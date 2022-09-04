تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
تذاكر TV Jobs Watch Shop
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
تذاكر TV Jobs Watch Shop
السابق / باها قطر الدولي 2022: العطية يفوز ويتقدّم ثلاثية عربية أمام الراجحي وبن سعيدان
كروس كانتري / باها بولندا أخبار

باها بولندا: خروج البطل السعودي يزيد الراجحي بالسلامة بعد حادثة احتراق سيارته

تعرضت سيارة بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي للاحتراق خلال مجريات باها بولندا ضمن منافسات كأس العالم للراليات الصحراوية.

باها بولندا: خروج البطل السعودي يزيد الراجحي بالسلامة بعد حادثة احتراق سيارته

كشف البطل السعودي السبب وراء احتراق سيارته في باها بولندا خامس جولات كأس العالم للراليات الصحراوية، حيث أكد أن السبب هو عطل فني.

وأكد الراجحي أنّه خرج مع ملاحه بسلام من السيارة ومن دون التعرض لأي أذى كبير.

حيث كتب على منصة "تويتر" بعد حادثة احتراق السيارة قائلاً: "الحمدلله قدر الله وماشاء فعل بسبب خلل فني تم اليوم احتراق سيارتي في جولة باها بولندا من كاس العالم للراليات الصحراوية".

وأكمل: "أبشركم أنا والمساعد بخير وصحة وسلامة وأشكر كل من سأل أو دعا لي وأعتذر ممن لم أستطع الرد عليهم والله لايريكم مكروه في عزيز وغالي".

يشار إلى أن مايكل أور ملّاح الراجحي، تعرض إلى كسر في كاحله أثناء الخروج من السيارة المحترقة.

 

 

المشاركات
التعليقات
باها قطر الدولي 2022: العطية يفوز ويتقدّم ثلاثية عربية أمام الراجحي وبن سعيدان
المقال السابق

باها قطر الدولي 2022: العطية يفوز ويتقدّم ثلاثية عربية أمام الراجحي وبن سعيدان
يزيد الراجحي More from
يزيد الراجحي
رالي كازاخستان: الراجحي الأسرع في المرحلة الثانية وسيرادوري يحافظ على الصدارة رالي كازاخستان
كروس كانتري

رالي كازاخستان: الراجحي الأسرع في المرحلة الثانية وسيرادوري يحافظ على الصدارة

يزيد الراجحي يغادر المستشفى ويطمئن محبيه بتماثله للشفاء باها الشرقية
كروس كانتري

يزيد الراجحي يغادر المستشفى ويطمئن محبيه بتماثله للشفاء

رالي الأندلس: العطية يفوز بالمرحلة الثانية أمام الراجحي لينتزع صدارة الترتيب العام رالي الأندلس
كروس كانتري

رالي الأندلس: العطية يفوز بالمرحلة الثانية أمام الراجحي لينتزع صدارة الترتيب العام

أحدث الأخبار

باها بولندا: خروج البطل السعودي يزيد الراجحي بالسلامة بعد حادثة احتراق سيارته
كروس كانتري كروس كانتري

باها بولندا: خروج البطل السعودي يزيد الراجحي بالسلامة بعد حادثة احتراق سيارته

تعرضت سيارة بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي للاحتراق خلال مجريات باها بولندا ضمن منافسات كأس العالم للراليات الصحراوية.

باها قطر الدولي 2022: العطية يفوز ويتقدّم ثلاثية عربية أمام الراجحي وبن سعيدان
كروس كانتري كروس كانتري

باها قطر الدولي 2022: العطية يفوز ويتقدّم ثلاثية عربية أمام الراجحي وبن سعيدان

أحرز السائق القطري ناصر صالح العطية والدراج البولندي الشاب كونراد دابروفسكي لقب باها قطر الدولي ضمن فئتي السيارات والدراجات النارية تباعاً، في حين أدت الرياح القوية وانعدام الرؤية والشكوك حول عوامل السلامة إلى الغاء المرحلة الأخيرة للمشاركين في الجولة العالمية لفئة السيارات.

باها قطر الدولي 2022: العطية ودابروفسكي يوسعان فارق صدارتيهما 
كروس كانتري كروس كانتري

باها قطر الدولي 2022: العطية ودابروفسكي يوسعان فارق صدارتيهما 

تابع القطري ناصر صالح العطية والدراج البولندي الشاب كونراد دابروفسكي بسط هيمنتهما على فئتي السيارات والدراجات النارية توالياً مع نهاية القسم الثاني من باها قطر الدولي.

باها قطر الدولي 2022: ناصر صالح العطية وكونراد دابروفسكي الأسرع في المرحلة التأهيلية
كروس كانتري كروس كانتري

باها قطر الدولي 2022: ناصر صالح العطية وكونراد دابروفسكي الأسرع في المرحلة التأهيلية

حقق القطري ناصر صالح العطية والدراج الشاب كونراد دابروفسكي التوقيت الأسرع في فئتي السيارات والدراجات النارية توالياً خلال المرحلة التأهيلية بمسافة 9.29 كيلومترات في باها قطر الدولي ظهر الخميس.

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.