باها قطر الدولي 2022: العطية ودابروفسكي يوسعان فارق صدارتيهما 

بدأ العطية مع ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل المشارك برخصة من أندورا على متن تويوتا جي آر ديه كيه آر هايلوكس القسم الثاني من المركز العاشر وتمكن سريعاً من تجاوز جميع منافسيه ليسجل أسرع توقيت في المرحلة الثانية (122.73 كلم) مع 1.09.12.4 ساعة، في حين لاحقه سائق تويوتا الآخر السعودي يزيد الراجحي الذي تأخر عنه مع نهاية هذه المرحلة بفارق 5.14.8 دقائق.

وافتتح الراجحي مع ملاحه مايك أورر المسارات خلال معظم فترات المرحلة الثالثة بمسافة 124.86 كيلومتراً، بعدما تمكن هذا الثنائي من تجاوز أحمد الكواري بعد البداية بقليل، ليتوج السعودي سرعته وقيادته بأسرع توقيت مع 1.05.20.8 ساعة أمام العطية (تأخر 1.16.5 دقيقة) والمركز الثاني في الترتيب العام بفارق 3.52.6 دقائق خلف العطية المتصدر بوقت إجمالي وقدره 2.21.11.5 ساعتان.

قال العطية: "كان مروراً جيداً ولم تكن لدينا أي مشكلات باستثناء تعرضنا لحالة انثقاب للإطار"، مضيفاً: "بالنسبة للمرحلة الثانية، لم نكن بحاجة إلى اعتماد القيادة الضاغطة لأنه كان هناك الكثير من الحجارة وأردنا المحافظة على السيارة ليوم غد. لست مندهشاً من وتيرة يزيد. سنحاول بذل قصارى جهدنا غداً".

من ناحيته، قال الراجحي: "كان يوماً جيداً بالنسبة لنا. لم يحالفنا الحظ في المرحلة الأولى اذ تعرضنا لحالة انثقاب للإطار بعد 10 كيلومترات من البداية، كما تمكنت من اللحاق بياسر (بن سعيدان) وتبعته قرابة 70 كيلومتراً مع الغبار والمزيد من الغبار".

وتابع: "خسرنا معاً، أنا وياسر في مكان واحد لأننا سلكنا طريقاً مختلفاً ثم رأينا ناصر وتبعناه. لكن خسرنا بعض الوقت. في المرحلة الثانية اعتمدنا القيادة الضاغطة والسريعة وقام مايكل بعمل رائع. الملاحة صعبة للغاية في قطر وحققنا نتيجة رائعة بفوزنا بالمرحلة. نحن لسنا بعيدين جداً (عن العطية) لكننا بحاجة للضغط أكثر غداً".

كريس ميك، باها قطر الدولي

وتحدث ميك رابع الترتيب العام ومتصدر فئة "تي3" عما واجهه من مشكلات قائلاً: "استمتعت كثيراً. تعرضنا لحالتي انثقاب للاطارين في بداية المرحلة الثانية واضطررنا للتوقف وتبديلهما ما جعلنا من دون إطار احتياطي للمرحلة الثالثة لذا توجب علينا توخي الحذر".

وأضاف: "كانت مرحلة مخادعة ولكن تمكنا من الوصول إلى خط النهاية. كل التقدير للملاح فرانسوا (كازاليه)، فقد كان دقيقاً ورائعاً. المرحلة مخادعة جداً واخترنا المسارات الصحيحة وتعليماته كانت واضحة. كنت ألحق بقرابة 5 أو 6 سيارات في المرحلة الثالثة لذا فان المسارات التي خلفتها الدراجات النارية لم تشكل أي مشكلة بالنسبة لنا. لقد استمتعت حقاً".

ورغم تعرضه لحالتي انثقاب لاطارين، إلا أن خليفة صالح العطية، شقيق ناصر، تمكن من الوصول خامساً وحافظ على صدارة فئة تي4، متقدماً على أقرب منافسيه في هذه الفئة السائق المخضرم سعدون الكواري، بعدما لم يكن الحظ إلى جانب الإيطالية كاميليا ليباروتي التي اضطرت للانسحاب اثر كسر في جهاز التعليق الأمامي الأيسر.

افتتح أحمد الكواري المسارات صباحاً وتمكن من تقديم قيادة ثابتة ليحتل المركز السادس على متن كان ـ آم بألوان فريق الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، فيما أكمل المراكز العشرة الاولى مواطنه راشد المهندي والإماراتية ياسمين كولوك وعادل عبدالله الفائز سابقاً بلقب كأس العالم للراليات الصحراوية فئة تي2.

