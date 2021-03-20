باها الأردن: بن سعيدان يقتنص الفوز في باها الأردن الدولي

مثل هذا الفوز الثاني على التوالي لبن سعيدان في غضون ثلاثة أسابيع، حيث يقود سيارة ميني "جون كوبر وركس" رُباعية الدفع من تحضير فريق "أكس – رايد" الألماني، وهذا يعني بأنه وسَّع تقدّمه في الترتيب العام للسائقين في كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا باها" لموسم 2021، علمًا بأن جولات الموسم ستُستأنف بعد ثلاثة أشهر مع خمس جولات تُقام في أوروبا، ما بين شهري تموز (يوليو) وتَشرين الأول (أُكتوبر).

خاضَ السائقون اليوم (السبت) مرحلةً خاصةً واحدة "الصالحية" طولها 235.82 كيلومترًا أقيمت في الصحراء الجنوبية عبر منطقة وادي رم. بدأ فان لون مرحلة اليوم بلباس متصدر الترتيب بفارق 26 ثاني عن بن سعيدان، وكان الهولندي أول المنطلقين في مرحلة اليوم، لذا وقع على عاتقه افتتاح المسارات في سيارة تويوتا "هايلوكس أوفردرايف". استفاد بن سعيدان من هذه الأفضلية وتمكَّنَ بمرور الوقت من الاقتراب من فان لوُن وتجاوزه ومن ثم التقدّم عليه، حيث أنهى الرالي أولًا بفارق 5:24 دقائق.

قال ياسر بن سعيدان: "لم تكُن مرحلةً سهلةً، إلا أن أدائنا كان أفضل من البارحة، حاولنا القيادة بحذرٍ أكبر اليوم، ولسوء الحظ واجهنا انثقابًا بطيئًا في الإطارات بعد اجتياز أول 50 كيلومتر من المرحلة، وقررنا مُواصلة السير".

وأضاف: "يسعدني أنني أنهيت المرحلة بدون الاضطرار للتوقف واستبدال الإطار، تجاوزنا [إريك] فان لون بعد اجتياز 54 كيلومتر من المرحلة، ارتكبنا خطأً صغيرًا وتجاوزنا هو، ومن ثم تقدَّمنا عليه مجدَّدًا وبقينا هكذا حتى النهاية، أتصدر الترتيب العام مع انتصارين، وآمل أن أبقى على هذه الوتيرة حتى نهاية الموسم".

من ناحيته، قال فان لون: "لقد كان يومًا صعبًا، بدت المرحلة جيدةً في البداية، كان علينا افتتاح المسارات لذا لا يُمكنك القيادة بنفس سُرعة السيارات التي تلحق بك، لم نُواجه انثقابات وقُدنا بحذر حتى خطّ النهاية، ولكن لم يكُن القسم الأخير من المرحلة جيدًا، مجرد صخور ومقاطع صعبة اجتزناها على النسبة الثانية، لقد جئنا إلى هنا وأنا مسرورٌ بإنهاء الباها على منصة التتويج وبالمركز الثاني".

لم يُواجه السائق الفِرنسي رونان شابو اليوم أية مشاكل في سيارة "هايلوكس أوفِردرايف" الثانية، حيث أنهى الباها في المركز الثالث، وقال شابو: "كانت مرحلةً جيدةً بلا انثقابات في الإطارات، بلادٌ جميلةٌ بحقّ، ولقد استمتعت بخوض الجولة هنا".

في فئة "تي 4"، اكتسح السائق السعودي صالح السيف الجميع هنا حيث فاز بلقبها في مركبة "كان – أم" طراز "مافِريك أكس 3"، بذل السعودي كل ما بوسعه ليتصدر الفئة في اليوم الأول، وسار كل شيءٍ معه بسلاسة في لمقاطع الأخيرة من مرحلة اليوم ليفوز بلقبها.

قال صالح السيف: "كان لدينا فارق مُريح بفضل نتيجة البارحة، والحمد للـه استفدنا منها اليوم حيث لم نضغط كثيرًا واستمتعنا بالمرحلة. المسار رائع، أشكر الأردنية لرياضة السيارات على مخطط المرحلة كما كان كُتيِّب الطريق دقيقًا. أعتقد أننا سجلنا نتيجة مُمتازة، حيث تقدمنا في الترتيب العام لفئة (تي 4). لا أدري نتيجة البقية، سيتحدد مصير الترتيب العام بعد وصل كلود فورنيه".

وأضاف: "تُعطينا هذه النتيجة دفعة قوية، حوالي 58 نُقطة، وإذا كنت الفائز فإنني سأواصل خوض غمار باقي جولات الموسم. أنا سعيدٌ لنتائج السائقين السعوديين في الرالي، فاز ياسر [بن سعيدان] بلقب فئة السيارات وفيصل السُويِّح في فئة كوادز، وهذه إنجازات جيدة رغم الظروف الاستثنائية".

