باها قطر الدولي: تشالمرز والتويجري والكواري الأسرع مع نهاية اليوم الثاني

نجح هذا الثلاثي في تصدر كل منهم لفئته ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس العالم للباها للدراجات النارية "فيم"، فسجل تشالمرز خلف مقود دراجة "ياماها دبليو آر أف 450 أف" توقيتاً هو الأسرع بلغ 4.08.56 ساعات، متقدماً بفارق 4.27 دقائق عن الدراج الإماراتي محمد البلوشي، فيما بلغ الفارق بينه وبين أقرب مطارديه البلوشي نفسه في الترتيب العام 3.27 دقائق.

قال تشالمرز الذي تعرض لإصابة خلال المرحلة وسيتابع اليوم الاخير من المنافسات مع تحمله للآلام : "كان اليوم مليئاً بالتحديات،إضافة إلى الحرارة المرتفعة"، وتابع: "الأقسام خلال المراحل كانت سريعة جداً مع الكثير من الملاحة. كانت لدينا العديد من الأقسام حيث كانت المسافة بين نقاط الملاحة تتراوح ما بين 300 أو 400 متر. الكثير منها كانت إحداثيات إلزامية . هذا يساعد بالتأكيد لأنه هناك الكثير من آثار السيارات في قطر".

وأضاف قائلاً: "النتيجة كانت رائعة ولكن يبدو أنّ أنني مصاب بكسر في الكاحل. سأقوم بركن الدراجة في الموقف المغلق ومن ثم سأتوجه للخضوع للفحوصات الطبية وإجراء صور بالأشعة. رغبتي هي المشاركة غداً بغض النظر (عن الإصابة)، وآمل في أن أتمكن من تجاوز ذلك. إنني أتطلع لخوض المنافسات غداً حيث هناك الكثير من الأقسام الرملية".

من ناحيته، قال وصيفه البلوشي: "هو باها صعب، وربما الأصعب. الملاحة جيدة وتمرين رائع لداكار. حرارة الطقس جداً مرتفعة وقد استمتعت بها. أتطلع قدمًا ليوم غد".

في فئة الناشئين "جونيور" كان الأسرع الشاب البريطاني روبرت والاس ليحافظ على تقدمه أمام الكويتي عبدالله الشطي الذي أنهى هذا اليوم في المركز الرابع.

وكانت منافسات اليوم انطلقت مع المرحلة الثانية بمسافة 249.12 كيلومتراً من الجميلية وتضمنت العديد من الاسطح المتنوعة وعنصرالملاحة المتطلبة بالتزامن مع المسارات الخادعة والطرق.

وبدأ الثلاثي البلوشي وتشالمرز ومشاري اليوم الثاني بأفضل طريقة وتصدروا بقية الدراجين مع الوصول إلى نقطة المرور الثانية عند الكيلومتر 148.87 بعد نقطة التوقف للتزود بالوقود.

في المقابل، نال الدراج البحريني سلمان محمد والمتصدر السابق يوم أمس محمد جعفر مشاري عقوبة إضافة المزيد من الدقائق إلى توقيتهما بعدما لم يجتازا العديد من الإحداثيات الألزامية (نقاط المسار)، ومع وصول الأوائل إلى الكيلومتر 161.82، (نقطة المرور الثالثة) كان تشالمرز في الصدارة مؤقتاً أمام الثنائي البلوشي والشطي، علماً أن الشيخ محمد آل ثاني قدّم اداءً جيداً على متن دراجته "هوندا" منهيًا المرحلة في المركز السادس، وليحتل المرتبة السابعة في الترتيب العام خلف إدوارد لاينز وأندرو نيوولاند.

من ناحية أخرى، تعرض القطري جمال الجتيتي لاصابة خفيفة منعته من أخذ شارة الإنطلاق، فيما عانت الكويتية سارة علي خريبط من مشكلة ميكانيكية مع دراجتها، حيث تأمل أن تعود إلى المنافسات في اليوم الثالث الاخير السبت.

كما واجه الإماراتي سلطان البلوشي مشكلة مع كتيّب الطريق وأخرى في الإطار الأمامي، بينما لم تكن حال السعودي محمد المويكيل أفضل إذ عانى بدوره من مشكلة في الإطار المعدني ومع جهاز القابض الفاصل.

في فئة الـ "كوادز" المخصصة للدراجات النارية ذات أربعة إطارات، عاد التوقيت الاسرع للتويجري على متن "ياماها"، في حين تقدم الخليفي في فئة الـ "أس أس في" على المهندي، قبل أن يردّ أحمد الكواري الذي تصدر الترتيب مع نهاية المرحلة الإستعراضية يوم غد، بقوة ليفوز بهذه الفئة ويسجل أسرع توقيت في الترتيب العام.

تحدث ملاح أحمد، ناصر سعدون الكواري عن التوقيت الرائع الذي سجله مواطنه قائلاً: "عندما تتميز بالوقت فأنت تعرف جيداً التضاريس ويكون ذلك عائد إلى مشاركتك في العديد من الراليات والكروس كاونتري والباها"، وتابع: "الملاحة كانت صعبة ولكن كان تركيزنا مئة في المئة وقد وضعت خبرتي التي اكتسبتها في الأعوام السابقة وهذا العام في داكار ومشاركاتي مع (الكويتي) مشاري الظفيري في كأس العالم للباها، ولم نرتكب أي خطأ بخلاف العديد من المتسابقين وقد تمكنا من تجاوز جميع الدراجين".