وجانب الحظ السائق الإسباني داني سوردو الذي تاه في صحراء قطر وعبّر عن خيبته بتراجعه في الترتيب للمركز الرابع عشر بعدما نال عقوبة اضافة 47 دقيقة إلى توقيته اثر عدم مروره عند أربع نقاط، بالقول: "لقد عدنا، وعانينا من الكثير من المشكلات. كنت أقود فقط واتبع (باقي السائقين)... متأسف ولكن تهنا كثيراً...".

وحلّ السعودي منيف الشمري في صدارة فئة تي2 وفي المركز الثالث عشر في الترتيب العام، فيما كان المركز الأول في فئة الـ "كوادز" من نصيب عبدالمجيد الخليفي، علماً أن القطري عبدالله الخليفي هو الوحيد المشارك في فئة "أس أس في" للدراجات النارية.

كونراد دابروفيسكي، باها قطر

في فئة الدراجات النارية، بدأ كونراد دابروفسكي هذا القسم في صدارة الترتيب العام متقدماً بفارق 1.57.2 دقيقة عن أقرب مطارديه، وبعدما قاد جنباً إلى جنب مع الإماراتي محمد البلوشي والبريطاني ماكي ريس ـ ستافروس لمعظم فترات المرحلة الثانية بمسافة 247.59 كيلومتراً وحتى الوصول إلى نقطة التزود بالوقود، تمكن البولندي والإماراتي من التفوق على البريطاني في صراع تحول إلى ثنائي بينهما.

غير أن كلمة الفصل كانت في النهاية للدراج دابروفسكي الذي تفوق على حامل اللقب، قبل أن يتوقف ويدعه يتقدم أمامه ليجتاز خط النهاية بوقت قدره 3.24.59.3 ساعات متقدماً بفارق 1.26.7 دقيقة عن البلوشي ويحافظ بالتالي على صدارته لفئة الدراجات النارية بوقت إجمالي بلغ 3.49.04.5 ساعات بفارق 3.23.9 دقائق عن الإماراتي نفسه.

قال الفائز: "أنا سعيد ومتفاجأ في الوقت ذاته. في بداية المرحلة تعرضت لحادث سقوط في الوحول وتعرضت لبعض المشكلات وتوجب علي إصلاح بعض الأعطال. حتى انه توجب عليّ التحكم بكتيب الملاحظات بيدي".

وأردف: "العديد من الروايات يمكن أن تروى اليوم، ولكن في النهاية تمكنت من التقدم على باقي الدراجين والفوز. أراد ستافروس أن يقود الصدارة لكنه ارتكب خطأً ملاحياً وصدت بمفردي وابتعدت عن البلوشي وسجلت أسرع توقيت".

من ناحيته، قال البلوشي: "مرحلة صعبة جداً وملاحة صعبة. تمكنت من اللحاق بكونراد في البداية ولكن خياري للإطارات كان سيئاً، علماً أنه كان الخيار الوحيد المتاح لي".

وتابع: "عندما لحقت بكونراد بقينا معاً حتى انتصاف المرحلة، وبالنسبة لي كان الأمر جيداً للفوز ولكن في النصف الثاني قدنا خلف خطوط السيارات، ولكنه تمكن من خلق الفارق بسبب العديد من المسارات وعانيت من التماسك بسبب اطاراتي. غداً سأبذل قصارى جهدي وسنرى ماذا سيحصل".

وانسحب كل من الكويتي عبد الله الشطي والأردني عبد الله أبو عيشة من المنافسة ، فيما أكمل المراكز الخمسة الاولى متصدر فئة ما فوق 450 سي سي القطري عبد الرحمن الشيب والدنماركي توماس كونغشوج وريس ستافروس. وجاء البريطاني روبرت والاس والشيخ القطري محمد آل ثاني والبحريني سلمان فرحان في المراكز السادس والسابع والثامن توالياً في الترتيب العام.

في الباها الوطني وتحديداً في فئة الدراجات النارية "فيم" عاد المركز الأوّل للسعودي مشعل الغنيم الذي سجل أسرع توقيت في المرحلة لينتزع بالتالي صدارة الترتيب من الجنوب إفريقي جاكو أندرسون. في حين تراجع الدراج الإماراتي محمد ميرزا للمركز الثالث.

داني سوردو، باها قطر

في فئة السيارات، أحكم الثنائي السعودي المشنا الشمري وهاني الشمري قبضتهما على الصدارة بعدما كان الأسرع مرة جديدة وتقدم بفارق 11.04.4 دقيقة عن أقرب منافسيه.

