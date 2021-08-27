باها بولندا: تفوق صاحب الأرض هولوزيتش والراجحي يطارده مع نهاية المرحلة الاستعراضية

أثبت هولوزيتش مع ملاحه لوكاس كورزيا بألوان فريق "إكس ـ رايد" أنه سيكون المعادلة الأصعب على أرضه وأمام جماهيره وعلى مسارات يعرفها جيدًا في الجولة السابعة من كأس العالم للراليات الصحراوية باها، حيث تمكن من تسجيل أسرع توقيت بـ 7:28.2 دقائق مع نهاية المرحلة الاستعراضية الّتي بلغت مسافتها 8 كيلومترات من اليوم الأوّل للمنافسات.

وتقدم سائق "ميني" على منافسه سائق "تويوتا هايلوكس" السعودي الراجحي بفارق 14.1 ثانية، فيما حلّ البولندي الآخر سائق فريق "إكس ـ رايد" ميكال مالوزينسكي ثالثًا متأخرًا بفارق 17.8 ثانية.

قال الراجحي الذي يجلس إلى جانبه ملاحه المعتاد مايكل أورر: "أنهينا اليوم الأوّل في المركز الثاني، وطبعًا (هولوزيتش) البولندي بين أرضه وجمهوره في المركز الأوّل".

وتابع في شريط مصور نشره على موقعه الرسمي "يزيد رايسينغ": "طبعًا معلومة، البولندي يشارك كل سنة ولم أجد أي سائق تمكن من الفوز عليه في النتائج التي شاهدتها وتقريبًا في آخر 6 أو 7 سنوات، إلاّ مرة واحدة وذلك عندما تعطلت سيارته".

وختم قائلاً: "إن شاء الله تتسهل الأمور ونفوز عليه من دون أن تتعطل سيارته".

ويتجدد الصراع البولندي ـ التشيكي للجولة الثانية تواليًا، حيث تأتي مشاركة الراجحي على وقع احتلاله للمركز الثاني في باها المجر بعدما كان تعادل من ناحية التوقيت مع هولوزيتش (4:56:28 ساعات لكل منهما)، إلاّ أن القانون رجح كفة سائق "ميني جون كوبر ووركس رالي" على حساب الراجحي.

وينص قانون الراليات الصحراوية على أنه في حال تعادل سائقان بنفس التوقيت، فإنه يحتكم إلى صاحب أسرع توقيت في المرحلة الإنتقائية الأولى، والتي لا تكون المرحلة التأهيلية حيث كانت الغلبة لسائق الراليات السابق وبطل أوروبا البولندي هولوزيتش الذي كان سجل في المرحلة الثانية وهي الأولى الانتقائية التوقيت الأسرع مع 53:44 دقيقة مقابل 54:01 دقيقة للراجحي.

وتم تحديد الفائز وفقًا للمادة 59.3.2 من القانون الرياضي، التي تنص على أنه "في حالة حدوث تعادل في حدث ما، فإن المتسابق الذي سجل أفضل وقت في القسم الانتقائي الأول، وهو ليس مرحلة تأهيلية، سيُعلن الفائز".

ونذكر أن هولوزيتش (59 عامًا) هو سائق راليات سابق فاز ببطولة بلاده للراليات 3 مرات أعوام 1995 و1996 و1999، كما فاز ببطولة أوروبا في عام 1997.

وعاد المركز الرابع في بولندا لسائق فريق "ساوث رايسينغ" روكاس باسيوسكا على متن "بي آر بي كان ـ آم مافريك" مصنفة ضمن الفئة "تي4" بوقت قدره 7:49.1 دقائق، وتلاه خامسًا التشيكي ميروسلاف زابليتال (فورد أف-150 إيفو) مع 7:51.1 دقائق.

وكان المركز السابع من نصيب متصدر ترتيب كأس العالم للباها السعودي ياسر بن سعيدان الذي يدافع بدوره عن ألوان فريق "إكس ـ رايد" مع ملاحه أليكسي كوزميش بتوقيت بلغ 7:55 دقائق.

وتلاه في المركز الثامن في الترتيب العام والثاني في فئة "تي4" لمواطنه صالح عبدالله السيف في تأدية ملفتة حيث تمكن مع ملاحه الفرنسي سيباستيان دولوني على متن "بي آر بي كان ـ آم مافريك" من تحقيق 7:57.1 دقائق.

وجاء في المركز الـ 13 في الترتيب العام والسادس ضمن فئة "تي4" السائق الكويتي مشاري الظفيري مع ملاحه القطري ناصر سعدون الكواري على متن "كان ـ آم مافريك" محققًا 8:10.2 دقائق.

ويتصدر الظفيري الترتيب العام في الكأس لمنافسات فئته على أمل أن يحقق نتيجة جيدة تساعده على الإقتراب خطوة إضافية من الفوز باللقب، علمًا أن مطارده المباشر هو السعودي السيف.

ونجحت السائق السعودية دانية عقيل في أوّل مشاركة لها في الباها ومع ملاحها الجديد الفرنسي ستيفان دوبل في احتلال المركز الـ 28 في الترتيب العام والرابع في فئة "تي3" بتسجيلها خلف مقود "آر أم سبور مامبا" توقيتًا بلغ 9:10.2 دقائق.

وستخوض الفرق منافسات اليوم الثاني السبت (28) الذي يتألف من مرحلتين خاصتين بمسافة 175 كيلومترًا لكل منهما (المسافة الإجمالية 350 كلم).

أما اليوم الثالث الأخير (الأحد 29) فهو عبارة عن مرحلتين خاصتين تتكرران مرتين، حيث تبلغ مسافة الأولى 9.65 كلم والثانية 17.35 كلم مع مسافة إجمالية تصل إلى 54 كيلومترًا.