باها روسيا: بيالوفسكي يستفيد من مشاكل الراجحي وفاسيلييف ويتقدم للصدارة

بدأت اليوم السبت المنافسات الفعلية لباها الغابة السوداء – روسيا، الجولة الأولى من بُطولة العالم للراليات الصحراوية القصيرة "باها" لموسم 2022، حيث شهد مفاجئات عديدة. أبرزها صعود السائق البولندي توماش بيالوفسكي لصدارة الترتيب العام المؤقت لرالي.

تألف اليوم من ست مراحل خاصة، هي في الأصل مرحلتين خاصتين لكن اجتازها المتسابقون ثلاث مرات، الأولى مسافتها 36 كيلومترًا والثانية 16 كيلومترًا، المسافة الإجمالية 233 كيلومترًا، منها 157 كيلومترًا مراحل خاصة خاضعة للتوقيت. أدى هذا لـ "تدهور" حالة المسارات تدريجيًا مع المرور المتكرر للسيارات، حيث ذابت الثلوج وتكونت برك مياه وظهرت معها الصخور والأوحال، ما أدى لكثيرٍ من الحوادث، كما ذكر الكثير من السائقين أن المسارات ملتوية وضيقة.

قالت دانيا عقيل: "كان اليوم الثاني رائعًا، ولكن بسبب مرور الكثير من السيارات أصبح المسار موحلًا، لذا سُقنا بحذر في القسم الثاني، سار كل شيءٍ على ما يُرام لغاية الآن، إنها تُثلج، اليوم الثاني كان أفضل من الأول وآمل أن يكون اليوم الثالث أفضل، ولكن أسك بذلك: عندما تمر الكثير من السيارات في مكانٍ واحد تبرز الصخور في المسار ويصبح الثلج لينًا وزلقًا، والسيارة رائعة".

هكذا، واجه السائقان المرشحان للفوز بلقب الرالي السعودي يزيد بن محمد الراجحي (تويوتا)، والروسي فلاديمير فاسيلييف (ميني) مشكلات في سيارتيهما. اصطدم يزيد بكتلة متجمدة من الوحل والصخور ما أدى لكسرٍ في نظام التعليق في أول خمس كيلومترات من المرحلة الخاصة الثانية، وسجَّل منافسه فاسيلييف أسرع توقيت فيها.

لكن حتى فاسيلييف لم يسلم بدوره من المشكلات، إذ خسر قوة السحب الأمامي إثر قفزة قوية في المرحلة الخاصة الرابعة المفتوحة للجماهير، وتبين لاحقًا أن محور نقل الحركة قد تعطَّل ما استدعى استبدال علبة التروس، حاول الميكانيكيون تبديلها خلال فترة الصيانة، ولكنهم تأخروا ما ترتّب عليه إيقاع عقوبة زمنية خمس دقائق على فاسيلييف.

قال فلاديمير فاسيلييف: "سار القسم الأول بلا مشكلات، الطريق جيد، مع إنه ضيق في الغابة. انطلقنا أولًا، ودائمًا يكون صعبًا الانطلاق أولًا، ولكن هذا جيد عمومًا. في المرور الثاني كان المسار موحلًا وفيه مياه. لذا تعيَّن علينا أن نكون حذرين. في المرحلة المفتوحة أمام المتفرجين قفزنا قفزةً قوية واعتقدت أنني ألحقت ضررًا بذراع نظام التعليق. ولكننا في الواقع تعطل جزء كبير من محور نقل الحركة قرب علبة التروس، ما اضطرنا للاستبدال العلبة. الوقت المخصص لعملية الصيانة بأكملها نصف ساعة، وتمكن ميكانيكيو الفريق من استبدال علبة التروس في 50 دقيقة! لذا هذا رائع، نظرًا لأن استبدال علبة التروس يحتاج لساعتين. وهكذا حصلنا على عقوبة، وإذا لم نتمكن من تعويض الوقت اليوم سنُحاول غدًا".

سجّل فاسيلييف أسرع الأوقات في المرحلتين التاليتين، وتفوق توماش بيالوفكسي في المرحلة الخاصة الأخيرة، وتمكن معها من تصدر الترتيب العام المؤقت. وسجل السائق الروسي سيرجي أوسبينسكي أسرع الأوقات في المرحلتين الخاصتين الثالثة والخامسة.

جديرٌ بالذكر أن توماش يتصدر الترتيب العام المؤقت لفئة المركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري "تي 4". ويحتل فاسيلييف المركز الثاني في الترتيب العام المؤقت، والأول في فئة السيارات الأنموذجية "تي 1"، تتبعهما موطنتهما أنستازيا نيفونتوفا المركز الثالث والأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة الأنموذجية "تي 3". ويليهم الروسيان سيرجي أوسبينسكي وسيرجي ريمينيك.

من النتائج اللافتة اليوم صعود السائق السعودي صالح بن عبداللـه السيف للمركز التاسع في الترتيب العام.

لم توفر الانسحابات أحدًا، انسحبت سبع سيارات في الرالي حتى الآن، إما بسبب مشكلات وأعطال أو عدم تلبيتها الأنظمة والقوانين مرعية الإجراء. حيث علق الكثير من السائقين في الأوحال والثلوج وخرجوا عن المسار أو انقلبت المركبات على نفسها.

باها الغابة السوداء – روسيا 2022 : الترتيب العام المؤقت (بعد المرحلة الخاصة السابعة):

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- توماش بيالكوفسكي (بولندا)/ داريوش باسكيفيتش (بولندا) – بولاريس "آر زد آر 64 برو أكس بيه توربو" – 2:13:18 ساعتين

02- فلاديمير فايلييف (روسيا)/ أوليغ أوبرينكو (لاتفيا) – ميني "كووبر كاونتريمان – أكس رايد" – 2:14:07 ساعتين

03- أنستازيا نيفونتوفا (روسيا)/ إيكاترينا جادانوفا (روسيا) - كان – أم "مافريك أكس 3" – 2:15:19 ساعتين

04- سيرجي أوسبينسكي (روسيا)/ مارينا دانيلوفا (روسيا) – تويوتا "هايلوكس" – 2:15:22 ساعتين

05- سيرجي ريمينيك (روسيا)/ ياروسلاف فيديروف (روسيا) - كان – أم "مافريك أكس آر أس" – 2:15:27 ساعتين

06- فرناندو ألفاريز (الأرجنتين)/ خوسيه لويس دياز (الأرجنتين) – كان – أم "مافريك أكس 3" - 2:17:58 ساعتين

07- فاديم فيدوتوف (روسيا)/ أليكساندر كوبريانوف (روسيا) - كان – أم "مافريك أكس 3" - 2:19:34 ساعتين

08- بافل سيلنوف (روسيا)/ كيريل شوبين (روسيا) - كان – أم "مافريك أكس 3" – 2:22:04 ساعتين

09- صالح السيف (السعودية)/ إيغور أوخوتنيكوف (روسيا) – كان – أم "مافريك أكس 3" – 2:23:09 ساعتين

10- آرمين بوزيان (روسيا)/ إيفغيني زاغورودنيوك (روسيا) - كان – أم "مافريك أكس 3" - 2:23:54 ساتين