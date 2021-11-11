تحدي أبوظبي الصحراوي: العطية يسجل لقبه الثالث ووالكنر يفوز بفئة الدراجات

سجّل السائق القطري ناصر بن صالح العطية (تويوتا) فوزه الثالث في تحدِّي أبو ظبي الصحراوي، بعد عامي 2008 و 2016، ومعوِّضَا آخر خيبة أمل له هنا عام 2017 عندما أسلمت سيارته الروح قبل كيلومترات قليلة على انتهاء الرالي، عندما كان أولًا.

بلغت المسافة الإجمالية للرالي 1948.66 كيلومترًا، منها 1357.36 كيلومترًا مراحل خاصة خاضعة للتوقيت اجتازها المشاركون خلال ستة أيام، و591.31 كيلومترًا من مراحل الوصل.

اجتاز ناصر مراحل الرالي الخمس، إلى جانب مرحلة استعراضية، خلال 17:45:8 ساعة، تبعه السائق الأرجنتيني لوسيو ألفاريز (تويوتا أوفردرايف) بفارق 21:12 دقيقة. وصعد السائق الروسي دنيس كروتوف (ميني أكس رايد) للعتبة الأخيرة لمنصة التتويج بفارقٍ بعيد نسبيًا عن العطية، 53:11 دقيقة.

اكتفى السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي (تويوتا) بإنهاء الرالي رابعًا، وهذه نتيجة جيدةً نظرًا للمشكلة الميكانيكية التي واجهها يوم الثلاثاء، المرحلة الخاصة الثالثة، والتي كادت تُطيح به خارج المُنافسات، لكنه تمكَّن من التعافي سريعًا ليُنهي الرالي رابعًا بتوقيت 19:02:40 ساعة. وأكمل السائق الأرجنتيني سيباستيان هالبيرن (ميني أكس رايد) قائمة المراكز الخمسة الأولى.

شهد الرالي بروز فئة السيارات الصحراوية الخفيفة، خاصةً مع غياب "فريق البحرين رايد إكستريم"، وخروج عدد من السائقين في فئة السيارات من المنافسات خلال الرالي، وانتقال عدد من السائقين من فئة السيارات إلى هذه الفئة التي تشهد صعودًا في جماهيريتها بين السائقين. تجَّلى ذلك باحتلال سائقي هذه الفئة مراكز متقدمة في الترتيب العام. أنهى السائق السائق الأمريكي أوستن جونز (كان – أم) الرالي سادسًا، بتوقيت 19:29:24 ساعة، تبعه السائقان البولنديان ماريك غوتشال (كان – أم) سابعًا بفارق 11:38 دقيقة عن جونز، وآرون دومزالا (كان – أم) ثامنًا بفارق 4:14 دقائق عن غوتشال.

نجح السائقان العربيان منصور الهلي (كان – أم) من الإمارات وصالح بن عبد الله السيف (كان – أم) من السعودية بإنهاء الرالي في المركزين التاسع والعاشر على التوالي. سجَّل الإماراتي توقيت 19:45:16 ساعة، بفارق 2:23:30 ساعتين عن العطية، وسجَّل السعودي 20:11:42 ساعة، علمًا بأنه الفائز بلقب فئة "تي 3" للمركبات الصحراوية الخفيفة النموذجية.

جديرٌ بالذكر أن لوسيو ألفاريز كان الأسرع في مرحلة اليوم "حلبة مرسى ياس"، ومسافتها الإجمالية 379.86 كيلومترًا، منها 216.92 كيلومترًا مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، و 162.94 كيلومترًا مرحلة وصل.

أنهى لوسيو المرحلة خلال 2:34:04 ساعتان، تبعه يزيد بفارق 1:53 دقيقة، واكتفى ناصر بتسجيل ثالث أسرع توقيت، 2:36:50 ساعتان، وسجَّل السائق البولندي ياكوب "كوبا" برزيغونسكي (ميني أكس رايد) رابع أسرع توقيت، وأكمل كروتوف قائمة المراكز الخمسة الأولى، بفارق 5:33 دقائق عن لوسيو.

أنهى هالبيرن المرحلة سادسًا أمام دومزالا، وحققت السائقة الإسبانية كريستينا غوتييرز (أو تي 3 – أوفردرايف) ثامن أسرع توقيت، 2:50:56 ساعتان، وأكمل السائقان أوستن وماريك قائمة المراكز العشرة الأوائل.

الدرّاجات النارية:

أحرز الدرّاج النمساوي ماتياس والكنر ("كاي تي أم") أول فوزٍ له في تحدِّي أبو ظبي الصحراوي، وذلك بعد اتباع نهج قيادة حذر قائم على تلافي تسجيل أسرع الأوقات وبالتالي افتتاح المسارات، وفعلًا، لم يسجِّل ماتياس أسرع توقيت سوى في مرحلة واحد، الاستعراضية، وأمضى بقية مراحل الرالي في الظل، لكنه زحف تدريجيًا للمركز الأول في الترتيب العام للرالي منذ منتصفه وحافظ عليها حتى النهاية، إذ سجَّل توقيت إجمالي 17:38:40.4 ساعة.

