باها قطر الدولي 2022: العطية يفوز ويتقدّم ثلاثية عربية أمام الراجحي وبن سعيدان

ولم يتمكن العطية مع ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل المشارك برخصة من أندورا على متن "تويوتا جي آر ديه كيه آر هايلوكس" من أخذ شارة انطلاق المرحلة الرابعة والأخيرة (200.39 كلم) اليوم السبت على خلفية تضاءل الرؤية بسبب الغبار المتناثر من جراء الرياح القوية، ما حتّم على المنظمين تفضيل عناصر السلامة والحفاظ على سلامة السائقين على خوض المرحلة ليعلنوا قرار الالغاء وتجميد المراكز مع نهاية يوم أمس (الجمعة)، إضافة إلى تقليص النقاط للأطقم التي تمكنت من انهاء باها قطر الدولي، والمسجلة رسمياً في الجولة الثانية من "فيا" كأس الشرق الاوسط للكروس كاونتري للباها.

قال العطية: "السلامة هي الأهم للجميع وكان القرار الوحيد والصائب هو إلغاء المرحلة اليوم"، مضيفاً: "كان يمكن أن تكون معركة جيدة. كنت سعيداً جداً من طريقة أداء السيارة بالأمس وأنا سعيد دائماً بالفوز بالراليات في بلدي قطر. هذه التضاريس صعبة والملاحة ليست سهلة أبداً".

وبناءً على ما تقدم، حلّ الراجحي مع ملاحه مايكل أورر (تويوتا هايلوكس) في المركز الثاني، فيما أكمل مواطنه ياسر بن سعيدان ثلاثية تويوتا على منصة التتويج بحلوله ثالثاً مع ملاحه الفرنسي لوران ليشتلوشتر.

قال الراجحي: "كان إلغاء المرحلة قراراً حكيماً وجيداً، فالسلامة مهمة جداً. كانت الرياح شديدة والغبار كثيف وحاول المنظمون دفعنا إلى نقطة المراقبة الأولى لمحاولة معرفة كيف ستسير الأمور".

وتابع: "لم نتمكن من الرؤية، لذلك كان قراراً جيداً. نريد ممارسة رياضة السيارات بطريقة آمنة. بالتأكيد أنا سعيد بالمركز الذي احتللته، فمع المركز الثاني في قطر عليك أن تكون سعيداً. الفوز هنا صعب وناصر يملك خبرة كبيرة".

في فئة الدراجات النارية، لم يواجه دراج فريق "داست" دابروفسكي أي مشكلة لإنهاء هذه المرحلة متقدماً على جميع منافسيه بتسجيله أسرع توقيت مع 2.52.48.9 ساعتين، وليحكم قبضته على صدارة الترتيب العام بوقت إجمالي بلغ 6.41.53.4 ساعات بفارق 10.53.9 دقائق عن حامل اللقب الإماراتي محمد البلوشي.

وهو الفوز الأوّل للعلامة التجارية هوسكفارنا في باها قطر والثاني لدراج بولندي على متن إطارين بعد فوز ماتشي غييمزا باللقب عام 2018.

قال دابروفسكي عقب فوزه باللقب: "كان الأمر صعباً اليوم حيث في بعض الأماكن واجهنا الرمال البيضاء والرياح القوية، فكان من الصعب رؤية الزوايا".

واضاف: "استمتعت بذلك. كنت اعتمد القيادة الضاغطة لأني لم أكن أريد لباقي الدراجين أن يلحقوا بي. ركزت على الملاحة فيما كانت السرعة تأتي تلقائيا. كان يوماً جيداً اذ حققت أول فوز لي على الإطلاق هنا (في احدى المراحل) وفزت بالرالي. لم أتوقع ذلك. أنا مندهش وسعيد حقاً".

وقاد الإماراتي محمد البلوشي والبريطاني ماكي ريس ستافروس جنباً إلى جنب خلال فترات طويلة من المرحلة، لينهيا الباها في المركزين الثاني والثالث توالياً.

قال البلوشي الذي جرد من لقبه: "أعتقد أن المركز الثاني جيد في هذه الظروف. أهنئ كونراد على فوزه. سأعود العام المقبل وأحاول أن أظهر بصورة أفضل، أما الآن فيجب أن أركز على تحقيق أفضل النتائج في الراليات القادمة ".

