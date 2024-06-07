دبليو2آرسي: الراجحي يهزم العطية بفارق ضئيل ليفوز بتحدي الطريق 40 لموسم 2024

كانت المرحلة الخاصة الأخيرة من تحدي "ديسافيو روتا 40" لموسم 2024 من بطولة العالم للرالي رايد بمثابة معركة من أجل النصر النهائي في آخر 218 كيلومترًا من المرحلة المحددة بالتوقيت، حيث كان المركز الأول مفتوحًا في كل من فئتي الدراجات والسيارات. ومع ذلك، فاز ريكي برابيك ويزيد الراجحي بقوة على الأراضي الأرجنتينية، لكن ليس من دون معاناة في مواجهة منافسيهما.

وفي اليوم الأخير، كان توشا شارينا هو الذي ضغط ليحتل المركز الأول عند خط النهاية في قرطبة، متقدمًا على الأمريكي الذي تمتّع بأفضليّة خمس عشرة ثانية ليُحقق الفوز الشامل. أمّا المركز الثالث فقد كان من نصيب درّاج هوندا أدريان فان بيفيرين، لكنّ ذلك لم يكن كافيًا للعلامة التجارية اليابانية، حيث احتل سكايلر هاوز المركز الرابع بأداء تاريخي.

في الأثناء وبالرغم من أنّ المنافسة بدت متقاربة أكثر على عجلتين، إلّا أنّ فئة "ألتيمايت" لم تكن أقلّ شراسة. بدأ ناصر العطية اليوم بأفضليّة جيدة على يزيد الراجحي بعد جهده الرائع للوصول إلى خط النهاية في لاريوخا، لكن السعودي كان مستعدًا للقتال منذ البداية، حيث تعادل الثنائي في الترتيب بفارق 12 ثانية عن لوكاس مورايس صاحب الزمن الأسرع.

وكان البرازيلي في الصدارة عند أول نقطتين تدقيق، وعند الكيلومتر 70 كان متقدماً بعشرين ثانية على القطري المدافع عن اللقب العالمي. من جانبه، تراجع السائق الأوّل لفريق أوفردرايف ريسينغ لبضع ثوان، على الرغم من أنه كان لا يزال في المعركة من أجل الفوز بكأس الفائز في ديسافيو روتا 40.

ومن المركز الثالث، كان ناصر العطية متصدراً بالفعل للمرحلة الخاصة، لكن الأربعة الأوائل لم يتأخروا بأكثر من نصف دقيقة، فبقيت كل الأمور متقاربة مثل المركز الأول في الترتيب العام. وبحلول الكيلومتر 143، كان السائقون يدركون أنهم يقتربون من العلم الشطرنجي، لكن القطري استمر في الصدارة، متقدماً على سيارتي تويوتا المصنعيّتين للوكاس مورايس وسيث كوينتيرو، في حين تراجع يزيد الراجحي إلى ما يزيد قليلاً عن عشرين ثانية.

لكن عند النقطة المرجعية قبل الأخيرة، كان المركز الأول على المحكّ، بفارق عشر ثوان، ولم تفصل بين المتصدرين سوى ثلاث ثوان في صراع الفوز بالرالي. وفي تلك المرحلة الأخيرة، حُسم النصر للسعودي، الذي سارع بوضع ما يقرب من نصف دقيقة بينه وبين القطري ليفوز بمجد اليوم ولقب تحدي ديسافيو روتا 40 لموسم بطولة العالم للراليات رالي رايد 2024.

وستكون الوجهة التالية رالي المغرب، والذي سيمثل بدوره نهاية الموسم وبدء الاستعدادات لرالي داكار 2025، وهناك ستظهر داسيا أخيرًا بتشكيلة أحلامها.