أنهى السائق الكُويتي مشاري الظفيري الرالي في المركز الخامس في الترتيب العام والثاني في فئة "تي 4"، حيث يُواصل جهوده للمُنافسة على لقب الفئة، أنهى السائق الجنوب إفريقي توماس بيل الباها في المركز السادس في الترتيب العام والثالث في فئة "تي 4"، وأنهى السائق الفِرنسي كلود فورنيه الباها في المركز السابع والرابع في فئة "تي 4"، حيث تقلَّصت صدارته للترتيب العام بفارقٍ كبير.

جديرٌ بالذكر أن السائق القطري خليفة العطية كان الأسرع في مرحلة اليوم في فئة "تي 4"، لكن المُشكلة في مضخة الوقود والعُقوبات الزمنية التي فُرِضَت عليه يوم أمس (الجُمعة)، حدَّت من فُرصه بالمُنافسة على الفوز باللقب، حيث أنهى الرالي في المركز الخامس في فئة "تي 4" والأخير في الترتيب العام.

تمكنت السائقة السعودية دانية عقيل من اجتاز خطّ النهاية في ثاني مُشاركة عالمية لها في الراليات الصحراوية، حيث تتصدر الترتيب العام لفئة "تي 3" للمركبات الصحراوية النموذجية مع ملّاحها الفِرنسي ستيفان دوبلي. حيث أنهت الباها في المركز الثامن في الترتيب العام.

فُرِضَت عُقوبات زمنية مُختلفة على عددٍ من السائقين والدرّاجين قبل انطلاقة مرحلة اليوم، ومع أن هذه العُقوبات لم تُحدِث تغييرًا على صعيد الترتيب العام في الفئة الدولية إلا إنها كلَّفَت الدرّاج الأردني عبداللـه أبوعيشة خسارة وقتٍ ثمين في مُنافسته مع الدرّاج الإماراتي محمد البلوشي في فئة الدرّاجات النارية، حي ازداد الفارق بين البلوشي أولًا وأبوعيشة ثانيًا إلى 5:4 دقائق.

خاض الدرّاجان مُنافسةً بينهما في المرحلة الخاصة الأخيرة، قادا سويةً طوال مسافتها تقريبًا، وحافظ البلوشي على تقدُّمه ليُنهي الباها أولًا بفارق 3:47 دقائق عن أبوعيشة. وأنهى الدرّاج السعودي عبدالحليم المُغيرة الرالي في المركز الثالث، بفارقٍ كبيرٍ عنهما، علمًا بان باها الأردن شكَّل الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للدرّاجات النارية "فيم – باها" لموسم 2021.

قال مُحمَّد البلوشي: "لقد كانت مرحلةً صعبة، ولكن كنت مُتقدِّمًا بفارق ثمان دقائق وقُدت بهدوء، كُنت مُتعبًا من مرحلة الأمس، وأعتقد أنني أتعافي من إصابتي بـ (كوفيد 19) في كانون الثاني (يناير) الماضي، لستُ مُتأكدًا تمامًا، لكن هذا ما أعتقده. بقيتُ خلف عبداللـه، قدَّم أداءً رائعًا وقُدنا سويةً، لا يُمكنني البحث عن نتيجة أفضل، ولو لم تُفرض علينا العُقوبة لكنُت ضغطت أكثر، الفوز هذه المرة أصعب من الفوز الذي حققته هنا في 2019".

وقال الدرّاج الأردني عبداللـه أبوعيشة: "كانت مرحلةً صعبةً اليوم، كلها صخور وحصى، بدون رمال ناعمة أو كثبان رملية، فقط عند أول 40 كيلومترًا منها، قدمنا أداءً جيدًا، أنا والبلوشي، لأنه مُدربي وبمثابة أخي الأكبر، ضغطت بكل قُدرتي".

لم يستَطِع الدرّاج الأردني زيد جابر بدء مرحلة اليوم إثر مُعاناته من ألمٍ في الذراع من يوم الجُمعة، لذا كانت الدرّاجة الكُويتية سارة الخُريبِط آخر الواصلين، علمًا فازت بلقب فئة النساء.

في فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "كوادز"، تمكَّن الدرّاجُ السعودي فيصل السُّوَيِّح من الفوز بلقب هذه الفئة على حساب مُواطنه الدرّاج هاني النومِسي، ولم يتمكَّن السعودي هيثم التُويجري من أخذ شارة انطلاقة المرحلة.