وأضاف ريس ـ ستافروس صاحب المركز الثالث، قائلاً: "كانت الرياح شديدة للغاية. تمكنت من اللحاق بمحمد (البلوشي) قبل التزود بالوقود وحاولت أن أتصدر. ثم ضللت قليلاً وتناوبنا (على التقدم). تمكنت من انهاء الرالي على منصة التتويج، لا أستطيع أن أصدق ذلك. هي أفضل نتيجة لي بالتأكيد ".

ووصل الجنوب أفريقي مايكل أندرسون رابعاً في الترتيب العام، متقدماً على البريطاني أليكس ماكينز الخامس. واكمل السعودي أحمد الجابر وروبرت والاس والشيخ محمد آل ثاني المشارك في فئة ما فوق 450 سنتم مكعب والبحريني سلمان فرحان المراكز العشرة الأولى.

في فئة "تي3" للآليات خفيفة الوزن اكتسب سائق الراليات كريس ميك خبرة كبيرة خلف مقود كان ـ آم مافريك ليحتل المركز الاوّل والمرتبة الرابعة في الترتيب العام إلى جانب ملاحه الفرنسي فرانسوا كازاليه. وأنهى السائق الإيرلندي المقيم في أندورا باها قطر متقدماً بفارق 21.25.3 دقيقة عن السائق المحلي أحمد الكواري المشارك على متن كان ـ آم بألوان فريق الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية.

تحدث ميك قائلاً: "لسوء الحظ، تم إلغاء اليوم الثاني"، وأضاف: "كانت الرياح قوية حيث كان من المقرر أن تبدأ المرحلة. كانت مثل عاصفة رملية صغيرة وكانت الرؤية منخفضة جداً. اتخذ المنظمون قراراً بشأن السلامة. إنه لأمر محبط بعض الشيء ألاّ يتمكن الجميع من اجتياز المزيد من الكيلومترات".

وختم الفائز بخمس راليات في الـ "دبليو آر سي": "لقد استمتعت حقاً باليوم الأول ومنافسات المرحلتين. كنت سعيدا لأننا كنا نقود بإيقاع جيد. أستطيع أن أقول إنه فوزي الأول على مسارات راليات الرايد. ما زلت أتعلم وأتطلع إلى الأحداث القادمة ".

ونال خليفة صالح العطية، شقيق ناصر، وملاحه ماكس دلفينو عقوبة اضافة 12 دقيقة إلى توقيته مساء يوم الجمعة لعدم اجتيازه بعض نقاط المراقبة، ليتراجع القطري إلى المركز السادس في الترتيب العام، ورغم ذلك احتفظ بصدارة فئة "تي4" متقدماً بفارق 4.32.8 دقائق عن سعدون الكواري ونجله ناصر. واختتم راشد المهندي والإماراتية ياسمين كلوك وعادل عبد الله المراكز الأولى خلف مقود كان ـ آم.

في المقابل، تحطمت آمال السائق الاسباني داني سوردو بعدما تاه يوم أمس وخسر الكثير من الوقت وتعرض لعقوبة اضافة 47 دقيقة إلى توقيته لعدم مروره عند اربع نقاط مراقبة، في مغامرته الأولىى خلف مقود كان ـ آم بألوان فريق ناصر رايسينغ.

وأنهى سائق الراليات الذي يشارك هذا العام مع فريق هيونداي في بطولة العالم للراليات، باها قطر في المرتبة 13 في الترتيب العام والمركز الثامن ضمن فئة تي3.

واحتل السعودي منيف الشمري (نيسان باترول) المركز الرابع عشر في الترتيب العام محرزاً لقب فئة تي2، في حين فاز مواطنه عبد المجيد الخليفي بلقب فئة الـ "كوادز" (دراجات نارية مع أربعة اطارات) على متن ياماها ضمن منافسات باها قطر الدولي، بينما أكمل منافسه الرئيسي البلجيكي إميل ستوكينز جزءًا فقط من المرحلة النهائية.

وكان القطري عبد الله الخليفي المشارك الوحيد في فئة "أس أس في" الآليات الخفيفة للدراجات النارية "فيم".

