باها المجر: الراجحي الأسرع في المرحلة الاستعراضيّة وبن سعيدان ثالثًا

يشكّل باها المجر الجولة السادسة من كأس العالم للراليات الصحراوية باها للعام الحالي، ويشهد مشاركة عربية بارزة مع الراجحي الذي تمكن من إنهاء المرحلة التأهيلية مع ملاحه مايكل أورر خلف مقود سيارة "تويوتا هايلوكس" بألوان فريق "أوفردرايف" في المركز الأوّل مع أسرع توقيت بلغ 5:16.1 دقائق.

وعلى غرار النسخة الأخيرة قبل عامين، أقيمت مرحلة تأهيلية الجمعة بمسافة 7.38 كلم لتحديد ترتيب المنطلقين في اليوم الأوّل.

قال الراجحي في صفحته على "فايسبوك": "انهينا اليوم في المركز الأوّل وما زال علينا أن نتنافس في يومين".

وتقدم الراجحي الذي كان صرّح أنه لن يرضى بأقل من المركز الأوّل وخطف صدارة ترتيب السائقين، على سائقي ميني جون كوبر ووركس رالي بفارق 10.1 ثوانٍ عن البولندي كريستوف هولوزيتش وبفارق 12.6 ثانية عن مواطنه بن سعيدان متصدر ترتيب السائقين.

وجاء في المركز الرابع بال لونياي على متن "بورشه ماكان" متأخرًا بفارق 15.3 ثانية، وتلاه خامسًا التشيكي ميروسلاف زابليتال (فورد أف150 إيفو) بفارق 15.5 ثانية.

وعاد المركز العاشر والثاني في فئة "تي4" للسائق السعودي صالح السيف مع ملاحه سيباستيان دولوناي على متن "كان ـ آم مافريك إكس3" بوقت إجمالي قدره 5:55.1 دقائق.

كما وصل السائق الكويتي مشاري الظفيري متصدر ترتيب هذه الفئة مع ملاحه القطري ناصر سعدون الكواري في المركز 13 في الترتيب العام والرابع ضمن فئته بوقت قدره 6:02.8 دقائق.

ونذكر أن سانتي نافارو صاحب الكركز الثامن في الترتيب العام سجل أسرع توقيت في "تي4" خلف مقود "أوفردرايف أو تي 3" بـ 5:48.2 دقائق.

وفي فئة "تي3" حلت السائقة السعودية دانية عقيل مع ملاحها الفرنسي شارل سويبريه في المركز الـ 19 في الترتيب العام والثالث ضمن فئتها مع 7:44.5 دقائق.

تبدأ المنافسة الفعلية غداً (السبت) مع مرحلتين بمسافة 138.46 كلم لكل منهما (المسافة الإجمالية 276.92 كلم)، ومن ثم مرحلتين بمسافة 79.69 كلم لكل منهما يوم الأحد، بمسافة إجمالية تبلغ 157.36 كلم.

وفي الإجمالي ستجتاز الفرق في باها المجر إجمالي 441.66 كلم لكي تبرهن عن قدراتها في محاولة منها لإنتزاع المركز الأوّل.