فاز الفريق السعودي المُؤلَّف من السائق حمد الحربي وملّاحه أحمد الشقاوي بلقب فئة الرالي الوطني.أشرفت الأردنية لرياضة السيارات على تنظيم باها الأردن الدولي 2021، وتلَّقى دعمًا من شركة زين، مُزوِّد الاتصالات.

نتائج باها الأردن الدولي (نتائج غير رسمية):

الفئة الدولية

السائق النقاط التوقيت

01- السائق ياسر بن سعيدان (السعودية) - الملّاح أليكسي كوزميتش (روسيا) - ميني "جون كوبر وُركس" ("تي 1") – 6:37:51 ساعات

02- السائق إريك فان لون (هولندا) - سيباستيان ديلاونيه (فِرنسا) - تويوتا "هايلوكس أوفِردرايف" ("تي 1") – 6:43:15 ساعات

03- السائق رونان شابو (فِرنسا) - الملّاح جيل بيلّو (فِرنسا) - تويوتا "هايلوكس أوفِردرايف" ("تي 1") – 6:54:31 ساعات

04- السائق صالح السيف (السعودية) - الملّاح أوريول فيدال (إسبانيا) - "كان - أم" "مافِريك أكس 3" ("تي 4") – 7:28:11 ساعات

05- السائق مشاري الظفيري (الكُوَيْت) - ناصر الكُواري (قَطَر) - "كان - أم" "مافِريك أكس 3" ("تي 4") – 8:08:35 ساعات

06- السائق توماس بيل (بريطانيا) - الملّاح أرماند مونليون هِرنانديز (إسبانيا) - "كان - أم" "مافِريك" ("تي 4") – 8:09:00 ساعات

07- السائق كلود فورنيه (فِرنسا) - سيمون غوسبودارشيك (بولندا) - "كان - أم" "مافِريك أكس 3" ("تي 4") – 8:33:48 ساعات

08- السائقة دانية عقيل (السعودية) - الملّاح ستيفان دوبل (فِرنسا) - "كان - أم" "مافِريك" ("تي 3") – 12:45:20 ساعة

09- السائق خليفة صالح العطية (قَطَر) – الملّاح زافييه بانسيري (فِرنسا) - "كان - أم" "مافِريك" ("تي 4") – 32:53:42 ساعة

الدرّاجات النارية:

الدرّاج الدرّاجة التوقيت

01- محمد البلوشي (الإمارات) - "هاسكفارنا" "450" – 9:47:02 ساعات

02- عبداللـه أبوعيشة (الأردن) - "كاي تي أم" "450 رالي رِبليكا" – 10:05:49 ساعات

03- عبدالحليم المُغيرة (السعودية) - "كاي تي أم" "إي أكس سي - أف 450" – 10:58:46 ساعات

04- طلعت الشيشاني (الأردن) - "كاي تي أم" "إي أكس سي 500 إنديورو" – 12:02:25 ساعة

05- باولو أوليفيرا (موزامبيق) - "هاسكفارنا" " 450" – 12:36:08 ساعة

06- سلمان فرحان (البحرين) - "هاسكفارنا" "أف إي 450" – 31:15:00 ساعة

07- سارة الخُريبِط (الكُوَيْت) - "ياماها" "دبليو آر 450 أف" – 56:43:00 ساعة

08- محمد الخاطر (السعودية) - "كاي تي أم" "إي أكس سي 500" – 63:06:44 ساعةالدرّاجات النارية رُباعية العجلات "كوادز":

الدرّاج الدرّاجة التوقيت

01- فيصل السُويح (السعودية) - ياماها "واي أف زد 450 آر" – 67:28:00 ساعة

02- هاني النُومسي (السعودية) - ياماها "رابتور 700" – 80:50:10 ساعة

فئة الرالي الوطني:

السائق النقاط التوقيت

01- السائق حمد الحربي (السعودية) - الملّاح وليد الشقاوي (السعودية) - ياماها "واي أكس زد 1000" ("تي 4") – 7:03:00 ساعات

02- السائق غيث قُبطي (الأردن) - الملّاح مُعاذ العرجا (الأردن) - راينج روفر "كلاسيك" فئة "تي 2" – 9:04:05 ساعات

03- فِراس الصلّال (الأردن)/ قيس خطّاب (الأردن) - "كان - أم" "مافِريك أكس 3" – 10:19:61 ساعات

04- هيثم العبّادي (الأردن) - سيف العبّادي (الأردن) - راينج روفر "كلاسيك" فئة "تي 2" – 10:27:41 ساعات

05- السائق جُمعة فريوان (فلسطين) - الملّاح محمد الصنع (فلسطين) - ميتسوبيشي "باجيرو" "تي 2" – 11:34:02 ساعة

06- حسن الكايد (فلسطين) - ياسر الشيخ (فلسطين) - ميتسوبيشي "باجيرو كينغ" "تي 1" – 15:42:28 ساعة