن ممتنون لطيران أبوظبي للدور الحيوي الذي يلعبونه عاماً بعد عام في ضمان سلامة المنافسين في رالي أبوظبي الصحراوي. وهذا هو العامل الرئيسي وراء نجاح الحدث على المدى الطويل".

ويصنف رالي أبوظي الصحراوي هذا العام كالجولة قبل الأخيرة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة "فيا"، كما ويصنف كخاتمة جولات بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة للدراجات النارية "فيم".