باها قطر الدولي 2022: ناصر صالح العطية وكونراد دابروفسكي الأسرع في المرحلة التأهيلية

سجل العطية المتوج برالي داكار أربع مرات مع ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل المشارك برخصة من أندورا على متن تويوتا هايلوكس توقيتاً قدره 5.11.8 دقائق ليتصدر ترتيب الجولة الثانية من كأس الشرق الاوسط للكروس كاونتري للباها "فيا"، متقدماً بفارق 4.3 ثوانٍ عن سائق تويوتا السعودي يزيد الراجحي.

قال العطية: "بداية جيدة لأنها لم تكن سهلة على مسارات ضيقة"، مضيفاً: "أعتقد أننا قمنا بعمل جيد من دون أي أخطاء. غداً سيكون أسرع بكثير. ربما من الأفضل لي أن أبدأ من المرتبة الاولى، ولا أريد أن أكون وراء آليات كان آم. لأنه ربما سيكون الغبار أكثر. سوف نرى".

من ناحيته، قال الراجحي: "سعداء بأننا تمكنا من إنهاء المرحلة لأن محرك السيارة توقف عن الدوران عدة مرات. أعتقد أنها مشكلة كهربائية. لكننا لم نهدر سوى 4.3 ثوانٍ. تابعنا اعتماد القيادة الضاغطة والأهم بالنسبة لي هو الاستمتاع. لهذا السبب جئت إلى هنا ".

كريس ميك، باها قطر

في المقابل، بدأ الإيرلندي كريس ميك المقيم في أندورا مغامرته في الصحراء القطرية مع ثالث أسرع توقيت خلف مقود كان ـ آم مافريك مصنف ضمن فئة تي3 إلى جانب ملاحه الفرنسي فرانسوا كازاليه، ليتصدر بدوره فئته. في حين كان زميله السابق وسائق الراليات الإسباني داني سوردو صاحب خامس أسرع توقيت في الترتيب العام، خلف السعودي ياسر بن سعيدان، والثاني ضمن فئة تي3.

قال ميك: "لم أكن في هذا الموقف من قبل حيث ترتبط جميع الفئات ببعضها البعض".

وأشار سائق الراليات أنه "كنت أعتقد أني سأحتل المرتبة التاسعة أو العاشرة، ما يعني أنك ستفتح المسار. لم أكن أريد أن ينتهي بي الأمر أن أدخل في خضم هذه الاستراتيجية. اليوم مغاير عما يمكن أن نتوقعه غدًا. فاليوم كنا نحتاج إلى ملاحظات سريعة، لذلك كانت نصف المرحلة أشبه بالمراحل الخاصة بالسرعة في الراليات والنصف الآخر أشبه براليات الرايد".

وختم قائلاً: "لقد خضت رالي داكار خلف مقود سيارة مكشوفة. درجات الحرارة اليوم لم تكن بهذا السوء. استمتعت بذلك وتحديداً خلف مقود كان ـ آم لفريق ساوث رايسينغ. السيارة متوازنة وكل شيء يعمل بشكل صحيح ".

في المقابل قال سوردو: "من الصعب العثور على نقطة الالتفاف عند المنعطفات. أريد أن أعرف إلى أي مدى يمكنك الخروج (عن المسار التسابقي) عندما تأتي نقطة المسار (وي بوينت) . المشكلة الوحيدة هي أن المنعطفات لا تصل أبدًا. كانت لدينا مشكلة مع الشمس. لكن الأمور ممتعة وقد حللنا في المركز الخامس إلاّ أننا نريد المزيد...".

ووصل القطري خليفة صالح العطية، الشقيق الأصغر لناصر، في المركز السادس في الترتيب العام والأوّل في فئته تي4، متقدماً بفارق 24.3 ثانية عن مواطنه السائق المخضرم والعائد إلى الراليات سعدون الكواري. وتصدر السعودي منيف الشمري ترتيب فئة تي2 ضمن الباها الدولي.

كونراد دابروفسكي، باها قطر

في فئة الدراجات النارية، سجل دابرفكسي، نجل دراج وسائق راليات الكروس كاونتري السابق ماريك، على متن دراجته هوسكفارنا أف آر 450 توقيتاً قدره 6.01.3 دقائق ليتصدر ترتيب الدراجات النارية وفئة والناشئين.

ومع مضاعفة الوقت بعامل أربعة، يتحضر الدراج البولندي لخوض غمار المرحلة الأولى الخاصة ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم للباها للدراجات النارية "فيم" بفارق ومركز أول عند خط الانطلاق الجمعة.

وحلّ الإماراتي محمد البلوشي ثانياً، متقدماً على البريطاني ماكي ريس ـ ستافروس. فيما أكمل المراكز الخمسة الأولى الكويتي عبدالله الشطي والأردني عبدالله أبو عيشة توالياً.