لم يشفع للدرّاج الفِرنسي أدريان فان بيفرن (ياماها) تسجيل أسرع الأوقات في ثلاث مراحل خاصة لأن يُتوَّج بلقبه، إذ أنهاه ثانيًا بفارق 4:31.8 دقائق عن ماتياس، ونجح الدرّاج البُرتُغالي خواكيم دودريغز (هيرو) بإنهاء الرالي ثالثًا بفارق 35:25.6 عن ماتياس.

أنهى الدرّاج الجنوب إفريقي آرون ماري ("كاي تي أم") الرالي رابعًا، بتوقيت 19:38:35.0 ساعة، تبعه الدرّاج البولندي كونراد دابروفسكي ("كاي تي أم") خامسًا بفارق 5:26.8 عن ماري.

حقَّق الدرّاج الإماراتي سلطان البلوشي ("كاي تي أم") إنجازًا مشرفًا بإنهاء رالي بلاده سادسًا في الترتيب العام، بتوقيت 20:40:48 ساعة، أمام الدرّاج البريطاني دايفيد ماكبرايد (هاسكفارنا)، ونجحَ الدرّاج الكُوَيْتي عبد اللـه الشطِّي ("كاي تي أم") في إنهاء الرالي ثامنًا بتوقيت 23:13:15.8 ساعة، تبعه الدرّاج البريطاني دايفيد مابس ("كاي تي أم")، بفارق 22:44.4 دقيقة عن عبد اللـه، وأكمل الدرّاج السعودي مشعل الغُنيم (هاسكفارنا) قائمة المراكز العشرة الأولى بتسجيله توقيت إجمالي 24:29:03.2 ساعة.

جديرٌ بالذكر أن فان بيفرن فازَ بمرحلة اليوم، بتوقيت 2:32:06.0 ساعتين، تبعه ماتياس بفارق 1:14.0 دقيقة، والدرّاج البوتسواني روس برانش (ياماها) ثالثًا، بفارق 4:01.0 دقائق، والدرّاج الأمريكي أندرو شورت (ياماها) رابعًا، وأكمل خواكيم قائمة الخمسة الأوائل.

الترتيب العام المؤقت في تحدي أبوظبي الصحراوي (بعد المرحلة الخاصة الرابعة):

فئة السيارات:

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فرنسا) - تويوتا "هايلوكس" – 17:54:58 ساعة

02- لوسيو ألفاريز (الأرجنتين)/ أرماند مونليون (إسبانيا) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 18:07:10 ساعة

03- دنيس كروتوف (روسيا)/ قسطنطين جيلستوف (روسيا) – ميني "جون كووبر ووركس باغي" – 19:00:21 ساعة

04- يزيد بن محمد الراجحي (السعودية)/ مايكل أور (بريطانيا) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" – 19:02:40 ساعة

05- سيباستيان هالبيرن (الأرجنتين)/ برناردو غراو (الأرجنتين) - ميني "جون كووبر ووركس باغي" – 19:28.32 ساعة

06- أوستن جونز (أمريكا)/ غوستافو غوغلمين (البرازيل) - "بي آر بيه" "كان - آم مافِريك" – 19:29:24 ساعة

07- ماريك غوتشال (بولندا)/ لوكاش لاسكافيتس (بولندا) - "بي آر بيه" "كان - آم مافِريك" – 19:41:02 ساعة

08- آرون دومزالا (بولندا)/ ماسياج مارتون (بولندا) - "بي آر بيه" "كان - آم مافِريك" – 19:45:16 ساعة

09- منصور الهلي (الإمارات)/ عبد اللـه دخان (الإمارات) - "بي آر بيه" "كان - آم مافِريك" – 20:09:18 ساعة

10- صالح بن عبد اللـه السيف (السعودية)/ إيغور أوخوتيكوف (روسيا) - "بي آر بيه" "كان - آم مافِريك" – 20:11:42 ساعة

فئة الدرّاجات النارية:

الدرّاج الدرّاجة التوقيت

01- ماتياس والكنر (النمسا) - "كاي تي أم" "450 رالي مصنعية ربليكا" – 17:38:40.4 ساعة

02- أدريان فان بيفرن (فرنسا) - ياماها "دبليو آر 450 أف 01 رالي" – 17:43:12.2 ساعة

03- خواكيم رودريغز (البرتغال) - هيرو "450 رالي" – 18:14:06.0 ساعة

04- آرون ماري (جنوب إفريقيا) - "كاي تي أم" "450 رالي" – 19:38:35.0 ساعة

05- كونراد دابروفسكي - "كاي تي أم" "450 رالي ربليكا" – 20:29:01.8 ساعة

06- سلطان البلوشي (الإمارات) - "كاي تي أم" "450 رالي ربليكا" – 20:40:48.0 ساعة

07- دايفيد ماكبرايد (بريطانيا) – هاسكفارنا "450 رالي" – 21:04:48.0 ساعة

08- عبد اللـه الشطِّي (الكُوَيْت) – "كاي تي أم" "450 رالي ربليكا" – 23:13:15.8 ساعة

09- دايفيد مابس (بريطانيا) - "كاي تي أم" "450 رالي ربليكا" – 23:36:00.2 ساعة

10- مشعل الغُنيم (السعودية) – هاسكفارنا "450 أف آر رالي" – 24:29:03.2 ساعة