وبالعودة إلى مجريات المنافسات، رافقت الرياح القوية الدراجين والسائقين في القسم الانتقائي، ففي حين خاض الدراجون المشاركون في باها قطر الدولي القسم الأطول من القسمين (124.86 كلم) غرب الدوحة، اجتاز السائقون القسم الأقصر بمسافة 122.73 كلم.

وبعد 20 دقيقة من الانتظار وتعبئة الوقود، انطلق الدراجون لخوض القسم الثاني، فيما أخذ السائقون مساراً مختلفاً لخوض منافسات المرحلة الثالثة. بينما كانت السيارات تتجه إلى الساحل الغربي، كانت الدراجات تتجه نحو الجنوب أكثر بقليل عبر الصحاري الغربية إلى شرق مدينة دخان.

بدأ الدراجون في الترتيب ذاته الذين انهوا فيه المرحلة التأهيلية، حيث تقدم دابروفسكي أمام البلوشي وريس ـ ستافروس وتنافسوا جنباً إلى جنب في الكيلومترات الأولى، أمام الثنائي الشطي وأبو عيشة.

وتابع الثلاثي دابروفسكي والبلوشي وريس ستافروس على المنوال ذاته حتى النهاية ليصلوا نقطة التزود بالوقود قبل الاستمرار في المسار الذي تستخدمه السيارات في الصباح.

وللمرة الثالثة كان التوقيت الأسرع من نصيب دابروفسكي الذي تقدم على البلوشي.

افتتح أحمد الكواري المسارات أمام أحمد المهندي وعادل عبدالله، فيما تلاهم سوردو والراجحي وميك والعطية في المراكز السادس والثامن والتاسع والعاشر توالياً.

سريعاً، خسر خليفة صالح العطية وعبدالله بعض الوقت بسبب أخطاء ملاحية، فيما أطبق ناصر العطية على آليات كان ـ آم حيث بعدما انطلق من المركز العاشر وتقدم للخامس خلف أحمد الكواري وأحمد المهندي والراجحي وياسر بن سعيدان.

نجح العطية في تجاوز جميع منافسيه باستثناء الكواري، قبل أن يتجاوزه الراجحي بعدما توقف لفترة قصيرة. غير أن القطري كان قادراً على الفوز بالمرحلة الثانية بوقت قدره 1.09.12.4 ساعاة متقدماً بفارق 5.14.8 دقائق عن السعودي، كما حافظ الفائز برالي داكار أربع مرات على صدارة الترتيب العام بفارق 5.9.1 دقائق عن الراجحي نفسه.

من ناحيته، خسر ميك بعض الوقت بعد انتصاف المرحلة، لكنه عوض تأخره ليحتل المركز الرابع خلف بن سعيدان ونجح في التقدم على سوردو بفارق 5.06 دقائق ليتصدر ترتيب فئة تي3 بفارق 5.13.8 دقائق.

في فئة تي4 كان التوقيت الأسرع من نصيب خليفة صالح العطية على متن كان ـ آم.

ويتوقع المنظمون أن تهب رياح قوية في اليوم الأخير من باها قطر الدولي على أمل ألاّ تقيد حرية التحليق الآمن للطوافات.

وبرغم افتتاحه لمسارات المرحلة الثالثة سجل الراجحي أسرع توقيت أمام العطية.

وتخوض الأطقم المشاركة في فئتي الدراجات النارية والسيارات في الباها الدولي مرحلة بمسافة 200.39 كيلومتر باتجاه جنوب قطر ، مع اجتياز مرحلة وصل بطول 93.43 كلم لإعادة المتسابقين إلى الحفل الختامي في لوسيل.

باها قطر الدولي 2022 ـ الترتيب العام المؤقت بعد نهاية يوم الجمعة (ترتيب غير رسمي)

سيارات:

1ـ ناصر صالح العطية (قطر) ـ ماثيو بوميل (أندورا)/ تويوتا جي آر دي كيه آر هايلوكس/ 2.21.11.5 ساعتان

2ـ يزيد الراجحي (السعودية) ـ مايكل أورر (بريطانيا)/ تويوتا هايلوكس أوفردرايف/ 2.25.04.1 س.

3ـ ياسر بن سعيدان (السعودية) ـ لوران ليشتلوشتر (فرنسا)/ تويوتا هايلوكس أوفردرايف/ 2.48.41.3 س.

4ـ كريس ميك (أندورا) ـ فرانسوا كازاليه (فرنسا)/ كان ـ آم مافريك إكس3/ تي3/ 2.50.40.6 س.

5ـ خليفة العطية (قطر) ـ ماكس دلفينو (فرنسا)/كان ـ آم مافريكس إكس آر أس/ تي4/ 3.04.01.7 س.

