تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
تذاكر TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
تذاكر TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
السابق / رالي حائل: الراجحي يستعيد لقب باها السعودية 2022 بعد خمس سنوات
كروس كانتري / باها دبي أخبار

باها دبي: الراجحي يفوز ويحرز لقب كأس العالم في راليات كروس كانتري باها للعام الثاني على التوالي

حقق يزيد الراجحي الفوز في باها دبي الجولة الأخيرة من الموسم الحالي لكأس العالم في راليات كروس كانتري باها على متن تويوتا هايلوكس، ليحقق اللقب للعام الثاني على التوالي.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
باها دبي: الراجحي يفوز ويحرز لقب كأس العالم في راليات كروس كانتري باها للعام الثاني على التوالي

دخل الراجحي الذي كان أول سعوديّ يفوز بكأس العالم لراليات كروس كانتري باها العام الماضي، منافسات باها دبي كحامل للقب، وكان أمامه هدف الفوز وحسم اللقب في الإمارات العربية المتحدة.

وهذا ما صرح به النجم السعودي حين أشار على هامش باها دبي إلى أنه يشارك بسيارته الجديدة كلياً للموسم المقبل، مؤكداً أن هدفه حسم اللقب والفوز بالجولة الختامية للموسم.

وهذا بالفعل ما نجح بتحقيقه حيث أوصل بسيارته تويوتا هايلوكس برفقة ملاحه الألماني ديرك فون تسيتسيفيتس إلى المركز الأول ضمن الترتيب العام ليضمن اللقب أيضاً.

وأكمل الراجحي مجريات باها دبي بزمن قدره سبع ساعات ودقيقتان و32 ثانية، متقدماً على زميله البرازيلي لوكاس مورايس سائق تويوتا هايلوكس وملاحه تيمو غوتشالك، الذي يشارك بأول رالي صحراوي له، وهي نتيجة مثيرة للإعجاب.

بينما ذهب المركز الثالث إلى إريك غوكزال على متن بي.آر.بي كان-آم مافيريك اكس.آر.أس توربو.

 

حيث قال الراجحي بعد تحقيق الفوز باللقب: "الحمدلله وبتوفيق من ربّ العالم، كأس العالم سعوديّ للمرة الثانية".

وأكمل: "إن شاء الله، سيكون كذلك العام المقبل للمرة الثالثة أيضاً، والشكر الكبير لجميع المتابعين على الدعم".

وتابع: "أهدي فوز هذا إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان، ووزير الرياضة، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والشعب السعودي".

واختتم: "أقدم شكري كذلك إلى الفريق، وإلى الشريك الرسمي على الجهود المميزة في هذا الموسم".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
رالي حائل: الراجحي يستعيد لقب باها السعودية 2022 بعد خمس سنوات
المقال السابق

رالي حائل: الراجحي يستعيد لقب باها السعودية 2022 بعد خمس سنوات
خلدون يونس More from
خلدون يونس
الفورمولا واحد تؤكد إلغاء جائزة الصين الكبرى لموسم 2023
فورمولا 1

الفورمولا واحد تؤكد إلغاء جائزة الصين الكبرى لموسم 2023

الكشف عن كامل تفاصيل مسار رالي داكار 2023 داكار
الفيديو بالداخل
رالي داكار

الكشف عن كامل تفاصيل مسار رالي داكار 2023

برون يؤكد الخروج من الفورمولا واحد وترك عمله مع ليبرتي ميديا
فورمولا 1

برون يؤكد الخروج من الفورمولا واحد وترك عمله مع ليبرتي ميديا

يزيد الراجحي More from
يزيد الراجحي
رالي المغرب الصحراوي: يزيد الراجحي الأسرع في اليوم الرابع والأعطال تضرب سيب رالي المغرب
كروس كانتري

رالي المغرب الصحراوي: يزيد الراجحي الأسرع في اليوم الرابع والأعطال تضرب سيب

رالي المغرب الصحراوي: سيب يستعيد لمسته السحرية ويتصدَّر رالي المغرب
كروس كانتري

رالي المغرب الصحراوي: سيب يستعيد لمسته السحرية ويتصدَّر

رالي المغرب الصحراوي: صدارة سعودية – قطرية ومشاكل تواجه "سيب" رالي المغرب
كروس كانتري

رالي المغرب الصحراوي: صدارة سعودية – قطرية ومشاكل تواجه "سيب"

أحدث الأخبار

بن سُليّم: عقوبة خرق سقف النفقات عادلة رغم مطالبة المنافسين بعقوبات "شديدة"
فورمولا 1 فورمولا 1

بن سُليّم: عقوبة خرق سقف النفقات عادلة رغم مطالبة المنافسين بعقوبات "شديدة"

يرى محمد بن سُليّم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أن عقوبة ريد بُل جراء خرق سقف النفقات "عادلة"، بالرغم من أن المنافسين كانوا يرغبون تطبيق عقوبات "شديدة".

هورنر يكشف السبب وراء معاناة بيريز في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر يكشف السبب وراء معاناة بيريز في 2022

يرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأن معاناة سائقه سيرجيو بيريز مع الإطارات في موسم 2022 المنصرم للفورمولا واحد، تعود إلى هوامش صغيرة بحيث يحتاج الفريق لتحسين العمل مع إطارات 18 إنشاً الجديدة.

باها دبي: الراجحي يفوز ويحرز لقب كأس العالم في راليات كروس كانتري باها للعام الثاني على التوالي
كروس كانتري كروس كانتري

باها دبي: الراجحي يفوز ويحرز لقب كأس العالم في راليات كروس كانتري باها للعام الثاني على التوالي

حقق يزيد الراجحي الفوز في باها دبي الجولة الأخيرة من الموسم الحالي لكأس العالم في راليات كروس كانتري باها على متن تويوتا هايلوكس، ليحقق اللقب للعام الثاني على التوالي.

فاولز مدير الاستراتيجية لدى مرسيدس في الفورمولا واحد يستهدف مشاركته التالية كسائق سباقات
فورمولا 1 فورمولا 1

فاولز مدير الاستراتيجية لدى مرسيدس في الفورمولا واحد يستهدف مشاركته التالية كسائق سباقات

بعد موسم مُنهك في الفورمولا واحد في 2022، يمكن تفهّم رغبة أفراد طواقم الفرق في الابتعاد تمامًا وعدم رؤية بادوك السباقات لفترة.

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.