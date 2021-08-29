باها بولندا: فوز هولوزيتش أمام الراجحي في تكرار لباها المجر

بعدما كان القانون الفيصل بين سائقي "ميني" و"تويوتا هايلوكس" في باها المجر، الجولة السادسة من كأس العالم للراليات الصحراوية الباها، حيث تعادل السائقان البولندي والسعودي من ناحية الاوقات، لم تحتج لجنة حكام باها بولندا إلى القوانين للفصل بين هولوزيتش والراجحي حيث بدا تفوق الاوّل واضحاً منذ الكيلومترات الأولى لباها بلاده بفضل الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها ومعرفته التامة لاسرار المسارات ما صبّ لمصلحته، بخلاف ابن المملكة العربية السعودية الذي يشارك للمرة الاولى.

ونجح هولوزيتش في إنهاء الباها بوقت إجمالي قدره 4.53.01.2 ساعات متقدمًا بفارق 10.43.1 دقائق عن الراجحي، فيما تمكن الليتواني بينيديكتاس فاناغاس (تويوتا هايلوكس) من إنتزاع المركز الثالث من متصدر ترتيب كأس العالم للباها السعودي ياسر بن سعيدان (ميني)، فحل الأوّل ثالثاً متأخرًا بفارق 14.47.8 دقيقة عن الفائز وتلاه ابن المملكة متأخرًا عنه 1.05 دقيقة ليفوت على نفسه فرصة الصعود إلى منصة التتويج وتكرار صورة طبق الأصل عن باها المجر حيث حلّ الثلاثي هولوزيتش ـ الراجحي ـ بن سعيدان في المراكز الثلاثة الأولى.

ومنذ المرحلة الإستعراضية في اليوم الأوّل فرض هولوزيتش بطل بولندا السابق للراليات 3 مرات أعوام 1995 و1996 و1999 وبطل أوروبا للراليات عام 1997، كلمته مسجلاً أسرع توقيت واتبع ذلك بإنهائه اليوم الثاني الذي تألف من مرحلتين خاصتين للسرعة باجمالي 350 كيلومترًا باحتفاظه بالصدارة بفارق 8.27.1 دقائق عن مطارده المباشر الراجحي (تويوتا هايلوكس)، فيما تمكن مواطنه ياسر ين سعيدان (ميني) من التقدم للمركز الثالث متأخرًا بفارق 11.23.8 دقيقة عن صاحب الأرض.

ولم تتبدّل الحال مع تتابع المنافسات في اليوم الثالث الأخير الذي تضمن 4 مراحل خاصة صغيرة بمسافة إجمالية 54 كيلومتراً، كانت عبارة عن مرحلتين خاصتين تمت إعادتهما مرتين (9.65 كلم والثانية 17.35 كلم).

كتب الراجحي بعد وصوله في موقعه الرسمي على صفحة "فايسبوك": "منصة تتويج أخرى وهذه المرة في باها بولنداحيث تمكنا من احتلال المركز الثاني".

وتابع: "لقد كان باها مختلفًا كليًا عن باقي جولات كأس العالم للباها وقد بذلنا أفضل ما يمكننا على مسارات موحلة بسبب الأمطار في بولندا. رغم كل شيء، هي تجربة جديدة لنا هذا العام على كافة الأصعدة".

وفي نتيجة أكثر من مشرفة تمكن السائقان العربيان السعودي صالح السيف (بي آر بي كان ـ آم مافريك) والكويتي مشاري الظفيري على متن الآلية ذاتها من الدخول ضمن دائرة المنافسة في فئة "تي4"، فحلّ الأوّل في المركز الثالث وصعد إلى منصة التتويج في فئته وفي المركز الثامن في الترتيب العام مسجلاً 5.31.17.1 س.، أما الكويتي الفائز بلقب سيارات المجموعة "ن" والـ "أم إي آر سي2" في بطولة الشرق الأوسط مرات عدة، فحلّ رابعاً في فئته وفي المركز الـ 12 في الترتيب العام بتوقيت 5.40.42.2 س.

ومن المؤكد أن هذه النتيجة ستضمن للظفيري وملاحه القطري ناصر سعدون الكواري الإستمرار في صدارة ترتيب كأس العالم للباها في "تي4"، في ظل مطاردة شرسة من السعودي السيف وذلك قبل جولتين من النهاية.

ونذكر أن الثنائي ماريك غوزال وملاحه ميكال غولينييفسكي خلف مقود "بي آر بي كان ـ آم مافريك" أحرزا لقب فئة "تي4" وحلا في المركز السادس في الترتيب العام بوقت إجمالي 5.17.17.4 س.

وفي فئة "تي3" أكملت السائقة السعودية دانية عقيل مغامرتها في بولندا بنجاح حيث تمكنت من الوصول في المركز الـ 21 في الترتيب العام والثالث ضمن فئتها مع توقيت إجمالي بلغ 7.04.11.2 ساعات.

وحافظت عقيل التي تقود "آر أم سبور مامبا" على صدارة الترتيب العام للـ "تي3" في كأس العالم للباها، حيث استعانت هذه المرة بملاح جديد هو الفرنسي ستيفان دوبل، بعدما كانت شاركت في المجر مع مواطنه المخضرم شارل كويبرز.

واحرز السائق ورجل الأعمال الهولندي كيز كولين مع ملاحه ميريام بول على متن أوفردرايف على متن "أو تي 3" لقب الفئة وحلّ تاسعًا بـ 5.33.05.5 س.

ونذكر أن كولين شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة "بوكينغ.كوم"، وهو يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة كولين للصناعات.

الترتيب العام النهائي لباها بولندا (ترتيب غير رسمي)

1ـ كريستوف هولوزيتش/لوكاس كورزيا/ميني/تي1/ 4.53.01.2 ساعات

2ـ يزيد الراجحي/مايكل أورر/تويوتا هايلوكس أوفردرايف/ تي1/ 5.03.44.3 س.

3ـ بينيديكتاس فاناغاس/فيليبي بالميرو/تويوتا هايلوكس/تي1/ 5.07.49 س.

4ـ ياسر بن سعيدان/أليكسي كوزميش/ ميني جون كوبر ووركس رالي/تي1/ 5.08.54 س.

5ـ ميروسلاف زابليتال/ماريك سيكورا/فورد أف ـ150 إيفو/تي1/ 5.16.40.1 س.

6ـ ماريك غوزال/ميكال غولينييفسكي/ بي آر بي كان ـ آم مافريك/تي4/ 5.17.17.4 س.

7ـ أليكسندر فيتوريا ري/بيدرو ري/ بي آر بي كان ـ آم مافريك/تي4/ 5.26.44.2 س.

8ـ صالح عبدالله السيف/سيباستيان دولوني/ بي آر بي كان ـ آم مافريك/تي4/ 5.31.17.1 س.

9ـ كيز كولين/ميريام بول/أوفردرايف أو تي 3/تي3/ 5.33.05.5 س.

10ـ دنيس كروتوف/قنسطنطين زيلتسوف/ميني جون كوبر ووركس رالي/تي1/ 5.35.48.1 س.

12ـ مشاري الظفيري/ناصر سعدون الكواري/ بي آر بي كان ـ آم مافريك/تي4/5.40.42.2 س.

21ـ دانية عقيل/ستيفان دوبل/آر أم سبور مامبا/تي3/ 7.04.11.2 س.