وأكد أنه سيحاول مع أحمد الكواري البقاء في صدارة الفئة والترتيب العام أيضاً.

وحافظ التويجري على تقدمه ليتصدر فئة الـ "كوادز" ويتقدم بفارق كبير في الترتيب.

في فئة الدراجات النارية ما فوق 450 سي سي قدّمت البريطانيتان باتسي كويك وفانيسا روك أداء مميزاً وقادتا معاً لفترات طويلة، فيما كان السعودي أحمد الجابر الأسرع في هذه الفئة أمام م ريت هانت ومحمد الخاطر في المركزين الثاني والثالث توالياً.

وتصدر باولو أولفييرا من موزمبيق ترتيب فئة الدراجين المخضرمين "فيم" على متن "هوسكفارنا سي آر أف 450 آر إكس".

وتتحضر الفرق يوم غد (السبت) لاجتياز 249.68 كيلومترًا، على أن يتضمن المسار نقاط مرور من الخرسعة تبدأ بعد 36.39 كلم و 49.17 كلم و 86.21 كلم و 124.96 كمل مع توقف للتزود بالوقود عند نقطة المرور الرابعة.

لاحقًا، تجتاز الفرق مرحلة وصل بطول 92.79 كيلومترًا للوصول إلى لوسيل، وذلك قبل اقامة المؤتمر الصحافي الختامي (الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي) وحفل التتويج (18.30) في استاد البيت لكرة القدم.

باها قطر الدولي ـ الترتيب العام بعد نهاية المرحلة الثانية:

ـ فئة الدراجات النارية ( حتّى 450 سي سي) فيم:

1ـ مارتن شالمرز (استراليا)/ ياماها دبليو آر أف 450 أف/ 4.30.28 س.

2ـ محمد البلوشي (الإمارات)/ كيه تي أم 450 آر آر / 4.33.55 س.

3ـ روبرت والاس (بريطانيا)/ كيه تي أم 450 آر آر/ 4.38.13 س.

4ـ عبدالله الشطي (الكويت)/ كيه تي أم 450/ 4.40.37 س.

5ـ إدوارد لاينز (نيوزيلندا)/ كيه تي أم 450 آر أف آر/ 5.08.08 س.

6ـ أندرو نيولاند (بريطانيا)/ كيه تي أم إس إكس سي أف/ 5.08.25 س.

7ـ الشيح محمد آل ثاني (قطر)، هوندا سي آر أف 450 رالي آر5/ 5.10.54 س.

8ـ ريتشارد دورس (بريطانيا)/ كيه تي أم 450 آر آر/ 5.21.19 س.

9ـ كورت بورو (بريطانيا)/ كيه تي أم 450 رالي/ 5.42.37 س.

10ـ غينادي كورولينكو (روسيا)/ كيه تي أم إي إكس سي 450/ 5.58.58 س.

فئة الـ "كواد":

1ـ هيثم التويجري (السعودية)/ياماها واي أف زد 450 آر/ 6.03.29 س.

2ـ سلطان المسعود (السعودية)/ ياماها رابتور/ 9.23.56 س.

3ـ هاني النميسي (السعودية)/ ياماها رابتور/ 9.24.04 س.

4ـ فيصل الصويح (السعودية)/ ياماها/ 9.37.24 س.

فئة الـ "أس أس في":

1ـ أحمد الكواري (قطر)/ناصر الكواري (قطر)/ ياماها واي إكس زد 1000 آر/ 3.40.59 ساعات

2ـ خالد المهندي (قطر)/ كريس بارويك (بريطانيا)/بولاريس آر زد آر 1000/ 4.55.28 س ـ

3ـ عبدالله الخليفي (قطر)/عبدالعزيز الجابري (قطر)/ ياماها واي إكس زد 1000 آر/ 5.04.41 س.

4ـ هنري قاعي (لبنان)/موسى دجيهريان (الأردن)/ كان ـ آم إكس3/ 9.22.28 س.

فئة الدراجات النارية (ما فوق 450 سي سي):

1ـ أحمد الجابر (السعودية)/ كيه تي أم إي إكس سي ـ أف/ 5.40.06 ساعات

2ـ بريت هانت (بريطانيا)/ كيه تي أم أندورو آر/ 5.40.22 س.

3ـ محمد الخاطر (السعودية)/ كيه تي أم إي إكس سي500/ 6.09.02 س.

4ـ هاري مايكل (بريطانيا)/ بيتا رايسينغ/ 9.22.56 س.

5ـ باتسي كويك (بريطانيا)/ بيتا آر آر / 9.25.40 س.

6 جوزيف دان (بريطانيا)/ كيه تي أم 500 إي إكس سي ـ أف/ 9.26.52 س.

7ـ هيوغ ماكاي (بريطانيا)/ كيه تي أم 500 إي إكس سي ـ أف/ 9.37.20 س.

باها قطر المحلي:

1ـ إميل ستوكينز (بلجيكا)/ كان ـ آم دي أس450/ 9.24.48 س.