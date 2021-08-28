باها بولندا: هولوزيتش في الصدارة أمام السعوديين الراجحي وبن سعيدان مع نهاية اليوم الثاني

بات هولوزيتش الذي سجل توقيتًا إجماليًا بلغ 3.55.51.2 ساعات بين "كماشتي" السائقين السعوديين بإنتظار أي دعسة ناقصة منه، علماً أن هذا اليوم تألف من مرحلتَين خاصتَين للسرعة بلغت مسافة كل واحدة منها 184.05 كيلومترًا.

وكان بطل بولندا للراليات السابق 3 مرات افتتح المنافسات يوم أمس بتسجيله أسرع توقيت في المرحلة الإستعراضية، قبل أن يتابع على المنوال ذاته مع نهاية المرحلة الثالثة حيث سجل 1.52.07 ساعة متقدماً بفارق 6.07 دقائق عن الراجحي، فيما حل بن سعيدان رابعاً بتوقيت قدره 2.00.53 ساعتان خلف سائق "تويوتا هايلوكس" الليتواني بينيديكاس فاناغاس.

ومع إعادة المرحلة ذاتها، زاد هولوزيتش من تقدمه أمام وصيفه السعودي، فيما نجح بن سعيدان من التقدم للمركز الثالث مع وقت إجمالي بلغ 4.07.15 دقائق متأخرًا بفارق 11.23.8 دقيقة عن صاحب الأرض.

ونذكر ان الفارق بين الراجحي وبن سعيدان في صراعهما أيضاً على المركز الثاني بلغ 2.56.6 دقيقتين، علماً أن مراحل اليوم الثالث الأخير قصيرة ولا تتعدى الـ 60 كيلومترًا.

وكان هولوزيتش علّق على بداياته في باها بلاده: "كانت بداية مثيرة حيث أن الأمتار الـ 300 الاولى كانت مختلفة ومن ثم عدنا إلى المسارات الّتي سبق لنا أن أعتدنا عليها في السنوات السابقة، وكان ذلك سهلاً بالنسبة لنا. بعض القفزات أصعب أو المنعطفات أضيق ولكن بتنا نعرف اين أصبحنا وبعض الأقسام كانت زلقة مع الكثير من الوحل وكنّا نعرف ذلك لأنه مع مرور الأعوام ومع هطول الأمطار نعرف ذلك واجتزنا المسار من دون صعوبة ومن دون خسارة الوقت".

وتابع متحدثاً عن مرحلتَي اليوم: "ليس من السهل افتتاح المسارات وقبل 3 أعوام تهنا وخسرنا قرابة دقيقتين.. على هذه الطرق المعقدة في مناطق عسكرية ليس من السهل أن تعرف أنك على المسار الصحيح مئة في المئة، فأحياناً هناك ملاحظات للطريق بعد أمتار قليلة وفي احيان يحدث ذلك بعد كيلومتر".

وختم قائلاً: "سيحدد هذا اليوم هوية الفائز بالباها فهناك الكثير من الأماكن الخادعة ولكن بالنسبة لي هناك العديد من المسارات من العام الماضي لذا كانت الأمور سهلة علينا ودفعنا منذ البداية، علماً ان الفارق الذي بنيناه جيد في حال تعرضنا لحالة إنثقاب أو ما شابه في اليوم الأخير، فهي دائماً رياضة ولا يمكنك أن تعرف ماذا ينتظرك عند المنعطف التالي".

في المقابل، قال الراجحي في شريط مصور على موقع التواصل "فايسبوك": "أنهينا اليوم الثاني في المركز الثاني والبولندي بين أرضه وجمهوره متصدر. هي أوّل مشاركة لي في باها بولندا في كأس العالم للراليات الصحراوية باها وغدًا يوم قصير وأتوقع أنه من الصعب التعويض خلاله ولكن لا أحد يدري ما هي الظروف الّتي يمكن أن تتبدّل وحصد النقاط من بولندا".

وتابع: "طبعًا، فقدت الكثير من النقاط في باها روسيا حيث لم أتمكن من المشاركة بسبب ارتباطاتي، وباها الشرقية حيث تعرضت لحادث كما غبت عن باها الأردن بسبب الإصابة، وقد غبت عن 3 أحداث وإن شاء الله نحصد المزيد من النقاط مع تبقي 3 جولات".