6ـ أحمد الكواري (قطر) ـ مانويل لوكيزي (قطر)/ كان ـ آم مافريك إكس3/ تي3/ 3.12.05.9 س.

7سعدون الكواري (قطر)/ناصر سعدون الكواري (قطر)/ كان ـ آم مافريك إكس آر أس/تي4/ 3.18.34.5 س.

8ـ راشد المهندي (قطر)/ سيمون غوسبوداركزيك (بولندا)/ كان ـ آم مافريكس إكس آر أس/ تي3/ 3.21.48.3 س.

9 ياسمين كولوك (الإمارات)/ستيفان دوبليه (فرنسا)/ كان ـ آم مافريك دي في21/تي 3/ 3.29.23.6 س.

10ـ عادل عبدالله (قطر)/هوغو ماغاليش (البرتغال)/ كان ـ آم مافريك إكس3/ تي3/ 3.34.38.8 س.

11ـ علياء كولوك (الإمارات)/ سيباستيان دولونيه (فرنسا)/كان ـ آم مافريك دي في21/تي3/ 3.36.35.6 س.

12، 10ـ خالد المهندي (قطر) ـ نيك لاينز (نيوزيلندا)/ كان ـ آم مافريكس إكس آر أس/ تي3/ 3.46.53.1 س.

دراجات نارية:

1ـ كونراد دابروفسكي (بولندا)/ هوسكفارنا أف آر 450/ 3.49.04.5 ساعات

2ـ محمد البلوشي (الإمارات)/هوسكفارنا أف آر 450/ 3.52.28.4 س.

3ـ ماكي ريس ـ ستافورس (بريطانيا)/ كيه تي أم 450 إي إكس سي ـ أف/ 4.04.36.1 س.

4ـ عبدالرحمن الشيب (قطر)/بيتا/ 4.20.06.1 س.

5ـ توماس كونغسهوي (الدنمارك)/ هوسكفارنا أف آر 450/ 4.36.07.1 س.

6ـ روبرت والاس (بريطانيا)/ كيه تي أم 450 رالي ريبليكا/ 4.38.03.5 س.

7ـ محمد آل ثاني (قطر)/بيتا/ 4.44.03.0 س.

8ـ سلمان فرحان (البحرين)/هوسكفارنا أف إي 450/ 4.45.33.0 س.

9ـ عبدالله الشطي (الكويت)/ كيه تي أم 450 رالي ريبليكا/ 4.46.11.0 س.

10ـ عبدالحليم المغيرة (السعودية)/كيه تي أم/ 4.54.54.0 س.

كوادز:

1ـ عبدالمجيد الخليفي (السعودية)/ ياماها 700 سي سي/ 5.30.02.9 س.

2ـ هاني النميسي (السعودية)/ياماها/ 6.34.55.5 س.

3ـ إميل ستوكنز (بلجيكا)/كان ـ آم دي أس450/ 6.54.27.0 س.

باها قطر الوطني 2022ـ الترتيب العام المؤقت بعد نهاية يوم الجمعة (ترتيب غير رسمي)

السيارات:

1ـ المشنا الشمري (السعودية)/هاني الشمري (السعودية)/ نيسان باترول/ 1.41.14.7 ساعة

2ـ متعب سعود الشمري (السعودية)/ بدر العجمي (السعودية)/ نيسان باترول/ 1.52.19.1 س.

3ـ عبدالله الربان (قطر)/ بيدرو سانتوس (البرتغالي)/ جيب/ 2.32.27.8 س.

4ـ سالم الظفيري (الكويت)/فراس الظفيري (الكويت)/ نيسان باترول/ 3.00.35.1 س.

5ــ ضاري الظفيري (الكويت)/ سفاح الظفيري (الكويت)/ كان ـ آم مافريك إكس3/ 4.15.02.7 س.

الدراجات النارية:

1ـ مشعل الغنيم (السعودية)/ كيه تي أم 450 رالي/ 2.19.52.4 ساعتان

2ـ جاكو أندرسون (جنوب إفريقيا)/ كيه تي أم إي إكس سي 500/ 2.24.47.2 س.

3ـ محمد ميرزا (الإمارات)/ هوسكفارنا/ 2.41.46.8 س.

ـ4 بدر البدر (السعودية)/ كيه تي أم إي إكس سي 500/ 2.41.57.9 س.

5ـ علي الأنصاري (قطر)/ كيه تي أم أس إكس أف/ 2.43.06.1 س.

6ـ عبدالرحمن الناصر (قطر)/ ياماها/ 2.44.03.1 س.

7ـ دوم أرنو (بلجيكا)/ سوزوكي أل تي ـ آر450/ 2.45.16.7 س.