وتقدم السعودي مشعل الغنيم على مطارده المباشر الإماراتي محمد ميرزا ​​ للفوز بلقب فئة الدراجات النارية في باها قطر الوطني. في حين أحرز الثنائي المشنا الشمري وهاني الشمري لقب فئة السيارات الوطنية.

وفي مجريات المرحلة، اشتدت قوة الرياح خلال الليل وكان من المتوقع أن تزداد السرعة من الشمال الغربي حوالي ساعة، في حين قاد دابروفسكي الدراجين والسائقين معاً إلى القسم الانتقائي الأخير البالغ 202.39 كلم.

انطلق الدراج البولندي غرب قطر وشق طريقه عبر الصحراء الوسطى، عبر نقطة للتزود بالوقود للدراجات عند نقطة المراقبة الثانية، لينتهي عبر الكثبان الرملية والمسطحات الرملية في جنوب البلاد. أدى ارتفاع المد والجزر والطين الناعم إلى عدم توفر المسارات النهائية التقليدية على طول الشواطئ ومناطق المد والجزر المنخفضة في هذه المناسبة.

ونال العديد من الدراجين عقوبات زمنية لعدم اجتيازهم النقاط المحددة في كتيب الطريق الجمعة، فتراجع الشيب المشارك في فئة ما فوق 450 سنتم مكعب بعدما نال عقوبة اضافة 5.57 ساعات إلى توقيته، على غرار ما حصل مع كل من كونغشوغ الذي عوقب بـ 4.1 ساعات والشطي (3.58 ساعات). في حين لم ينطلق الدراج القطري محمد الكعبي صباح اليوم.

سريعاً تقدم دابروفسكي باقي الدراجين وابتعد عن الثنائي البلوشي وريس ـ ستافروس مع تقدم المرحلة واشتداد الرياح، وقبل اجتيازه خط النهاية تقدم البولندي بفارق 5.43.6 دقائق عن أقرب مطارديه ليحرز التوقيت الاسرع وبالتالي المركز الاوّل.

خلفه، دار صراع ثنائي بين البلوشي وريس-ستافروس حيث اقتربا من بعضهما البعض من بعضهما البعض حتى النهاية، في حين لم يحالف الحظ الدراج السعودي عبد الحليم المغيرة الذي اضطر للانسحاب علماً أنه كان يحتل المركز السابع.

وفي حين كانت الأطقم المشاركة في فئة السيارات تستعد للانطلاق، اشتدت الرياح، ما دفع القطري عبد الله الكواري لعدم إعادة تشغيل محرك الـ كان ـ آم تي3، في حين عمد المنظمون إلى تعديل موقع نقطة الانطلاقة الرسمية للمشاركين في باها قطر الدولي من أجل تأمين أفضل شروط الرؤية والسلامة وتحويل الاطقم إلى موقع تحكم جديد على بعد 38.69 كيلومتراً من نقطة المراقبة الأولى.

لكن سوء حالة الطقس وصعوبة الرؤية والغبار المتناثر في الأجواء، دفع المنظمين إلى إلغاء المنافسات المخصصة للسيارات والعودة إلى لوسيل.

باها قطر الدولي 2022 ـ الترتيب العام المؤقت بعد نهاية يوم السبت (ترتيب غير رسمي)

سيارات:

1ـ ناصر صالح العطية (قطر) ـ ماثيو بوميل (أندورا)/ تويوتا جي آر دي كيه آر هايلوكس/ 2.21.11.5 ساعتان

2ـ يزيد الراجحي (السعودية) ـ مايكل أورر (بريطانيا)/ تويوتا هايلوكس أوفردرايف/ 2.25.04.1 س.

3ـ ياسر بن سعيدان (السعودية) ـ لوران ليشتلوشتر (فرنسا)/ تويوتا هايلوكس أوفردرايف/ 2.48.41.3 س.

4ـ كريس ميك (أندورا) ـ فرانسوا كازاليه (فرنسا)/ كان ـ آم مافريك إكس3/ تي3/ 2.50.40.6 س.

5ـ أحمد الكواري (قطر) ـ مانويل لوكيزي (قطر)/ كان ـ آم مافريك إكس3/ تي3/ 3.12.05.9 س.

6ـ خليفة صالح العطية (قطر) ـ ماكس دلفينو (فرنسا)/كان ـ آم مافريكس إكس آر أس/ تي4/ 3.14.01.7 س.