وتصدرت البولندية جوانا مودرزفسكا فئة السيدات، علماً أنها احتلت المركز الرابع عشر في الترتيب العام.

قال البلوشي حامل اللقب في باها قطر: "هو واحد من أصعب الأحداث التي يمكنك المشاركة فيها على متن دراجة. الملاحة صعبة للغاية، خاصة عندما تتنافس ضد الساعة".

وأضاف: "يجب أن أعرف ذلك، لقد حققت نتائج جيدة كما تم إخلائي بطائرة هليكوبتر في الماضي (تعرض لحادث). يتوجب على الدراجين توخي الحذر الشديد يوم الجمعة عندما نخوض المرحلة الثانية خلف السيارات. من المؤكد أن تكون هناك أخاديد ومسارات في الأماكن الأكثر ليونة وهذا سيجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للدراجات ".

في فئة الـ "كوادز" تقدم السعودي هاني النميسي على مواطنيه فيصل الصويح وعبدالمجيد الخليفي. في حين كان القطري عبد الله الخليفي على متن ياماها المشارك الوحيد في فئة "أس أس في".

وتم السماح لثمانية عشر مركبة، بما في ذلك 11 في فئة تي3 وثلاث في فئة تي4 اجتازت الفحص الفني للاتحاد الدولي للسيارات بالمشاركة باها قطر الدولي، إضافة إلى 6 آليات في الباها الوطني. في حين لم يتمكن العديد من السائقين من بينهم ميروسلاف زابليتال وصالح السيف وخالد الفريحي ومحمد التويجري من القدوم للمشاركة. في حين تم قبول مشاركة عبدلله الربان في الباها الوطني عقب عدم توفر في سيارته من طراز جيب شروط أنظمة السلامة المعتمدة في الاتحاد الدولي.

في المقابل، شهدت قائمة الدراجات النارية مشاركة 22 دراجة نارية ، وأربعة كواد ، وآلية ضمن فئة الـ "اس اس في" في الباها الدولي، إضافة إلى مشاركة 16 دراجاً في المنافسات الوطنية وأخذ شارة انطلاق المرحلة التأهيلية. في حين غاب عن قائمة المنطلقين كل من الألماني فيليب هورلمان، الأسترالي سايمون فرانسيس والعديد من الدراجين السعوديين، بمن فيهم عبد العزيز العطاوي وسلطان المسعود في فئة الـ "كوادز".

وجانب الحظ الدراج الأسترالي مارتن تشالمرز المقيم في قطر اثر تعرضه لإصابة في ذراعه قبل انطلاق المنافسات، ما دفعه للانسحاب بعدما كان قدّم أداء رائعاً في الجولة الافتتاحية لسلسلة "فيم" باها في الأردن.

وتقدم الدراج الموهوب الإماراتي محمد ميرزا على متن هوسكفارنا ​​المشاركين في الباها الوطني، إلى جانب السعودي مشعل الغنيم.

غدًا، تغاد الأطقم المشاركة في باها قطر الدولي لوسيل لاجتياز مرحلة وصل بمسافة 85.85 كيلومترًا قبل أن تخوض قسمين انتقائيين بطول 122.73 كيلومترًا و 124.86 كيلومترًا، بدءًا من الساعة 09.05 و 11.25 على التوالي بالتوقيت المحلي.

وتخوض الأطقم المشاركة في فئة الدراجات والـ "موادز" القسم الاوّل الأطول في تمام الساعة 09.25، قبل أن تنتقل لخوض القسم الثاني الأقصر الذي يبلغ 122.73 كيلومترًا بعد توقف لقرابة 20 دقيقة وإعادة التزود بالوقود.

باها قطر الدولي 2022 ـ الترتيب العام المؤقت بعد نهاية المرحلة التأهيلية (الأولى)

سيارات:

1ـ ناصر صالح العطية (قطر) ـ ماثيو بوميل (أندورا)/ تويوتا جي آر دي كيه آر هايلوكس/ 5.11.8 دقائق

2ـ يزيد الراجحي (السعودية) ـ مايكل أورر (بريطانيا)/ تويوتا هايلوكس أوفردرايف/ 5.16.1 د. 3ـ كريس ميك (أندورا) ـ فرانسوا كازاليه (فرنسا)/ كان ـ آم مافريك إكس3/ تي3/ 5.46.1 د.

4ـ ياسر بن سعيدان (السعودية) ـ لوران ليشتلوشتر (فرنسا)/ تويوتا هايلوكس أوفردرايف/ 5.50.5 د.

5ـ داني سوردو (إسبانيا) ـ كزافييه بانسيري (فرنسا)/ كان ـ آم مافريك إكس3/ تي3/ 5.53.9 د.

6ـ خليفة العطية (قطر) ـ ماكس دلفينو (فرنسا)/كان ـ آم مافريكس إكس آر أس/ تي4/ 6.08.4 د.

