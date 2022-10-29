باها البرتغال: الراجحي ينقض على الصدارة

بقلم: خالد الناصير

سجَل السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي (تويوتا – أوفردرايف) أسرع الأوقات في المرحلة الخاصة الأولى من باها بورتاليغري، الجولة السادسة من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا – باها"، ويصعد بالتالي لصدارة الترتيب العام للرالي، بتوقيت إجمالي 46:42.4 دقيقة.

اقتربَ يزيد من الحفاظ على لقبه العالمي للموسم الثاني على التوالي، وكانت أولى الخطوات بقرار مُنافسه على اللقب السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال عدم المشاركة في الجولة، علمًا بأن يزيد يحتل المركز الثاني في الترتيب العام، ويكفيه تسجيل أسرع الأوقات في إحدى مرحلتي يوم السبت للاحتفاظ باللقب.

هذا ويُشارك يزيد في مُنافساتٍ عالمية؛ بُطولة السعودية للراليات الصحراوية، وبعض جولات بُطولة العالم للراليات الصحراوية "فيا – رالي رايد"، حيث أنهى رالي الأندلس الأسبوع الماضي في المركز الثالث. أما في كأس راليات الباها، فقد فازَ بلقب جولة إيطاليا، وأنهى رالي إسبانيا ثانيًا، وحصد نقاطًا في باها الأردن، حيث يحتل المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن ميروسلاف.

أما باها بورتأليغري 500، فيُشارك به زهاء 60 سيارة، منهم نُخبة السائقين البُرتُغاليين، متسلِّحين بسيارات تنافسية من "تويوتا – أوفردرايف" و "ميني – أكس رايد"، فضلًا عن المركبات الصحراوية الخفيفة الأنموذجية "تي 3" والإنتاج التجاري "تي 4"، وجُلُّهم في مركبات "كان – أم".

شهِد يوم الجُمعة إقامة مرحلتين، الخاصة الاستعراضية القصيرة، طولها 3.710 كيلومترات، والأولى بطول 59.610 كيلومترًا. سجَّل السائق البُرتُغالي ميخيل باربوسا (تويوتا – هايلوكس) أسرع توقيت في المرحلة الاستعراضية، 2:58.4 دقيقتين، تبعَه مواطنه لورينسو روسا (تويوتا – هايلوكس)، واكتفى يزيد بتسجيل ثالث أسرع توقيت، 2:59.0 دقيقتين، متأخرًا بستة أجزاء من الثانية عن ميخيل.

فردَ يزيد أجنحته في المرحلة الخاصة الأولى، إذ أنهاها أولًا بتوقيت 43:43.4 دقيقة. سيطر البُرتُغاليين على بقية المراكز الأولى، أنهى خواخو فيرييرا (ميني – أكس رايد) المرحلةَ ثانيًا متأخرًا بفارق 51.4 ثانية عن يزيد، وميخيل (تويوتا - أوفردرايف)، ثالثًا بتوقيت 44:53.5 دقيقة. ولورينسو (تويوتا – أوفردرايف) رابعًا متأخرًا بفارق 1:22.4 دقيقة عن يزيد. وأكمل خواو دياس (كان – أم) قائمة المراكز الخمسة الأولى بتوقيت 45:16.7 دقيقة، والأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة الأنموذجية "تي 3".

يزيد الراجحي

أنهى السائق البُرتُغالي لويس بورتيلا دي مورايس (أو تي 3 – جي رالي) المرحلة سادسًا بتوقيت 45:28.1 دقيقة، والثاني في "تي 3"، تبِعه سابعًا أليخاندرو مارتينز (ميني – أكس رايد)، بتوقيت 45:31.3 دقيقة، وأرميندو أراوخو (كان - أم) ثامنًا بتوقيت 46:01.1 دقيقة، والثالث في فئة "تي 3".

أكمل السائقان البُرتُغاليان تياغو ريس (تويوتا – أوفردرايف)، بتوقيت 46:07.0 دقيقة، وريكاردو بوريم (فولكس واجن)، بتوقيت 46:11.7 دقيقة، قائمة المراكز العشرة الأولى. فازَ ريكاردو بلقب الرالي أربع مرّات سابقًا، وأنهى مرحلة اليوم عاشرًا متأخرًا بفارق 2:28.3 دقيقتين عن يزيد.

سجَّل السائق الكويتي مشاري الظفيري (كان - أم) أسرع توقيت في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري "تي 4"، حيث أنهى المرحلة بتوقيت 46:53.6 دقيقة، والمركز الـ 12 في الترتيب العام.

