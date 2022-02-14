باها الغابة السوداء – روسيا 2022: فاسيلييف يفوز والروس يسيطرون على منصة التتويج

فاز السائق الروسي فلاديمير فاسيلييف (ميني) بلقب باها الغابة السوداء – روسيا، الجولة الأولى من بُطولة العالم للراليات الصحراوية القصيرة "باها" لموسم 2022، وذلك بعد إنهائه الرالي بتوقيت إجمالي 4:43:34 ساعات، تبِعه مواطنه سيرجي أوسبينسكي (تويوتا)، الذي سجَّل أفضل نتيجةٍ له في الرالي، وأكملت السائقة أنستازيا نيفونتوفا (كان – أم) منصة التتويج بإنهائها الرالي في المركز الثالث، والأولى في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة الأنموذجية "تي 3". لم يترك فاسيلييف شيئًا للمُنافسين، إذ سجَّل أسرع توقيت في مرحلتي اليوم، الثامنة والتاسعة.

تألف يوم الأحد من مرحلتين خاصتين طويلتين، الأولى 120 كيلومترًا، والأخرى 94 كيلومترًا، بمسافة إجمالية 347 كيلومترًا، منها 215 كيلومترًا مراحل خاصة خاضعة للتوقيت.

بدأ فاسيلييف اليوم الأخيرة من باها روسيا من المركز الثاني، متأخرًا 49 ثانية عن السائق البولندي توماش بيالكوفسكي (بولاريس)، الذي تصدَّر الترتيب العام أمس (السبت)، أُقصِيَ توماش من المُنافسات بعد انتهاء الرالي إثر فشل مركبته في اجتياز الفحص التقني الأخير.

قال فاسيلييف: "كانت القيادة صباحًا صعبةً، المسار زلقٌ جدًا مع الثلوج، وكان البياض في كل مكان ولا يمكننا الرؤية، ليس سهلًا القيادة أولًا، حيث كل شيء أمامك أبيض، ولا يمكنك أن ترى أمامك إذا كانت الثلوج تهطل. في الصحراء هنالك الرمال التي قد تنجرف عنها وهنا الثلوج. الثلج يذوب لكن لا يمكنك معرفة الحدود الفاصلة عندما تصل المنعطفات. إن كل سطح مسار يعطيك شعورًا مختلفًا ويجب أن يكون لديك مهارات في القيادة على الرمال والثلوج، منحتنا عقوبة البارحة حافزًا لأن نقدم تأديةً أفضل اليوم. المرحلة الأخيرة اليوم كانت جيدةً، رغم أن الثلوج هطلت بغزارة صباحًا، وكانت زلقةً ومن الصعب القيادة عليها أولًا، ولكنها كانت ممتعة. السيارة كانت جيدة اليوم، دون قفزات، لذا كان شيءٍ على ما يُرام وبلا أضرار".

أنهى السائق الروسي سيرجي ريمينيك (كان – أم) الرالي رابعًا في أول مشاركة له، وفاز بلقب فئة المركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري "تي 4"، وأكمل السائق الأرجنتيني فرناندو ألفاريز (كان – أم) قائمة المراكز الخمسة الأولى. وتمكّن السائق السعودي صالح بن عبداللـه السيف (كان – أم) من إنهاء الرالي تاسعًا بتوقيت إجمالي 5:11:17 ساعات.

لم يتمكن السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي، حامل لقب الراليات الباها، من الانطلاق في اليوم الأخير، علمًا بأنه انسحب من مرحلة الأمس (السبت) إثر عطلٍ في نظام التعليق الأمامي، ووعدَ مُتابعيه بأنه سيعود في اليوم الأخير.

أنهى السائق السعودي يوسف الضيف الرالي في المركز الثالث في فئة "تي 4"، وأنهت السائقتان دانيا عقيل ومشاعل العُبيدان الرالي في المركزين الثاني والثالث على التوالي في تصنيف السيدات.

أخيرًا، تُقام الجولة الثانية من بُطولة العالم للراليات الصحراوية القصيرة، باها الأردن الدولي، في المدة من 17 إلى 1 شباط (فبراير) الجاري.

باها الغابة السوداء – روسيا 2022 : الترتيب العام النهائي المؤقت:

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- فلاديمير فايلييف (روسيا)/ أوليغ أوبرينكو (لاتفيا) – ميني "كووبر كاونتريمان – أكس رايد" – 4:43:34 ساعات

02- سيرجي أوسبينسكي (روسيا)/ مارينا دانيلوفا (روسيا) – تويوتا "هايلوكس" – 4:50:58 ساعات

03- أنستازيا نيفونتوفا (روسيا)/ إيكاترينا جادانوفا (روسيا) - كان – أم "مافريك أكس 3" – 4:54:32 ساعات

04- سيرجي ريمينيك (روسيا)/ ياروسلاف فيديروف (روسيا) - كان – أم "مافريك أكس آر أس" – 4:55:32 ساعات

05- فرناندو ألفاريز (الأرجنتين)/ خوسيه لويس دياز (الأرجنتين) – كان – أم "مافريك أكس 3" – 4:59:35 ساعات

06- فاديم فيدوتوف (روسيا)/ أليكساندر كوبريانوف (روسيا) - كان – أم "مافريك أكس 3" - 5:03:51 ساعات

07- بافل سيلنوف (روسيا)/ كيريل شوبين (روسيا) - كان – أم "مافريك أكس 3" – 5:06:26 ساعات

08- ميخيل أنخل فاليرو (إسبانيا)/ جاكلين رتيشي (إسبانيا) - كان – أم "مافريك أكس آر أس" – 5:08:21 ساعات

09- صالح السيف (السعودية)/ إيغور أوخوتنيكوف (روسيا) – كان – أم "مافريك أكس 3" – 5:11:17 ساعات

10- آرمين بوزيان (روسيا)/ إيفغيني زاغورودنيوك (روسيا) - كان – أم "مافريك أكس 3" – 5:13:04 ساعات