7ـ سعدون الكواري (قطر)/ناصر سعدون الكواري (قطر)/ كان ـ آم مافريك إكس آر أس/تي4/ 3.18.34.5 س.

8ـ راشد المهندي (قطر)/ سيمون غوسبوداركزيك (بولندا)/ كان ـ آم مافريكس إكس آر أس/ تي3/ 3.22.48.3 س.

9 ياسمين كولوك (الإمارات)/ستيفان دوبليه (فرنسا)/ كان ـ آم مافريك دي في21/تي 3/ 3.29.23.6 س.

10ـ عادل عبدالله (قطر)/هوغو ماغاليش (البرتغال)/ كان ـ آم مافريك إكس3/ تي3/ 3.35.48.8 س.

11ـ علياء كولوك (الإمارات)/ سيباستيان دولونيه (فرنسا)/كان ـ آم مافريك دي في21/تي3/ 3.36.35.6 س.

12ـ خالد المهندي (قطر) ـ نيك لاينز (نيوزيلندا)/ كان ـ آم مافريكس إكس آر أس/ تي3/ 3.46.53.1 س.

دراجات نارية:

1ـ كونراد دابروفسكي (بولندا)/ هوسكفارنا أف آر 450/ 6.41.53.4 ساعات

2ـ محمد البلوشي (الإمارات)/هوسكفارنا أف آر 450/ 6.52.47.3 س.

3ـ ماكي ريس ـ ستافروس (بريطانيا)/ كيه تي أم 450 إي إكس سي ـ أف/ 7.08.08.6 س.

4ـ مايكل أندرسون (جنوب إفريقيا)/ كيه تي أم 450 إي إكس سي ـ أف/ 8.38.58 س.

5ـ أليكس ماكينز (بريطانيا)/ هوسكفارنا أف إي 450/ 8.45.10.6 س.

6ـ أحمد الجابر (السعودية)/كيه تي أم/ 8.51.52.7 س.

7ـ روبرت والاس (بريطانيا)/ كيه تي أم 450 رالي ريبليكا/ 8.52.20.9 س.

8ـ محمد آل ثاني (قطر)/بيتا آر آر/ 9.12.03.1 س.

9ـ سلمان فرحان (البحرين)/هوسكفارنا أف إي 450/ 9.14.52.4 س.

10ـ عبدالمجيد الخليفي (السعودية)/ ياماها 700 سي سي/ 9.26.17.9 س.

كوادز:

1ـ عبدالمجيد الخليفي (السعودية)/ ياماها 700 سي سي/ 9.11.17.9 س.

باها قطر الوطني 2022ـ الترتيب العام المؤقت بعد نهاية يوم الجمعة (ترتيب غير رسمي)

السيارات:

1ـ المشنا الشمري (السعودية)/هاني الشمري (السعودية)/ نيسان باترول/ 1.41.14.7 ساعة

2ـ متعب سعود الشمري (السعودية)/ بدر العجمي (السعودية)/ نيسان باترول/ 1.52.19.1 س.

3ـ عبدالله الربان (قطر)/ بيدرو سانتوس (البرتغالي)/ جيب/ 2.32.27.8 س.

4ـ سالم الظفيري (الكويت)/فراس الظفيري (الكويت)/ نيسان باترول/ 3.00.35.1 س.

5ــ ضاري الظفيري (الكويت)/ سفاح الظفيري (الكويت)/ كان ـ آم مافريك إكس3/ 4.15.02.7 س.

6ـ عبدالعزيز اليعيش (السعودية)/فيصل العامري (السعودية)/ نيسان باترول/ 4.44.54.9 س.

الدراجات النارية:

1ـ مشعل الغنيم (السعودية)/ كيه تي أم 450 رالي/ 5.51.19.8 ساعات

2ـ محمد ميرزا (الإمارات)/ هوسكفارنا/ 6.10.04.6 س.

3ـ أركادي بوشينن (قطر)/ كيه تي أم 450/ 6.27.01.9 س.

4ـ عبدالرحمن الناصر (قطر)/ ياماها/ 6.36.02.1 س.

5ـ غرغي كيس (المجر)/ بيتا آر آر 480/ 6.38.46.5 س.