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كروس كانتري / باها حائل 1 / أخبار عاجلة

باها حائل 2020 يشهد حسم معركة اللقب المشتعلة

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باها حائل 2020 يشهد حسم معركة اللقب المشتعلة
من قبل:
, رئيس التحرير

علا أزير المحركات مساء يوم الخميس في منتزه المغواة مؤذنةً بانطلاق "رالي حائل تويوتا الدولي 2020"، إذ تستضيف إمارة حائل جولتين متتاليتين من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا – باها"، تكتسبان أهميةً كبرى لعدة أسباب، أبرزها أنهما ستحسمان الصراع على اللقب العالمي في عددٍ من الفئات.

أعطى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبداللـه الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، شارة الانطلاق لـ 54 سيارة في التصنيف الدولي، و27 دراجة نارية و25 رباعية "كوادز" وشاحنة واحدة في الباها، إضافة إلى 35 فريقاً في الرالي الوطني الذي يقام بالتزامن مع الجولة العالمية.

سيبدأ السائق الهولندي برنهارد تين برينكي الباها متصدرًا للترتيب العام المؤقت للسائقين، بفارق نقطة واحدة ونصف النقطة عن منافسه الرئيسي السائق الروسي فلاديمير فاسيلييف. ويعتبران أبرز المرشحين للمنافسة على الفوز بالرالي، علمًا بأن هنالك سائقين آخرين يمكنهم المنافسة على الظفر باللقب من الناحية الحسابية.

والسائقون المعنيون بذلك هم البولنديان آرون دومزالا، الذي أنهى جولتَين من جولات الموسم ضمن العشرة الأوائل، والروسيان دنيس كروتوف وفاسيلي غريازين، كما يمكن للسائق البولندي ياكوب "كوبا" برزيغونسكي تحقيق مفاجأةٍ في اللحظات الأخيرة إن ابتسم الحظ له.

ورغم أن حظوظ دومزالا في الحصول على اللقب تبدو بعيدة المنال، إلا إن سائق فريق "مونستر إنرجي" في سيارة "كان أم" من طراز "مافريك أكس 3" هو الأوفر حظا للفوز بلقب فئة "تي 4" الجديدة للمركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري الواسع، حيث إنه يتصدر الترتيب العام المؤقت لهذه الفئة بفارق مريح نسبيًا، 14 نقطة، عن الهولندي كيس كوولن، الذي يقود مركبةً شبيهة بألوان فريق "ساوث رايسينغ".

أما الروسي غريازين، فإنه يأمل الفوز بلقب فئة "تي 3" الخاصة بالمركبات الصحراوية الخفيفة النموذجية في مركبته "كان – أم" بألوان فريق "أس آر تي"، إلا إنه سيواجه منافسة قوية من ثلةٍ من السائقين؛ البلجيكي الشاب الموهوب غويام دي ميفيوس والسائقين السعوديين صالح السيف وإبراهيم السلماني وعبداللـه الشقاوي. في حين ستشارك كاميليا ليباروتي في واحدة من مركبتي "ياماها" النموذجية طراز "واي أكس زد 1000" من تحضير فريق "أكس رايد" الألماني، الذي يستثمر بجدٍ في هذه الفئة المرشحة للبروز أكثر وأكثر في الأعوام القليلة المقبلة.

وسينضم السائق السويدي ماتياس إكستروم، بطل بطولة ألمانيا لسباقات السيارات السياحية "دي تي أم"، إلى الفريق لقيادة السيارة الأخرى في الجولة الثانية من "باها حائل"، الذي سيقام في الفترة ما بين 14 و 16 ديسمبر الجاري.

وعلى صعيد بطولة الفرق، يتصدر فريق "أوفردرايف للسباقات" الترتيب العام المؤقت للبطولة بفارق 6.5 نقاط عن "فريق جي إنرجي" الروسي، ويحتل فريقا "مونستر إنرجي كان – أم" و "جي فورس موتورسبورت" المركزين الثالث والرابع على التوالي.

الجمعة:

سيخوض المشاركون في اليوم الأول "مرحلة الرفيدة الخاصة" طولها 251.81 كيلومتر، وسينطلق أول المشاركين في الساعة 08:58 صباحًا، في مسارٍ يمتد عبر صحراء النفود الكبير باتجاه الشمال الغربي من مدينة حائل، وستكون هنالك نقطة مراقبة بعد 165.77 كيلومتر داخل المرحلة.

الترتيب العام المؤقت لبطولة السائقين في كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا – باها":

السائق                                             النقاط

01- برنهارد تين برينكي (هولندا)                 34.5 نقطة

02-  فلاديمير فاسيلييف (روسيا)              33 نقطة

03- أندري نوفيكوف (روسيا)                   19.5 نقطة

04- آرون دومزالا (بولندا)                        19.5 نقطة

05- ميشال مالوشينسكي (بولندا)              19 نقطة

06- دنيس كروتوف (روسيا)           15 نقطة

07- فاسيلي غريازين (روسيا)                    13 نقطة

08- سيرجي أوسبنسكي (روسيا)                  12.5 نقطة

09- ياكوب "كوبا" برزيغونسكي (بولندا)     12 نقطة

الترتيب العام المؤقت لفئة "تي 3" في كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا – باها":

السائق                                             النقاط

01- فاسيلي غريازين (روسيا)                    40 نقطة

02- برند هوفمان (إسبانيا)                       31 نقطة

03- فيدور فوروبييف (روسيا)                   27.5 نقطة

الترتيب العام المؤقت لفئة "تي 4" في كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا – باها":

السائق                                             النقاط

01- آرون دومزالا (بولندا)                        34.5 نقطة

02- كيس كوولن (هولندا)                        20.5 نقطة

03- جيرار فارس (إسبانيا)                         19 نقطة

الترتيب العام المؤقت للفرق في كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا – باها":

الفريق                                              النقاط

01- فريق "أوفردرايف للسباقات"                        34.5 نقطة

02- "فريق جي إنرجي"                                        28 نقطة

03- فريق "مونستر إنرجي كان – أم"                      23.5 نقطة

04- فريق "جي فورس موتورسبورت"                              19.5 نقطة

أسماء عالمية كبيرة لفريقَي ميني وتويوتا في جولتَي باها حائل 2020

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السلاسل كروس كانتري
الحدث باها حائل 1
الكاتب خضر الراوي

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