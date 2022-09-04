باها بولندا: خروج البطل السعودي يزيد الراجحي بالسلامة بعد حادثة احتراق سيارته
تعرضت سيارة بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي للاحتراق خلال مجريات باها بولندا ضمن منافسات كأس العالم للراليات الصحراوية.
كشف البطل السعودي السبب وراء احتراق سيارته في باها بولندا خامس جولات كأس العالم للراليات الصحراوية، حيث أكد أن السبب هو عطل فني.
وأكد الراجحي أنّه خرج مع ملاحه بسلام من السيارة ومن دون التعرض لأي أذى كبير.
حيث كتب على منصة "تويتر" بعد حادثة احتراق السيارة قائلاً: "الحمدلله قدر الله وماشاء فعل بسبب خلل فني تم اليوم احتراق سيارتي في جولة باها بولندا من كاس العالم للراليات الصحراوية".
وأكمل: "أبشركم أنا والمساعد بخير وصحة وسلامة وأشكر كل من سأل أو دعا لي وأعتذر ممن لم أستطع الرد عليهم والله لايريكم مكروه في عزيز وغالي".
يشار إلى أن مايكل أور ملّاح الراجحي، تعرض إلى كسر في كاحله أثناء الخروج من السيارة المحترقة.
أحدث الأخبار
باها بولندا: خروج البطل السعودي يزيد الراجحي بالسلامة بعد حادثة احتراق سيارته
تعرضت سيارة بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي للاحتراق خلال مجريات باها بولندا ضمن منافسات كأس العالم للراليات الصحراوية.
باها قطر الدولي 2022: العطية يفوز ويتقدّم ثلاثية عربية أمام الراجحي وبن سعيدان
أحرز السائق القطري ناصر صالح العطية والدراج البولندي الشاب كونراد دابروفسكي لقب باها قطر الدولي ضمن فئتي السيارات والدراجات النارية تباعاً، في حين أدت الرياح القوية وانعدام الرؤية والشكوك حول عوامل السلامة إلى الغاء المرحلة الأخيرة للمشاركين في الجولة العالمية لفئة السيارات.
باها قطر الدولي 2022: العطية ودابروفسكي يوسعان فارق صدارتيهما
تابع القطري ناصر صالح العطية والدراج البولندي الشاب كونراد دابروفسكي بسط هيمنتهما على فئتي السيارات والدراجات النارية توالياً مع نهاية القسم الثاني من باها قطر الدولي.
باها قطر الدولي 2022: ناصر صالح العطية وكونراد دابروفسكي الأسرع في المرحلة التأهيلية
حقق القطري ناصر صالح العطية والدراج الشاب كونراد دابروفسكي التوقيت الأسرع في فئتي السيارات والدراجات النارية توالياً خلال المرحلة التأهيلية بمسافة 9.29 كيلومترات في باها قطر الدولي ظهر الخميس.