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كروس كانتري / أخبار عاجلة

حائل والشرقية يدخلان كأس العالم لراليات الباها كروس كانتري

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حائل والشرقية يدخلان كأس العالم لراليات الباها كروس كانتري

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" قرارات المجلس العالمي لرياضة السيارات فيما يتعلق براليات الباها، حيث تم تأكيد إدخال باها حائل والشرقية ضمن كأس العالم.

تم تأكيد إلغاء كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة هذا العام، عقب إلغاء رالي تحدي أبوظبي الصحراوي 2020 والذي كان من المقرر أن يقام بين يومي 20 و26 نوفمبر/تشرين الثاني.

إذ ونظراً لتبقي جولة واحدة فقط بسبب تفشي جائحة مرض "كوفيد-19"، فإنها تعتبر غير كافية لإكمال موسمٍ ومنح اللقب.

وعلى صعيد كأس العالم لراليات الباها، سيُقام باها حائل الأول بين يومي 10 و12 ديسمبر/كانون الأول 2020 وسيتلوه باها حائل الثاني بين يومي 14 و16 من الشهر نفسه.

ويعتبران بمثابة تحضير وتجهيز لرالي داكار الأسطوري بنسخة 2021 والذي سيقام للمرة الثانية على أراضي المملكة العربية السعودية.

وسيسبقهما باها دبي الدولي الذي سيقام بين يومي 26 و28 نوفمبر/تشرين الثاني.

روزنامة 2020 لكأس العالم في راليات الباها:

06-09 فبراير 2020 روسيا باها روسيا
03-06 سبتمبر 2020 بولندا باها بولندا
05-07 نوفمبر 2020 البرتغال باها البرتغال
26-28 نوفمبر 2020 الإمارات العربية المتحدة باها دبي الدولي
10-12 ديسمبر 2020 المملكة العربية السعودية باها حائل 1
14-16 ديسمبر 2020 المملكة العربية السعودية باها حائل 2

أمّا على صعيد روزنامة العام المقبل 2021، فقد تمّت إضافة باها الشرقية الذي سيقام بين يومي 4 و6 مارس/آذار 2021، بعد باها دبي الدولي 2021 والذي من المفترض أن يقام بين يومي 18 و20 فبراير/شباط.

يشار إلى أن باها الأردن سيقام كذلك بعد باها الشرقية خلال يومي 18 و20 من شهر مارس 2021 كذلك.

وبهدف الترويج لراليات الباها في المزيد من البلدان وتشجيع السائقين الجدد والفرق على الانضمام، سيتم تقديم كؤوس محلية بدءاً من 2021.

وبدءاً من 2021، فإن العدد الأقصى من أفضل النتائج المحتسبة ضمن ترتيب المنافسة على كأس راليات الكروس كانتري سيكون معادلاً لعدد الفعاليات المُقامة أو أقل بواحدة، مع عدد أدنى (3) من أفضل النتائج المحتسبة.

وستبقى طريقة منح لقب كأس راليات الباها كما هي، مع إلغاء نتيجتين من الراليات التي يشارك بها المنافسون.

روزنامة موسم 2021 لكأس العالم في راليات الباها: 

04-07 فبراير 2021 روسيا باها روسيا*
18-20- فبراير 2021 الإمارات العربية المتحدة باها دبي الدولي*
04-06 مارس 2021 المملكة العربية السعودية باها الشرقية*
18-20 مارس 2021 الأردن باها الأردن*
23-25 يوليو 2021 إسبانيا باها إسبانيا

12-15 أغسطس 2021

 المجر باها المجر
26-29 أغسطس 2021 بولندا باها بولندا*
09-12 سبتمبر 2021 إيطاليا باها إيطاليا
28-30 أكتوبر 2021 البرتغال باها البرتغال

*بانتظار التأكيد النهائي

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