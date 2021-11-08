رالي أبوظبي الصحراوي: العطيّة يبسط سيطرته على اليوم الثاني

سجَّل الساق القطري ناصر بن صالح العطية أسرع توقيت في المرحلة الخاصة الثانية "أدنوك للتوزيع" من تحدِّي أبوظبي الصحراوي، الجولة الخامسة من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا كروس كانتري".

بلغت مسافة مرحلة اليوم 470.58 كيلومترًا إجمالًا، منها 333.43 كيلومترًا مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، و 137.15 كيلومترًا مرحلة وصل، كانت المراكز الأرعبة الأولى نسخة طبق الأصل لنتيجة البارحة. اجتاز العطية المرحلة خلال 4:33:09 ساعات، واكتفى السائق البولندي ياكوب "كوبا" برزيغونسكي (ميني أكس رايد) بتسجيل ثاني أسرع توقيت، بفارق 3:07 دقائق عن العطية، والسائق الأرجنتيني لوسيو ألفاريز (تويوتا أوفردرايف) نتيجته بالأمس بإنهائه المرحلة ثالثًا بفارق 9:42 دقائق عن العطية، وسجَّل السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي (تويوتا) رابع أسرع توقيت 4:50:52 ساعات.

قال ناصر بعد انتهاء المرحلة: "لم يكن باليوم السهل، حيث استغرقنا أكثر من أربع ساعات في السياقة عبر الصحراء خلال المرحلة. لكنها كانت تجربةً جيدة وتعلمنا الكثير منها، نشعر بالحماسة نحو الأيام الثلاثة الباقية، ونتطلَّع لبذل أفضل ما لدينا للبقاء في الصدارة".

تقدَّم سائقو المركبات الصحراوية الخفيفة كثيرًا اليوم، حيث سيطر سائقو مركبات "كان – آم" على باقي المراكز؛ أنهى السائق الأمريكي أوستن جونز المرحلة خامسًا، بتوقيت 4:54:19 ساعات، تبعه الإيطالي يوجينيو آموس بفارق 2:26 دقيقتان عنه، والبولندي ماريك غوتشال سابعًا.

يشارك السائق البولندي آرون دومزالا في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة أيضاً، حيث أنهى المرحلة ثامنًا، بفارق 27:08 دقيقة، والسائق الروسي بافل ليبيديف تاسعًا بفارق 3:48 دقائق عن دومزالا، وأكمل السائق الهولندي كيز كوولن قائمة المراكز العشرة الأولى بفارق 31:18 دقيقة عن العطية.

في الترتيب العام العام المؤقت للرالي عزَّز ناصر صدارته بتوقيت 7:55:16 ساعات، يليه كوبا بفارق 6:07 دقائق، وألفاريز ثالثًا بفارق 16:53 دقيقة، والراجحي رابعًا بتوقيت 8:20:56 ساعات.

أسهمت نتيجة أوستن جونز اليوم في أن يصعد للمركز الخامس في الترتيب العام بتوقيت 8:36:55 ساعات، وتكرر الأمر مع باقي نظراؤه في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، علمًا بأن السائق الإماراتي منصور الهلي تقدَّم للمركز الثامن في الترتيب العام المؤقت للرالي بتوقيت 8:47:36 ساعات.

الدرّاجات النارية:

في فئة الدرّاجات النارية، تلقت آمال الدرّاج البوتسواني روس برانش (ياماها) بالمنافسة على لقب الرالي ضربةً قاسية، علمًا بأنه كان الأسرع في مرحلة الأمس (الأحد)، إذ تعرَّض لحادثة اصطدام قبل عشر كيلومترات من نهاية مرحلة اليوم.

ذهب لقب مرحلة اليوم للدرّاج الفِرنسي أديان فان بيفيرن (ياماها) بتوقيت 4:24:34 ساعات، تبعه النمساوي ماتياس والكنر ("كاي تي أم")، بفارق 2:22 دقيقتان، تبعه الأسترالي دانيال ساندرز (غاز غاز)، واكتفى روس برانش بالمركز الرابع بفارق 8:02 دقائق عن فان بيفرن، وأكمل الجنوب إفريقي آرون ماري ("كاي تي أم") قائمة المراكز الخمسة الأولى.

