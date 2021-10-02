باها قطر: فوز البلوشي والتويجري والكواري بفئات الدراجات النارية والـ "كواد" والآليات الخفيفة

قدّم البلوشي أداءً قوياً في خلال الكيلومترات الـ 249.68 الأخيرة من اليوم الأخير للمنافسات التي انطلقت من الخرسعة حيث تضمن القسم الاخير من المرحلة مروراً مخادعاً على كثبان رملية جنوب الدوحة في ظل اجواء صعبة اذ قاربت الحرارة 40 درجة مئوية.

وانتزع الدراج الإماراتي الفوز في الترتيب العام بفارق 10.57 دقائق عن البريطاني الشاب روبرت والاس، ليحرز الأخير لقب "فيم" للدراجين الناشئين (جونيور).

قال البلوشي: "كان باها قطر صعباً مع مرحلتين في غاية الصعوبة ولكني سعيد لأني تمكنت من إعادة الدراجة إلى المنزل (من دون اضرار) واحراز كأس المركز الاوّل في هذه الجولة من "فيم" لكأس العالم للباها، ما سمح لي بتعزيز صدارتي للترتيب".

وتابع: "خاب ظني قليلاً لأن (الأردني) عبدالله أبوعيشة لم يتمكن من أخذ شارة الإنطلاق لانه من الجيد أن يكون منافسك الرئيسي في الصراع. اشكره لانه سمح لي باستخدام مقود دراجته بعد تضرر مقود دراجتي".

وختم متحدثاً عن مشاركته المقبلة: "سأذهب حالياً إلى البرتغال لخوض غمار الجولة الأخيرة، حيث يتم منح المشاركين نقاط مضاعفة. بدأت المنافسات هذا العام باحتلالي للمركز الثالث في دبي، والفوز في الأردن وهنا (قطر). ولكني اعاني من تمزق أحد أربطة كتفي. كنت أخضع للعلاج في موطني ونجحت في الفوز في قطر. ربما قدت بنسبة 60 أو 70 في المئة من قدراتي".

وحلّ البريطاني أندرو نيولاند ثالثاً، فيما تمكن الدراج الكويتي عبدالله الشطي من الوصول رابعاً متقدماً على الثنائي ريتشارد دورس وماكيس رييس ـ ستافروس الخامس والسادس توالياً.

وللاسف لم تستمر مغامرة الدراج الاسترالي مارتن تشالمرز المقيم في قطر والمتصدر منذ بداية المنافسات طويلاً، بعدما أكدت صور الاشعة التي خضع لها مع نهاية اليوم الثاني المخاوف التي كانت تراوده، وهي اصابته بكسرين في عظام الكاحل وتلف في الأربطة، ليعلن انسحابه.

وبرغم الأوجاع التي شعر بها صمم تشالمرز على المضي قدماً وإنهاء المرحلة الثانية في المركز الأوّل، وأعاد دراجته إلى الموقف المغلق مع إضافة لاحقاً عقوبة 8 دقائق إلى توقيته، على أمل الإنطلاق اليوم لكن الإصابة حالت دون اكماله مسيرته.

في فئة الـ "كواد" أي الدراجات النارية ذات أربعة إطارات، كان السعودي هيثم التويجري الأسرع منذ البداية حتّى النهاية على متن "ياماها"، ليعزز صدارته في ترتيب "فيم" كأس العالم للباها بفوز مهم.

في المقابل، لم يحالف الحظ السائق هاني النميسي عانى من مشكلات ميكانيكية، ما شرّع الباب أمام سلطان المسعود لإحتلال المركز الثاني ضمن هذه الفئة.

في فئة الآليات الخفيفة أو الـ "أس أس في" أظهر القطريان أحمد وناصر الكواري قدراتهما على مسارات بلادهما وهيمنا على منافسات هذه الفئة من دون قسمة مع أحد خلف مقود "ياماها واي إكس زد 1000 آر".

وأحكم الثنائي القطري قبضته على هذه الفئة منذ انطلاق منافسات باها قطر وكن الأسرع في جميع الفئات، حيث تمكن الكواري من إجتياز خط نهاية المرحلة الثالثة بوقت إجمالي قدره 3.40.49 ساعات وبفارق كبير عن أقرب مطارديه، كما بلغ الفارق بينه وبين أقرب دراج وهو البلوشي في الترتيب العام النهائي 2.03.24 ساعتين.

قال أحمد مع نهاية الباها: "لقد كانت منافسات جيدة واستمتعت مع شقيقي ناصر بكل لحظة. قام بعمل رائع من ناحية الملاحة، فلم نخرج عن المسار المحدد وربما قمنا ببعض اللفات عندما كنا نتجاوز حدود السرعة".

