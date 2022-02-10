باها الغابة السوداء – روسيا: انطلاقة جديدة لبطولة عريقة

يُشكل باها روسيا الغابة السوداء 2022 الجولة الأولى من بُطولة العالم للراليات الصحراوية القصيرة "باها" من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، حيث ستُقام النُسخة الـ 18 في منطقة لينيغراد، في المدة ما بين 10 و 13 شباط (فبراير) الجاري.

يُعدّ رالي الغابة السوداء الرالي "الصحراوي" الوحيد الذي يُقام على مسارات ثلجية، ويستخدم المشاركون فيه إطارات خاصة للمسارات الثلجية مثبت عليها مسامير معدنية لزيادة تماسك المركبات على المسارات الثلجية.

ستبدأ منافسات الرالي بمرحلة خاصة تأهيلية مسافتها 16 كيلومترًا، تُقام يوم الجمعة، 11 شباط (فبراير). يختار السائقون الفائزون ترتيب مراكز انطلاقتهم في المرحلة التالية التي تشهد المنافسات الفعلية.

يشهد اليوم التالي، السبت، إقامة ست مراحل خاصة، هي في الأصل مرحلتين خاصتين لكن سيجتازها المتسابقون ثلاث مرات، الأولى مسافتها 36 كيلومترًا والثانية 16 كيلومترًا، المسافة الإجمالية 233 كيلومترًا، منها 157 كيلومترًا مراحل خاصة خاضعة للتوقيت.

سيشهد يوم الأحد المنافسات الأخيرة، وفيها مرحلتان خاصتان طويلتان، الأولى 120 كيلومترًا، والأخرى 94 كيلومترًا، بمسافة إجمالية 347 كيلومترًا، منها 215 كيلومترًا مراحل خاصة خاضعة للتوقيت.

المسافة الإجمالية للرالي أكثر 600 كيلومتر، منها 388 كيلومترًا من المراحل الخاصة، هذا وتجري منافسات الرالي على أرض مساحتها 100 هكتار في مجمع إيغورا درايف لرياضة السيارات، والذي يبعد مسافة 54 كيلومترًا عن مدينة ساينت بطرسبرغ؛ إيغورا درايف مشروع للرياضة والترفيه وفيه حلبات سباق والاختبار ويقع قريبًا من منتجع إيغورا السياحي.

على صعيد المشاركات، سيشارك في باها روسيا 40 مشاركًا من عشر بلدان، منهم ثمان مشاركات إناث، وكما هو الحالي في جميع المواسم وكل الرياضات، تتوجه الأنظار لحامل لقب الموسم الماضي الذي سيكون في موقع المُدافع، وهذه المرة لدينا السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي، بطل كأس العالم لراليات الباها لموسم 2021، حيث سيُشارك البطل السعودي في سيارة تويوتا "هايلوكس – أوفردرايف" يُساعده الملّاح البريطاني مايكل أور. جديرٌ بالذكر أن يزيد في قمة معنوياته بعد أن تمكَّن من إنهاء رالي داكار 2022 في المملكة العربية السعودية في المركز الثالث، علمًا بأنه فاز بلقب هذا الرالي في نُسخة 2014.

ومن بين الأسماء المنافسة السائق الروسي فلاديمير فاسيلييف في سيارة ميني "كووبر كاونتريمان - أكس رايد"، الفائز بلقب الرالي ثلاث مرات، والسلسلة سابقًا، وهنالك سبع مشاركين في فئة "تي 1"، منهم خمسة سائقين روس.

وكما هو الحال مع يزيد، تُشارك السائقة السعودية دانيا بنت سعود عقيل في الرالي، لتستهل حملتها في الدفاع عن لقبها في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة الأنموذجية "تي 3". إضافةً إلى يزيد ودانيا، لدينا من السعودية السائقين صالح بن عبداللـه السيف ومشاعل العبيدان في فئة "تي 3"، ويوسف الضيف في فئة "تي 4".

جديرٌ بالذكر أن فئتي المركبات الصحراوية الخفيفة الأنموذجية "تي 3" والإنتاج التجاري "تي 4" تشهد مشاركةً قوية، ويبرز من الأسماء المشاركة السائق السعودي صالح السيف والسائق الأرجنتيني فرناندو ألفاريز، اللذان شاركا في رالي داكار 2022، وسائقين من بولندا وإسبانيا وليتوانيا والبرازيل، إلى جانب سائقين روس آخرين يُريدون تجربة حظوظهم على أرضهم.