7ـ خالد المهندي (قطر) ـ نيك لاينز (نيوزيلندا)/ كان ـ آم مافريكس إكس آر أس/ تي3/ 6.10.3 د.

8ـ أحمد شاهين المهندي (قطر)/مبارك خليفة الخليفي (قطر)/ كان ـ آم مافريك إكس3/ تي3/ 6.15.0 د.

9ـ عادل عبدالله (قطر)/هوغو ماغاليش (البرتغال)/ كان ـ آم مافريك إكس3/ تي3/ 6.24.3 د.

10ـ أحمد الكواري (قطر) ـ مانويل لوكيزي (قطر)/ كان ـ آم مافريك إكس3/ تي3/ 6.26.2 د.

11ـ سعدون الكواري (قطر)/ناصر سعدون الكواري (قطر)/ كان ـ آم مافريك إكس آر أس/تي4/ 6.32.7 د.

12ـ عبدالله الكواري (قطر)/مارك سولا (إسبانيا)/كان ـ آم مافريك إكس3/ تي3/ 6.39.7 د.

13ـ علياء كولوك (الإمارات)/سيباستيان دولوني (فرنسا)/ كان ـ آم مافريك دي في21/تي 3/ 6.41.6 د.

14ـ منيف الشمري (السعودية)/تامر حيجازيم (السعودية)/نيسان باترول/ 6.59.0 د.

15ـ ياسمين كولوك (الإمارات)/ستيفان دوبليه (فرنسا)/كان ـ آم مافريك دي في 21/تي 3/ 7.22.8 د.

دراجات نارية:

1ـ كونراد دابروفسكي (بولندا)/ هوسكفارنا أف آر 450/ 6.01.3 دقائق

2ـ محمد البلوشي (الإمارات)/هوسكفارنا أف آر 450/ 6.30.6 د.

3ـ ماكي ريس ـ ستافورس (بريطانيا)/ كيه تي أم 450 إي إكس سي ـ أف/ 6.30.6 د.

4ـ عبدالله الشطي (الكويت)/ كيه تي أم 450 رالي ريبليكا/ 6.37.5 د.

5ـ عبدالله أبو عيشة (الأردن)/ كيه تي أم 450 إي إكس سي ـ أف/ 6.39.7 د.

6ـ أليكس ماكلنيز (بريطانيا)/ هوسكفارنا أف إي 450/ 6.48.1 د.

7ـ توماس كونغسهوي (الدنمارك)/ هوسكفارنا أف آر 450/ 7.05.6 د.

8ـ مايكل أندرسون (جنوب إفريقيا)/ كيه تي أم 450 إي إكس سي ـ أف/ 7.17.7 د.

9ـ محمد الكعبي (قطر)/ بيتا آر آر/ 7.21.0 د.

10ـ روبرت والاس (بريطانيا)/ كيه تي أم 450 رالي ريبليكا/ 7.35.2 د.

كوادز:

1ـ هاني النميسي (السعودية)/ ياماها/ 8.38.6 دقائق

2ـ فيصل الصويح (السعودية)/ ياماها/ 8.41.0 د.

3ـ عبدالمجيد الخليفي (السعودية)/ ياماها 700 سي سي/ 8.52.6 د.

باها قطر الوطني 2022ـ الترتيب العام المؤقت بعد المرحلة التأهيلية (الأولى):

السيارات:

1ـ المشنا الشمري (السعودية)/هاني الشمري (السعودية)/ نيسان باترول/ 6.47.4 د.

2ـ عبدالعزيز اليعيش (السعودية)/فيصل العامري (السعودية)/ نيسان باترول/ 6.54.9 د.

3ـ متعب سعود الشمري (السعودية)/ بدر العجمي (السعودية)/ نيسان باترول/ 7.11.9د.

4ـ عبدالله الربان (قطر)/ بيدرو سانتوس (البرتغالي)/ جيب/ 7.17.4 د.

5ـ ضاري الظفيري (الكويت)/ سفاح الظفيري (الكويت)/ كان ـ آم مافريك إكس3/ 7.29.1 د.

6ـ سالم الظفيري (الكويت)/فراس الظفيري (الكويت)/ نيسان باترول/ 9.09.0 د.

الدراجات النارية:

1ـ محمد ميرزا (الإمارات)/ هوسكفارنا/ 6.27.7 دقائق.

2ـ مشعل الغنيم (السعودية)/ كيه تي أم 450 رالي/ 6.57.4 د.

3ـ بدر البدر (السعودية)/ كيه تي أم إي إكس سي 500/ 7.15.5 د.

4ـ عبدالرحمن النصر (قطر)/ ياماها/ 7.58.6 د.

5ـ جاكو أندرسون (جنوب إفريقيا)/ كيه تي أم إي إكس سي 500/ 8.26.4 د.

6ـ دوم أرنو (بلجيكا)/ سوزوكي أل تي ـ آر450/ 8.26.6 د.