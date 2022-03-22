باها قطر الدولي: ظروف جوية غير مستقرة ومنافسة محتدمة على الصدارة

تستضيف قطر الجولة الأخيرة من المنافسات قبل بداية شهر رمضان الكريم الأسبوع المقبل، بعد بداية تنافسية شهدت احتدام الصراع على مراكز المقدمة في كأسي العالم للدراجات النارية والسيارات في الشرق الأوسط.

وتخوض الأطقم منافسات باها قطر الدولي في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة حيث من المتوقع أن تصل إلى قرابة 34 درجة مئوية يوم الخميس قبل أن تنخفض قليلاً (27-29 درجة مئوية) وسط طقس غير مستقر في عطلة نهاية الأسبوع.

من ناحية أخرى، أكد فريق ناصر رايسينغ أن الملاح الفرنسي كزافييه بانسيري سيتعاون مع سائق الراليات الإسباني داني سوردو في بدايات الأخير في عالم راليات الكروس كاونتري في الشرق الأوسط.

واشتهر بانسيري في الأعوام الأخيرة في راليات الرايد الصحراوية بإنجازاته إلى جانب العديد من السائقين أبرزهم الإماراتي الشيخ خالد القاسمي وبرنهارد تيم برينكي وكريستوف هولوزيتش وآدم ماليزيتش، إضافة إلى الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها هذا الملاح البالغ 51 عاماً على المسارات المعبدة التي يتألق عليها أيضاً السائق سوردو.

واكتسب بانسيري خبرة كبيرة في بطولة فرنسا للراليات إذ اعتاد الجلوس في المقعد الساخن إلى جانب كل من بريان بوفييه وإيمانويل غيغو وبنوا روسيلو، فيما توج مسيرته بالفوز برالي أنتيب مرتين عامي 2006 و2014، كما يتضمن سجله احتلال المركز الأوّل في رالي مونتي كارلو عام 2011 عندما كان جولة في كأس الأنتركونتيننتال للراليات "إي آر سي"، ورالي كورسيكا 2013، إلى جانب الفوز ببطولة بولندا للراليات أعوام 2007 و2008 و2009، وببطولة فرنسا للملاحين عام 2010.

من ناحيته، يتحضر سوردو لإطلاق برنامج مشاركاته مع فريق هيونداي موتورسبورت خلف مقود سيارة هيونداي هايبريد 2022 في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، في حين ستكون مشاركته في باها قطر الدولي باكورة مشاركاته في الشرق الأوسط.

دوّن سوردو اسمه على لائحة الفائزين بثلاثة راليات في "دبليو آر سي"، كما صعد 51 مرة إلى منصة التتويج وأحرز أسرع توقيت في 214 مرحلة خاصة بالسرعة، حيث يعتبر ابن الـ 38 عاماً الأكثر خبرة بين سائقي النخبة في البطولة العالمية هذا العام. وكان سوردو شارك في رالي الأردن الدولي عندما كان مدرجاً في روزنامة البطولة عامي 2008 و2010 وحلّ في المركزين الثاني والرابع توالياً مع فريق سيتروين العالمي.

الدراجات

في المقابل، شكل صاحب الأرض السائق مشاري الظفيري مفاجأة رالي الكويت الدولي الأسبوع الماضي والذي شكّل الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، حيث تصدر الترتيب قبل أن يضطر للانسحاب بسبب تعطل محرك سيارته.

ويعود الظفيري للجلوس خلف المقود في باها قطر الدولي على متن "كان ـ آم مافريكس إكس3"، ولكن هذه المرة من دون ملاحه المعتاد القطري ناصر سعدون الكواري الذي قرر الجلوس إلى جانب والده سعدون صاحب الخبرة الكبيرة في عالم الراليات على متن "كان ـ آم" مصنفة ضمن فئة "تي4".

وسبق للأب والإبن أن جلسا معاً في مناسبات عدة، حيث نجحا في إنهاء رالي قطر الدولي 2005 في المركز السابع في الترتيب العام، قبل أن يغيب سعدون (61 عاماً) عن عالم الراليات والمراحل الخاصة بالسرعة في الأعوام الأخيرة.

ويشارك أيضاً السائق الموهوب القطري خالد المهندي الذي حلّ ثالثاً في فئة الـ "أس أس في" العام الماضي في باها قطر الدولي وفاز ضمن فئته بالرالي المحلي الذي أقيم بالتزامن مع الرالي الدولي 2021 في بطولة الشرق الأوسط للراليات. وانتقل المهندي من بولاريس لقيادة كان ـ آم وسيتعاون مع الدراج النيوزيلندي نيك لاينز في أوّل تجربة للأخير كملاح.

وينظم الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية جولة محلية لفئتي السيارات والدراجات بالتزامن مع منافسات الباها الدولي.

وتشهد قائمة فئة السيارات مشاركة 6 سيارات يتقدمهم السعودي عبدالعزيز اليعيش على متن نيسان باترول، في حين تسجل في فئة الدراجات النارية 16 دراجاً حيث تبرز مشاركة السعودي مشعل الغنيم والقطري خالد المعاضيد والإماراتي عبدالله ميرزا.

وتجتاز الأطقم المشاركة في باها قطر الدولي غداً (الأربعاء) الفحص الفني والإداري في حلبة لوسيل الدولية قبل أن يحضر العديد من الدراجين والسائقين المؤتمر الصحافي الرسمي المخصص لما قبل انطلاق المنافسات في تمام الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي.