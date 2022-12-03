باها دبي: الراجحي يفوز ويحرز لقب كأس العالم في راليات كروس كانتري باها للعام الثاني على التوالي
حقق يزيد الراجحي الفوز في باها دبي الجولة الأخيرة من الموسم الحالي لكأس العالم في راليات كروس كانتري باها على متن تويوتا هايلوكس، ليحقق اللقب للعام الثاني على التوالي.
دخل الراجحي الذي كان أول سعوديّ يفوز بكأس العالم لراليات كروس كانتري باها العام الماضي، منافسات باها دبي كحامل للقب، وكان أمامه هدف الفوز وحسم اللقب في الإمارات العربية المتحدة.
وهذا ما صرح به النجم السعودي حين أشار على هامش باها دبي إلى أنه يشارك بسيارته الجديدة كلياً للموسم المقبل، مؤكداً أن هدفه حسم اللقب والفوز بالجولة الختامية للموسم.
وهذا بالفعل ما نجح بتحقيقه حيث أوصل بسيارته تويوتا هايلوكس برفقة ملاحه الألماني ديرك فون تسيتسيفيتس إلى المركز الأول ضمن الترتيب العام ليضمن اللقب أيضاً.
وأكمل الراجحي مجريات باها دبي بزمن قدره سبع ساعات ودقيقتان و32 ثانية، متقدماً على زميله البرازيلي لوكاس مورايس سائق تويوتا هايلوكس وملاحه تيمو غوتشالك، الذي يشارك بأول رالي صحراوي له، وهي نتيجة مثيرة للإعجاب.
بينما ذهب المركز الثالث إلى إريك غوكزال على متن بي.آر.بي كان-آم مافيريك اكس.آر.أس توربو.
حيث قال الراجحي بعد تحقيق الفوز باللقب: "الحمدلله وبتوفيق من ربّ العالم، كأس العالم سعوديّ للمرة الثانية".
وأكمل: "إن شاء الله، سيكون كذلك العام المقبل للمرة الثالثة أيضاً، والشكر الكبير لجميع المتابعين على الدعم".
وتابع: "أهدي فوز هذا إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان، ووزير الرياضة، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والشعب السعودي".
واختتم: "أقدم شكري كذلك إلى الفريق، وإلى الشريك الرسمي على الجهود المميزة في هذا الموسم".
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باها دبي: الراجحي يفوز ويحرز لقب كأس العالم في راليات كروس كانتري باها للعام الثاني على التوالي
حقق يزيد الراجحي الفوز في باها دبي الجولة الأخيرة من الموسم الحالي لكأس العالم في راليات كروس كانتري باها على متن تويوتا هايلوكس، ليحقق اللقب للعام الثاني على التوالي.
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