أنهت السائقة السعودية دانيا عقيل (كان أم) المرحلةَ في المركز الـ 36 في الترتيب العام، والـ 11 في فئة "تي 3"، بتوقيت 51:30.3 دقيقة، ومُواطنتها مشاعل العُبيدان (كان – أم) في المركز الـ 50 في الترتيب العام، والـ 14 في فئة "تي 3"، بتوقيت 55:56.0 دقيقة.

في الترتيب العام، ظهرت نتائج اليوم على الترتيب العام للرالي، حيث صعدَ يزيد للصدارة، بتوقيت إجمالي 46:42.4 دقيقة، تبِعه خواو فيرييرا ثانيًا بفارق 52.5 ثانية عن يزيد، وتراجع ميخيل، الفائز بالمرحلة الاستعراضية، للمركز الثالث بفارق 1:09.5 دقيقة عن يزيد. ولورينسو في المركز الرابع بتوقيت 48:04.3 دقيقة، وأكمل خواو دياس قائمة المراكز الخمسة الأولى، متأخرًا بفارق 1:44.5 دقيقة عن يزيد، والأول في فئة "تي 3".

يحتل السائقون البُرتُغاليون لويس بوتيلا دي مورايس (كان – أم) المركز السادس، بتوقيت 48:32.2 دقيقة، تبِعه أليخاندرو مارتينز (ميني – أكس رايد) سابعًا بفارق 1:54.5 دقيقة عن يزيد، وفي المركز الثامن أرميندو أراوخو (كان – أم)، وأكمل تياغو ريس وريكاردو بوريم قائمة المراكز العشرة الأولى.

تُقام يوم السبت مرحلتين خاصتين، طول كل واحدة 200 كيلومتر، علمًا بأن المسافة الإجمالية للرالي 668.27 كيلومترًا، منها 473.50 كيلومترًا مراحل خاصة خاضعة للتوقيت مقسمة على أربعة مراحل، الاستعراضية والأولى القصيرة، والثانية والثالثة.

الترتيب العام لباها بورتأليغري 500 بعد المرحلة الخاصة الأولى:

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- يزيد بن محمد الراجحي (السعودية)/ ديرك فون تسيتسفيتس (ألمانيا) – تويوتا "هايلوكس – أوفردرايف" – 46:42.4 دقيقة

02- خواو فيرييرا (البُرُتغال)/ دايفيد مونتييرو (البُرُتغال) – ميني "جون كووبر ووركس – أكس رايد" – 47:34.9 دقيقة

03- ميخيل باربوسا (البُرُتغال)/ هيوغوماغالايس (البُرُتغال) – تويوتا "هايلوكس" – 47:51.9 دقيقة

04- لورينسو روسا (البُرُتغال)/ خوالكيم دياس (البُرُتغال) – تويوتا "هايلوكس" – 48:04.3 دقيقة

05- خواو دياس (البُرُتغال)/ خواو ميراندا (البُرُتغال) – كان – أم "أكس 3" – 48:26.9 دقيقة

06- لويس بوتيلا دي مورايس (البُرُتغال)/ توماس دانتاس نيفيس (البُرُتغال) – "أو تي 3 – جي رالي" – 48:32.2 دقيقة

07- أليخاندرو مارتينز (البُرُتغال)/ خوسيه ماركيز (البُرُتغال) – ميني "جون كووبر ووركس – أكس رايد" – 48:36.9 دقيقة

08- أرميندو أراوخو (البُرتُغال)/ لويس رامالو (البُرتُغال) – كان – أم "مافريك أكس 3" – 49:06.1 دقيقة

09- تياغو ريس (البُرُتغال)/ فالتر كاردوسو (البُرُتغال) – تويوتا "هايلوكس" – 49:09.9 دقيقة

10- ريكاردو بوريم (البُرُتغال)/ أنيت فيشر (ألمانيا) - فولكس واجن "أماروك" – 49:19.1 دقيقة

…

12- مشاري الظفيري (الكويت)/ أوريول فيدال مونتيخانو (إسبانيا) – كان – أم "مافريك أكس آر أس توربو آر آر" – 50:07.2 دقيقة

…

37- دانيا عقيل (السعودية)/ لوران ليكتليوشتيه (فِرنسا) – كان – أم "مافريك" – 55:05.4 دقيقة

…

51- مشاعل العُبيدان (السعودية)/ فرانسوا كازاليه (فِرنسا) – كان – أم "مافريك"- 59:53.7 دقيقة