قال ماتياس: "متعبٌ للغاية، إنه يومٌ حار، ضغطت في آخر مئة كيلومتر بقوة، لكي لا أخسر الوقت وأدع الآخرين يلحقون بي". جديرٌ بالذكر أن ماتياس صعد لصدارة الترتيب العام لفئة الدرّاجات النارية بتوقيت 7:52:31 ساعات، وأدريان ثانيًا بفارق 2:38.8 دقيقتان، ودانيال ثالثًا بتوقيت 7:56:13 ساعات، وتراجع روس للمركز الرابع بفارق 5:36 دقائق عن ماتياس، ويحتل الدرّاج البُرتُغالي خواكيم رودريغز (هيرو) المركز الخامس بتوقيت 8:16:27 ساعات. ويحتل الدرّاج الإماراتي سلطان البلوشي المركز العاشر في الترتيب العام المؤقت بتوقيت 9:29:48.0 ساعات، بفارق 1:37:16.6 ساعة.

إلى ذلك، تُقام يوم غدٍ، الثُلاثاء، المرحلة الخاصة الثالثة "مجلس أبوظبي الرياضي" بمسافة إجمالية 327.62 كيلومترًا، منها 293.00 كيلومترًا مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، و 34.62 كيلومترًا مرحلة وصل.

الترتيب العام المؤقت في تحدي أبوظبي الصحراوي (بعد المرحلة الخاصة الثانية):

فئة السيارات:

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فرنسا) - تويوتا "هايلوكس" – 7:55:16 ساعات

02- ياكوب "كوبا" برزيغونسكي (بولندا)/ تيمو غوتشالك (ألمانيا) - ميني "جون كووبر ووركس باغي" – 8:01:23 ساعات

03- لوسيو ألفاريز (الأرجنتين)/ أرماند مونليون (إسبانيا) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 8:12:09 ساعات

04- يزيد بن محمد الراجحي (السعودية)/ مايكل أور (بريطانيا) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 8:20:56 ساعات

05- أوستن جونز (أمريكا)/ غوستافو غوغلمين (البرازيل) - "بي آر بيه" "كان - آم مافِريك" – 8:36:55 ساعات

06- ماريك غوتشال (بولندا)/ لوكاش لاسكافيتس (بولندا) - "بي آر بيه" "كان - آم مافِريك" – 8:39:17 ساعات

07- يوجينيو آموس (إيطاليا)/ باولو سيتشي (إيطاليا) - "بي آر بيه" "كان - آم مافِريك" – 8:40:03 ساعات

08- منصور الهلي (الإمارات)/ عبداللـه دخان (الإمارات) - "بي آر بيه" "كان - آم مافِريك" – 8:47:36 ساعات

09- دنيس كروتوف (روسيا)/ قسطنطين جيلستوف (روسيا) - ميني "جون كووبر ووركس رالي" – 8:48:56 ساعات

10- كيز كوولن (هولندا)/ ميريام بول (هولندا) - "بي آر بيه" "كان - آم مافِريك" – 8:54:27 ساعات

فئة الدرّاجات النارية:

الدرّاج الدرّاجة التوقيت

01- ماتياس والكنر (النمسا) - "كاي تي أم" "450 رالي مصنعية ربليكا" – 7:52:31.4 ساعات

02- أدريان فان بيفرن (فرنسا) - ياماها "دبليو آر 450 أف 01 رالي" – 7:55:10.2 ساعات

03- دانيال ساندرز (أستراليا) - غاز غاز "450 رالي مصنعية ربليكا" – 7:56:13.0 ساعات

04- روس برانش (بوتسوانا) - ياماها "دبليو آر 450 أف 01 رالي" – 7:58:07.4 ساعات

05- خواكيم رودريغز (البرتغال) - هيرو "450 رالي" – 8:16:27.0 ساعات

06- أندرو شورت (أمريكا) - ياماها "دبليو آر 450 أف 01 رالي" – 8:16:28.4 ساعات

07- سيباستيان بوهلر (ألمانيا) - هيرو "450 رالي" – 8:26:16.0 ساعات

08- آرون ماري (جنوب إفريقيا) - "كاي تي أم" "450 رالي" – 8:29:52.0 ساعات

09- كونراد دابروفسكي - "كاي تي أم" "450 رالي ربليكا" – 9:28:59.8 ساعات

10- سلطان البلوشي (الإمارات) - "كاي تي أم" "450 رالي ربليكا" – 9:29:48.0 ساعات