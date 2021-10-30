باها بورتاليغري: الراجحي بطلًا للعالم لراليات الباها

نجح السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي في تسجيل إنجازٍ جديد لرياضة السيارات السعودية، إذ أصبح أول سائق سعودي يفوز بلقب الفئة العليا "تي 1" للسيارات الأنموذجية من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات، إذ أنهى بنجاح باها بوتاليغري 500، الجولة التاسعة (الأخيرة) من كأس العالم لراليات الباها. وحلّ مواطنه ياسر بن حمد بن سعيدان في المركز الثاني، ليسجلا هيمنةً سعودية مطلقة في أعلى فئة من راليات الباها.

جديرٌ بالذكر أن يزيد فاز أيضاً بلقب كأس أوروبا لراليات الباها. لينضم إلى سعوديين آخرين أحرزوا ألقاب فئاتهم: ياسر بن سعيدان بطل فئة "تي 3" للمركبات الصحراوية الخفيفة في 2013، وبطل "تي 2" للسيارات من الإنتاج التجاري الواسع في 2017، وأحمد الشقاوي بطل "تي 2" في 2018، ودانيا عقيل بطلة "تي3" في 2021.

تضمنت منافسات اليوم الأخير (السبت) إقامة مرحلتين، المرحلة الخاصة الثالثة، من فرونتييرا إلى بورتاليغري، بطول 146.24 كيلومترًا صباحًا، والمرحلة الخاصة الرابعة المرحلة، من بورتاليغري إلى ألتير دو شاو، بطول 197.77 كيلومترًا، بعد الظهر.

سجل السائق البولندي كريستوف هووفشيتس (ميني أكس رايد) أسرع توقيت في المرحلة الخاصة الثالثة، بتوقيت 1:54:21 دقيقة، وهيمن السائقون ايلرتغاليون والبرازيليون على المراكز الباقية وصولًا للمركز الـ 15، الذي احتله السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي (تويوتا أوفردرايف)، بتوقيت 2:03:33 ساعتان، في حين احتل منافسه المباشر على اللقب مواطنه ياسر بن حمد بن سعيدان (ميني أكس رايد) المركز الـ 23 بتوقيت 2:07:40.0 ساعتان.

تعقدت الأمور مع ياسر خلال المرحلة، إذ واجه انثقابين في الإطارات وعددًا من المشكلات وخسر كثيرًا من الوقت، لكنه حقق هدفه بالوصول لخطّ نهاية المرحلة سالمًا.

حالة المسارات الصعبة بسبب هطلان الأمطار أدت إلى أن تكون زلقةً وموحلة بخلاف تشكّل برك المياه. تركزت خطة الراجحي وبن سعيدان على إنهاء الرالي بسلام بلا مغامرات، في حين لم يكن بُدًّا أمام هووفشيتس إلا الضغط بأقصى استطاعته للفوز إن أراد المنافسة على اللقب. بالفعل، كانت هذه المرحلة التي صعد في صدارة الترتيب العام على حساب ابن البلد تياغو ريس الذي تصدر الترتيب العام للرالي يوم أمس (الجمعة).

كانت الأمور أفضل في المرحلة الخاصة الرابعة، بطول 200 كيلومتر تقريبًا، وهذه المرة سجل ريس أسرع توقيت، 2:25:58.00 ساعتان، أمام هووفشتيس، والبرازيلي كريستيان باومغارت (تويوتا هايلوكس). سجل ياسر سادس توقيت، 2:33:38.00 ساعاتان، في اكتفى يزيد بتسجيل عاشر أفضل توقيت 2:34:54.0 ساعتان. وهكذا ضمنا مركزيهما الأول (يزيد) والثاني (ياسر) في موسم 2021.

على صعيد الترتيب العام للرالي، كان الفوز من نصيب البولندي هووفشتيس بتوقيت 5:09:44.70 ساعات، في ذهب مركز الوصافة للبرتغالي ريس بفارق 1:14.60 دقيقة، والبرازيلي لوكاس مورايس ثالثًا بفارق 7:33:60 دقائق.

أنهى يزيد الرالي في المركز العاشر في الترتيب العالم بتوقيت 5:26:02.40، ساعات بفارق 16:17.70 دقيقة عن هووفشتيس ، وياسر في المركز الـ 11 بتوقيت 5:28:58.10 ساعات، بفارق 19:13.40 دقيقة.

الترتيب العام النهائي للرالي:

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- كريستوف هووفشيتس (بولندا)/ لوكاس كورزيا (بولندا) - ميني "جون كووبر ووركس رالي" - 5:09:44.70 ساعات

02- تياغو ريس (البرتغال)/ فالتر كاردوسو (البرتغال) - تويوتا "هايلوكس" - 5:10:59.30 ساعات

03- لوكاس مورايس (البرازيل)/ كايكو بينتيفوليو (البرازيل) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" - 5:17:18.30 ساعات

04- ميخيل باربوسا (البرتغال)/ بيدرو فيلوسا (البرتغال) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" - 5:18:22.50 ساعات

05- كريستيان باومغارت (البرازيل)/ بيكو أندريوتّي (البرازيل) - تويوتا "هايلوكس" - 5:18:29.50 ساعات

06- كريستيان باومغارت (البرازيل)/ كليبر سينسيا (البرازيل) - تويوتا "هايلوكس" - 5:22:34.60 ساعات

07- إيلدر أوليفييرا (البرتغال)/ كارلو ميندز (البرتغال) - فولكس واجن "أماروك" - 5:22:57.20 ساعات

08- نونو ماتوس (البرتغال)/ جويل لوتاس (البرتغال) - فيات "فولباك بروتو" - 5:23:56.90 ساعات

09- ألكساندر ري (البرتغال)/ بيدرو ري (البرتغال) - كان - أم "مافريك تي 4" - 5:24:16.30 ساعات

10- يزيد بن محمد الراجحي (السعودية)/ مايكل أور (بريطانيا) - تويوتا "هايلوكس أوفردرايف" - 5:26:02.40 ساعات

11- ياسر بن حمد بن سعيدان (السعودية)/ أليكسي كوزميتش (روسيا) - ميني "جون كووبر ووركس رالي" - 5:28:58.10 ساعات