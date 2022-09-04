باها بولندا: خروج البطل السعودي يزيد الراجحي بالسلامة بعد حادثة احتراق سيارته

كشف البطل السعودي السبب وراء احتراق سيارته في باها بولندا خامس جولات كأس العالم للراليات الصحراوية، حيث أكد أن السبب هو عطل فني.

وأكد الراجحي أنّه خرج مع ملاحه بسلام من السيارة ومن دون التعرض لأي أذى كبير.

حيث كتب على منصة "تويتر" بعد حادثة احتراق السيارة قائلاً: "الحمدلله قدر الله وماشاء فعل بسبب خلل فني تم اليوم احتراق سيارتي في جولة باها بولندا من كاس العالم للراليات الصحراوية".

وأكمل: "أبشركم أنا والمساعد بخير وصحة وسلامة وأشكر كل من سأل أو دعا لي وأعتذر ممن لم أستطع الرد عليهم والله لايريكم مكروه في عزيز وغالي".

يشار إلى أن مايكل أور ملّاح الراجحي، تعرض إلى كسر في كاحله أثناء الخروج من السيارة المحترقة.