وأضاف: "قام بعمل رائع وكنت من ناحيتي مركزاً لإعادة السيارة إلى المنزل (من دون الحاق الأضرار بها) وعدم التعرض للإنثقابات. قدنا بنمط جيد والآن لديّ عمل لم أتمكن من إنهائه في داكارـ لذا آمل في أن نتمكن من الذهاب إلى هناك".

وعن سرّ هذا التفوق الكبير، قال الملاح ناصر سعدون الكواري: "أهل مكة أدرى بشعابها. الحمدلله رب العالمين".

في فئة الدراجات النارية فوق 450 سي سي، برز عدة دراجين على الرغم من أن المشاركين في هذه الفئة لا يسمح لهم بحصد النقاط ضمن الترتيب العام لـ "فيم" كأس العالم للباها. وفي حين انطلق الدراج السعودي أحمد الجابر مع 16 ثانية لصالحه في صدارة هذه الفئة أمام بريت هانت، إلاّ أن البريطاني قلب المعايير وتمكن من انتزاع الصدارة من السعودي متقدماً بفارق 7.51 دقائق بعد أداء اكثر من رائع في المرور الأخير على الكثبان الرملية، حيث توقف العديد من الدراجين بعدما عانوا من الرمال قبل أن يتابعوا مسيرتهم على غرار هاري مايكل وهوغ ماكاي وجوزيف دان.

باها قطر الدولي ـ الترتيب العام بعد نهاية المرحلة المرحلة الاخيرة:

ـ فئة الدراجات النارية ( حتّى 450 سي سي) فيم:

1ـ محمد البلوشي (الإمارات)/ كيه تي أم 450 آر آر / 9.25.12 ساعات

2ـ روبرت والاس (بريطانيا)/ كيه تي أم 450 آر آر/ 9.36.09 س.

3ـ أندرو نيولاند (بريطانيا)/ كيه تي أم إس إكس سي أف/ 10.00.49 س.

4ـ عبدالله الشطي (الكويت)/ كيه تي أم 450/ 10.00.49 س.

5ـ ريتشارد دورس (بريطانيا)/ كيه تي أم 450 آر آر/ 10.41.19 س.

6ـ ماكي رييس ـ ستافروس (بريطانيا)/ كيه تي أم 450 إي إكس سي ـ ألف/ 11.03.04 س.

7ـ غينادي كورولينكو (روسيا)/ كيه تي أم إي إكس سي 450/ 11.34.02 س.

8ـ إدوارد لاينز (نيوزيلندا)/ كيه تي أم 450 آر أف آر/ 11.36.19 س.

9ـ الشيح محمد آل ثاني (قطر)، هوندا سي آر أف 450 رالي آر5/ 14.10.54 س.

10ـ كورت بورو (بريطانيا)/ كيه تي أم 450 رالي/ 14.42.37 س.

فئة الـ "كواد":

1ـ هيثم التويجري (السعودية)/ياماها واي أف زد 450 آر/ 11.29.43 ساعة

2ـ سلطان المسعود (السعودية)/ ياماها رابتور/ 18.23.56 س.

3ـ فيصل الصويح (السعودية)/ ياماها/ 18.24.04 س.

4ـ هاني النميسي (السعودية)/ ياماها رابتور/ 18.41.04 س.

فئة الـ "أس أس في":

1ـ أحمد الكواري (قطر)/ناصر الكواري (قطر)/ ياماها واي إكس زد 1000 آر/ 7.21.48 ساعات

2ـ عبدالله الخليفي (قطر)/عبدالعزيز الجابري (قطر)/ ياماها واي إكس زد 1000 آر/ 10.18.11 س.

3ـ خالد المهندي (قطر)/ كريس بارويك (بريطانيا)/بولاريس آر زد آر 1000/ 13.13.19 س.

4ـ هنري قاعي (لبنان)/موسى دجيهريان (الأردن)/ كان ـ آم إكس3/ 18.22.28 س.

فئة الدراجات النارية (ما فوق 450 سي سي):

1ـ بريت هانت (بريطانيا)/ كيه تي أم أندورو آر/ 11.11.59 ساعة

2ـ أحمد الجابر (السعودية)/ كيه تي أم إي إكس سي ـ أف/ 11.19.50 س.

3ـ محمد الخاطر (السعودية)/ كيه تي أم إي إكس سي500/ 15.15.02 س.

4ـ هاري مايكل (بريطانيا)/ بيتا رايسينغ/ 18.22.56 س.

5ـ باتسي كويك (بريطانيا)/ بيتا آر آر / 18.25.40 س.

6ـ هوغ ماكاي/ كيه تي أم 500 إي إكس سي ـ أف/ 18.37.20 س.

7 جوزيف دان (بريطانيا)/ كيه تي أم 500 إي إكس سي ـ أف/ 18.44.52 س.

باها قطر المحلي:

1ـ إميل ستوكينز (بلجيكا)/ كان ـ آم دي أس450/ 18.24.48 ساعة