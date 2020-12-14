باها حائل 2 ينطلق مع مرحلة بقعاء الصعبة

مثّل يوما الراحة بين الجولتين فرصة مثاليّة لبعض الفرق لإجراء تجارب على مركباتها، في حين استغلّها آخرون لضبط معايير الإعدادات والتحقق من جهوزية السيارات قُبيل استئناف المُنافسات.

يحتاج السائقان الهولندي برنهارد تين برينكي والروسي فلاديمير فاسيلييف إلى أن يكونا على أتم الجُهوزية وأعلى مُستويات الاستعداد لصد الهجمات المُفاجأة المُتأخرة المُتمثلة بالسائق القطري ناصر بن صالح العطية، حيث دخل الأخير على خط المُنافسة على لقب فئة السائقين، لقد تم تحديد الخطط لخوض المُنافسات، وأدخل مُهندسو سيارة تين برينكي تعديلات جذريةٍ على نظام التعليق في سيارته تويوتا "هايلوكس".

أوضح الملاح البلجيكي توم كولسول، الذي يجلس في المقعد الساخن مع تين برينكي، ما يقوم به الفريق قائلاً: "علينا القيام بشيءٍ ما. لم تكُن السيارة على ما يُرام، شاهدنا بعض المقاطع المرئية من باها حائل الأول ورأينا أنها لا تسير بالشكل المأمول، لذا أدخل الفريق تعديلات كبيرة على نظام التعليق".

وفي سياقٍ ذي صلة، أمضى السائقون ومُساعدوهم المدعومون من شركة "ريد بُل"، وهم العطية وملاحه الفرنسي ماتيو بوميل والإسبانيان كارلوس ساينز وملاحه لوكاس كروس والفرنسيان ستيفان بيترانسيل وملاحه إدوار بولانجيه، بضع ساعاتٍ مرحةٍ من التصوير الترويجي للشركة النمساوية العالمية الراعية لمُشاركاتهم، وذلك مع الطيار فريد نورث الخبير في قيادة مروحية التصوير السينمائي.

وسيُشارك السائق السويدي ماتياس إكستروم، الفائز ثلاث مرات بسباق الأبطال والبطل السابق لبُطولة ألمانيا للسيارات السياحية "دي تي أم" مرتين، للمرة الأولى في الراليات الصحراوية في فئة "تي 3" الخاصة بالمركبات الصحراوية الخفيفة النموذجية في "باها حائل 2"، وسيقود إحدى مركبتي "ياماها" طراز "واي أكس زد 1000" من تطوير فريق "أكس رايد" الألماني.

وقال السويدي: "إنها زيارتي الأولى للمملكة العربية السعودية، ومُشاركتي الأولى في فئة المركبات الصحراوية (تي 3)، مسرورٌ للغاية لوجودي مع فريق (أكس رايد) وقيادة مركبة ياماها. يُشكل رالي حائل الدولي فرصة لي للتحضير للتحدي الكبير، رالي داكار، كما إنها المرة الأولى التي تُشارك فيها مركبات ياماها في الراليات، لذا سأجرب أنا والسيارة الصحراء للمرة الأولى".

وقال مُدير فريق "أكس رايد" سفين كوانت: "إنه مشروعٌ جديد بالنسبة لنا، مُوجهٌ للسائقين المُبتدئين والهُواة – المُحترفين الذي يودون المُشاركة في رالي داكار وفي المُنافسات الأخرى مُستقبلاً. سنُشرك هذه المركبات هنا للمرة الأولى، لم نُجرِ عليها اختبارات ولا أي شيء. لذا ستكون هذه الجولة اختباراً بالمقام الأول، وسنرى ما الذي علينا مُعالجته حتى موعد رالي داكار. نأمل أن لا نُواجه مشاكل كثيرة، إنها من فئة المركبات الصحراوية الخفيفة مقبولة التكاليف، ونأمل أن يسير كل شيءٍ على ما يُرام، عندها قد نُوفرها للراغبين في الصيف المُقبل، حيث ستتمكن من شراء واحدة من أجل خوض الراليات الصحراوية".

في فئة الرالي الوطني، يأمل السائق السعودي المشنا الشمري تكرار إنجازه في "باها حائل 1" والفوز مُجدداً بلقب هذه الفئة، حيث يُشارك في سيارة نيسان "بيك أب"، لكن ذلك لا يعني بأن فوزه مضمون، مع عدد كبير من المُنافسين و "ترسانة" مُتنوعة من السيارات حسنة التحضير من سائقين يعرفون خفايا هذه الصحراء كباطن كف أيديهم.

يتطلع الدراجان السعوديان رياض الشمري وعبدالمجيد الخُليفي مُواصلة التنافس الندي بينهما على لقب فئة الدراجات النارية رُباعية العجلات "كوادز".

الثُلاثاء:

سينطلق المُنافسون صباحاً لخوض مرحلةٍ خاصة طولها 311.57 كيلومتر، شمالي – شرق حائل، ضمن مسارٍ عبر صحراء النفود الكبير وينتهي قُرب بلدة بقعاء، وهي إحدى المحافظات الأقل سُكاناً ضمن إمارة حائل.

ستنطلق أولى السيارات في التصنيف الدولي بدءًا من الساعة 09:07 صباحاً، في حين سينطلق المُشاركون في فئتي الدراجات ثُنائية ورُباعية العجلات بعد شروق الشمس، وستكون البداية مع الدراج الفرنسي أدريان فان بيفرن، الذي يُريد تحقيق الفوز الثاني على التوالي في هذا الرالي على دراجة ياماها "دبليو آر أف 450" مصنعية.

سيكون هنالك مرحلة وصل طولها 99.10 كيلومتر قبل انطلاق المرحلة الخاصة، وأخرى طولها 97.08 كيلومتر بعد انتهائها باتجاه موقف الصيانة.