وكان مايكل أورر ملاح الراجحي علّق على المرحلة الإستعراضية وبداياته في بولندا: "المرحلة الإستعراضية كانت جيدة بالنسبة لنا ومرحلة جيدة مع ظروف صعبة مع المطر والمسارات المتعرجة والصعبة والنتوءات ولو خضت هذه المرحلة سابقًا لكان بامكانك أن تفوز بالكثير... السرعة هي صفر مفاجأة لي، لذا نركز على عملنا حيث أن سرعتنا مقارنة مع باقي السائقين كانت جيدة، وهذا ما نخطط له لبقية الأسبوع".

في فئة الـ "تي4" كان الـتألق عربياً إذ مع إحتلال السائق غروزال للصدارة مع توقيت إجمالي بلغ 4.20.36.4 ساعات وتلاه ري فيتوريا متأخرًا بفارق 6.43.8 دقائق، تمكن السعودي صالح عبدالله السيف من الوصول ثالثاً بـ 4.30.24.1 ساعات، فيما كان المركز الخامس من نصيب الكويتي مشاري الظفيري وملاحه القطري ناصر سعدون الكواري مع 4.40.46.2 ساعات.

قال متصدر ترتيب هذه الفئة في كأس العالم للباها الظفيري مع نهاية المرحلة الثانية في صفحته على موقع التواصل "فايسبوك": "حاليًا نتواجد في الجولة السابعة من كأس العالم للراليات الصحراوية الباها في باها بولندا، طبعًا اليوم تبلغ المرحلة 185 كيلومترًا وقد تمكنا من إنهائها وكنا ضاغطين ونتيجتنا ممتازة جداً، ولكن في الكيلومترات الـ 45 الأخيرة واجهنا مشكلة إنثقاب الإطار".

وتابع: "ولكن الهواء لم ينفد كليًا من الإطار لذا تابعنا سيرنا، إلاّ أنه في الكيلومترات الـ 20 الأخيرة تقطع الإطار وقدنا عليه ولكن تأخرنا كثيرًا، واعتقد أننا لم عمدنا إلى تبديل الإطار لكنا تأخرنا أكثر".

وأردف: "الحمدلله حاليًا ترتيبنا هو السادس ضمن فئتنا (تي4) وإن شاء الله سنكرر هذه المرحلة مرة ثانية بعد الخروج من موقف الصيانة، وأعتقد أنه بقدرتنا التقدم على صاحبي المركزين الرابع والخامس ونسأل التوفيق من الله، لان هذا اليوم من باها بولندا هو المنافسة الحقيقية بسبب أن المراحل طويلة، أما في اليوم الأخير فالمراحل قصيرة ولا يمكن التعويض خلالها".

وختم قائلاً: "إن شاء الله نتمنى أن نكون في مرتبة جيدة تجعلنا نحافظ على صدارة ترتيب السائقين في كأس العالم".

في المقابل، تحدثت دانية عقيل الّتي تحتل المركز الرابع في فئة "تي3" عن تجربتها الأولى في بولندا: "بداية استمتعت كثيرًا وكانت التجربة مليئة بالتحديات لأنها أوّل مرة أقود فيها على مسارات بولندا التي تتميز بالرمال ولكنها كانت رطبة بسبب هطول الامطار لذا تحولت إلى طرقات موحلة... هي مسارات محددة وفي الوسط لديك النتوءات وأمامك آثار الإطارات الاربعة حيث تمر السيارات".

وتابعت: "وعليك أن تبقى ضمن هذه الخطوط وإلا ستتعرض للمشكلات. هناك مسارات في الغابات وتشعر أنك تسير أسرع مما تتوقع لأن الأشجار تمر أمامك".

وعن ملاحها الجديد الفرنسي ستيفان شرحت قائلةً: "ستيفان (دوبل) ملاح رائع وسريع ومباشر وكل شيء واضح، ومن الرائع رؤية العديد من الجماهير تتابع المنافسات ومن الواضح أن هناك اهتمام كبير في الراليات في بولندا مع الرجال والأطفال والعائلات".