رالي أبوظبي الصحراوي: العطية الأسرع من جديد في المرحلة الثالثة

سيصبح الفرنسي ستيفان بيترانسيل بسيارة (أودي آر أس كيو إي – ترون) السائق الأكثر نجاحاً في تاريخ الرالي في نسخته الحادية والثلاثين إذا استمر حتى النهاية وحقق فوزه السابع بلقب السيارات، وقام بيترانسيل اليوم بتوسعة تقدمه الإجمالي إلى 30 دقيقة و 17 ثانية عن التشيكي مارتن بروكوب الفائز عام 2018 بسيارة فورد رابتور.

ومع تباطؤ البولندي ياكوب بشيغونسكي 55 دقيقة أخرى حل في المركز الثالث بسيارة ميني جون كوبر وركس باغي.

ومع ذلك، لن يأخذ السائق الفرنسي مسألة الفوز كأمر مسلم به، خاصة بعد أن علم أن السعودي يزيد الراجحي قد خرج من المنافسة عندما توقفت سيارته تويوتا هايلوكس بشكل مفاجئ بالقرب من نهاية المرحلة، بينما كان متأخراً 11 دقيقة في المركز الثاني.

وسجل البطل المدافع عن اللقب القطري ناصر العطية بسيارة تويوتا هايلوكس أسرع زمن في المرحلة الثالثة ومسافتها 270 كم، وكان بطل العالم للراليات تسع مرات سيباستيان لوب خلف العطية على بعد 5 دقائق و 16 ثانية بسيارته برودرايف هانتر.

ونشبت منافسة حامية بين العطية ولوب لليوم الثاني على التوالي لحصد نقاط بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة، وذلك بعد أن انتهت بالفعل مشاكل اليوم الافتتاحي التي كلفتهما 20 ساعة وساعتين على التوالي.

وسجل بيترانسيل أول فوز له في الرالي على عجلتين في عام 1996، ويبدو راضياً عن احراز ثالث أسرع زمن اليوم، فهو يعرف التضاريس تقريباً مثل الدراج سام سوندرلاند الذي عاش في الإمارات العربية المتحدة لمدة عشر سنوات ويتصدر ترتيب الدراجات.

وبينما فاز حامل اللقب ماتياس والكنر بمرحلة تويوتا الفطيم بدراجة كيه تي إم، حقق سوندرلاند ثاني أسرع زمن بدراجة غاز غاز مما منحه دفعة كبيرة نحو احراز لقبه الثالث لرالي أبوظبي الصحراوي لفئة الدراجات النارية، مع تبقي مرحلتين فقط من الرالي.

وفي الترتيب الإجمالي يتقدم سوندرلاند 4 دقائق و 24 ثانية على ماتياس والكنر، يليهما بفارق 4 ثوان الارجنتيني كيفن بينافيدس في المركز الثالث.

ويواصل الدراج الإماراتي عبد العزيز أهلي الهيمنة على فئة الكوادس بدراجة ياماها رابتور. وأنهى المدافع عن لقب الكوادس مرحلة اليوم بفارق ساعة واحدة و 36 دقيقة و 59 ثانية عن السلوفاكي جوراي فارجا.

وقال بيترانسيل "كان اليوم جيداً. وقدنا سيارتنا عبر الكثبان الرملية بسلاسة، وتجاوزنا يزيد الراجحي هذا الصباح. لقد ضغطنا أكثر بعد ظهر اليوم لأن السيارة كانت جيدة ولم تكن حرارتها مرتفعة. وتعلمنا الكثير عن السيارة في المرحلتين الماضيتين، سنبذل قصارى جهدنا سعياً لتحقيق الفوز".

وقال سوندرلاند بعد وصوله إلى نهاية المرحلة "لقد كان يوماً جيداً آخر بالنسبة لي. ان الطقس حار حقاً في الصحراء، كما كان الجو عاصفاً جداً وبالتالي كان من الصعب رؤية آثار عجلات الدراجات على الرمال ".