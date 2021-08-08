دانية عقيل: "تعلمت الكثير من اليوم الأوّل في باها المجر"

أعربت عقيل التي تأمل في أن تعود من المجر وهي تحتفظ بصدارة هذه الفئة في كأس العالم للراليات الباها عن سعادتها لإنهاء اليوم الأوّل من الجولة السادسة من كأس العالم للراليات الصحراوية باها، وقالت: "أنهينا اليوم الأوّل الطويل وأعتقد أننا اجتزنا 82 كيلومترًا ثم 75 كلم وقد كررنا الأمر ذاته، لذا بلغت المسافة الإجمالية حوالي 130 كيلومترًا مرتين".

وتابعت: "أنا متفاجئة أنه ما زال لدينا طاقة ولكن صراحة أنا في عقلية رائعة أنه كان من الرائع القيادة والمسارات كانت ساحرة وجميلة جدًا مع مناظر خلابة وأودية صغيرة صعودًا ونزولاً أينما كان ومساحات خضراء ورمال وحجارة ووحول ومياه وبحيرات".

وأردفت: "استمتعنا كثيرًا، وشارلز (سيوبريه) كان رائعًا كملاح والإتصال بيننا كان رائعًا. من ناحيتي لا أتكلم كثيرًا عندما أقود، وعادة لا أتكلم مطلقًا بل أكتفي في بعض الأحيان بقول كلمة "أوكيه" في حال احتاج تشارلز لجواب مني. عادة أنا إنسانة هادئة وأركز كثيرًا واستمتعت كثيرًا".

وختمت قائلةً: "مع عودتنا إلى الجزء الثاني للقسم الأوّل قال لي تشارلز: "ها قد عدنا"، فأجبته: "نعم لقد عدنا إلى أرض الملعب". كانت الأمور رائعة وقد تعلمت الكثير اليوم وقد تعلمت أنه في حال كان أحدهم خلفي أسرع مني بكثير عليّ أن أتوقف وأن أجد مكانًا آمنًا لكي أفسح له المجال للمرور بسبب كثرة الرمال" و"أتطلع للغد، لم تنتهِ الأمور بعض وسأحافظ على تركيزي كل كيلومتر حتى النهاية. آمل أن أستمتع بوقتي غدًا أيضًا".

وعلى غرار عقيل، تألق مواطنها الراجحي حيث احتفظ سائق "تويوتا هايلوكس" بالصدارة متقدمًا على سائقي "ميني" البولندي كريستوف هولوزيتش، ومواطنه الآخر ياسر بن سعيدان.

أكد الراجحي أنه يبذل قصارى جهده للفوز، وقال: "كل شيء كان رائعًا اليوم وقام (الملاح) مايكل (أورر) بعمل رائع كالعادة. تصدرنا الرالي (الباها) وفي الصباح تعرضنا لحالة انثقاب ولكن الآن كل شيء يسير على ما يرام. نبذل قصارى جهدنا لرؤية كيف ستسير الأمور وكيف سنتدبر أمورنا للغد ونحن نفتتح المسارات والمحاربة للفوز".

وختم قائلاً: "بالطبع المسار جيد وأنا أحببته وكل شيء يسير بشكل جيد معنا".