باها بورتاليغري 500: تياغو ريس يفوز بالمرحلة والراجحي خامسًا

انطلقت اليوم الجمعة، 29 تشرين الأول (أكتوبر)، فعاليات النسخة الـ 35 من باها بورتاليغري 500 في البُرتغال، الذي يشكل الجولة الثامنة (الأخيرة) من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا باها"، حيث تنحصر المنافسة على اللقب بين السائقين السعوديين يزيد بن محمد الراجحي وياسر بن حمد بن سعيدان.

أسهم هطلان الأمطار في الأيام السابقة في خلط الأوراق، حيث تحولت المسارات الحصوية إلى زلقة وموحلة مع برك مياه، ما أضافَ مزيدًا من التحدِّي أمام المشاركين، وأصبحت المسارات بحلتها الجديدة المنافس الأول للجميع. علمًا بأن الفوارق الضئيلة، وعدد المراحل القليل يحد من خيارات السائقين، ولا يسمح للجميع بالضغط الكامل.

ينافس في الجولة 65 مشاركًا من جميع أنحاء العالم، بدأت منافسات اليوم بمرحلةٍ استعراضية خاصة لتحديد مراكز المنطلقين، المرحلة قصيرة بطول 3.5 كيلومترات، سجل السائق البولندي كريستوف هوفتشيتس (ميني أكس رايد) أسرع توقيت، 2:57.7 دقيقتين، ويزيد الراجحي (تويوتا أوفردرايف) ثانيًا، بتوقيت 3:03.4 دقائق، والبرتغال أليخاندرو مارتينز ثالثًا (ميني أكس رايد)، بتوقيت 3:03:8 دقائق. علمًا بأن للسائقين حرية اختيار مراكز انطلاقهم في المرحلة الخاصة الثانية التالية، حيث اختار هوفتشيتس الانطلاق من المركز الثالث، وقرر يزيد الانطلاق ثالثًا. أنهى ياسر المرحلة في المركز الـ 11 بتوقيت 3:07.1 دقائق.

بدأت المنافسات الفعلية مع المرحلة الخاصة الثانية، طولها 62.55 كيلومترًا، من بونتي سور إلى ألتير دي شاو، بعد ساعات قليلة من المرحلة الاستعراضية، وذهب الفوز فيها لأبناء البلد، مع تسجيل السائق البرتغالي تياغو ريس (تويوتا) أسرع توقيت، 42:32 دقيقة، يليه مواطنه خواو راموس (تويوتا) بفارق 33 ثانية عن ريس، وهوفتشيتس ثالثًا بفارق 46 ثانية، والبرتغالي مارتينز (ميني أكس رايد) رابعًا بتوقيت 44:29 دقيقة.

جديرٌ بالذكر أن أضرارًا لحقت بسيارة هوفتشيتس بسبب حالة المسار الموحلة والزلقة، لكنها كانت طفيفة، وصرَّح عقب انتهاء المرحلة بأن الرالي صعب على الجميع وعليهم توخي الحذر مع حالة المسارات.

أنهى يزيد المرحلة خامسًا بتوقيت 44:32 دقيقة، يليه ياسر بفارق ثانية واحدة عن الراجحي، و 2:10 دقيقتين عن ريس، الفائز بها.

في الترتيب العام، يتصدر تياغو ريس الترتيب العام بتوقيت 45:28.30 دقيقة، يليه مواطنه خواو راموس بفارق 31.9 ثانية، وهوفتشيتس بفارق 38.4 ثانية. يحتل يزيد المركز الخامس بتوقيت 47:35.40 دقيقة، وياسر في المركز السادس بتوقيت 47:40.10 دقيقة.

إلى ذلك، يخوض المشاركون غدًا (السبت)، اليوم الأخير من منافسات الرالي، مع إقامة مرحلتين، المرحلة الخاصة الثالثة، من فرونتييرا إلى بورتاليغري، بطول 146.24 كيلومترًا صباحًا، والمرحلة الخاصة الرابعة المرحلة، من بورتاليغري إلى ألتير دو شاو، بطول 197.77 كيلومترًا، تقام بعد الظهر.

الترتيب العام المرقت للرالي بعد المرحلة الخاصة الثانية:

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- تياغو ريس (البرتغال)/ فالتر كاردوسو (البرتغال) - تويوتا "هايلوكس" - 45:28.30 دقيقة

02- خواوا راموس (البرتغال)/ فيليبي بالمييرو (البرتغال) - تويوتا "هايلوكس" - 46:00.20 دقيقة

03- كريستوف هووفشيتس (بولندا)/ لوكاس كورزيا (بولندا) - ميني "جون كووبر ووركس رالي" - 46:06.70 دقيقة

04- أليخاندرو مارتينز (البرتغال)/ خوسيه ماركيز (البرتغال) - ميني "جون كووبر ووركس رالي" - 47:32.80 دقيقة

05- يزيد بن محمد الراجحي (السعودية)/ مايكل أور (بريطانيا) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" - 47:35.40 دقيقة

06- ياسر بن حمد بن سعيدان (السعودية)/ أليكسي كوزميتش (روسيا) - ميني "جون كووبر ووركس رالي" - 47:40.10 دقيقة

07- ميخيل باربوسا (البرتغال)/ بيدرو فيلوسا (البرتغال) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" - 47:41.50 دقيقة

08- كريستيان باومغارت (البرازيل)/ بيكو أندريوتّي (البرازيل) - تويوتا "هايلوكس" - 48:04.50 دقيقة

09- بيدرو دياس دا سيلفا (البرتغال)/ خوسيه خانيلا (البرتغال) - فولكس واجن "أماروك" - 48:23.40 دقيقة

10- لويس ريكوينكو (إسبانيا)/ سيرجيو بيينادو (إسبانيا) - ميني "جون كووبر ووركس رالي" - 48:32.30 دقيقة